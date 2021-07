Bill Cosby : l'ascension, la chute et la libération du "papa de l'Amérique"

Son rôle du Dr Cliff Huxtable, bienveillant et portant des pull-overs, dans la sitcom à succès des années 1980 The Cosby Show, a fait de lui un trésor national aux États-Unis.

Mais plus d'une douzaine de femmes ont accusé M. Cosby de mauvaise conduite, et une des affaires a été portée devant les tribunaux.

Bien qu'un jury n'ait pas réussi à rendre un verdict en juin 2017, un nouveau procès a abouti à une condamnation moins d'un an plus tard.

Les récits de ses années d'école dépeignent un farceur et un conteur qui aimait divertir ses camarades de classe. Après l'école, il s'engage dans la marine américaine, puis va à l'université et travaille à temps partiel comme barman.

Sur l'un d'entre eux, To Russell, My Brother, Whom I Slept With (1968), il établit les thèmes qui définiront son œuvre - le père en tant que figure d'autorité aimante, les frères et sœurs qui peuvent comploter ensemble une minute, puis hurler au meurtre la minute suivante, et une confiance dans les liens familiaux.