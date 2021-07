Parti communiste chinois : 5 graphiques montrant comment il est arrivé dominer un quart de la population mondiale en 100 ans

Le parti qui maintient le communisme en vie a un siècle.

Et elle le fait en s'imposant comme une formation de premier plan dans le monde.

Le Parti communiste chinois (PCC) est né dans la clandestinité en 1921, avec une poignée d'intellectuels et d'activistes chinois - dont Mao Zedong -, et ce 1er juillet, il fête son centenaire avec 95,1 millions de membres et le contrôle de la deuxième plus grande économie de la planète.

"La fondation d'un Parti communiste en Chine a été un événement qui a profondément changé le cours de l'histoire chinoise de notre époque, transformé l'avenir de la société et de la nation chinoises, et modifié le paysage du développement mondial", a déclaré le président du pays et secrétaire général de la formation, Xi Jinping, dans son discours de commémoration de l'anniversaire jeudi.

Cet anniversaire est "clairement un moment important pour le parti et a été méticuleusement planifié", a déclaré à la BBC Tom Rafferty, directeur régional pour la Chine de l'Economist Intelligence Unit.

"L'accent mis sur le fait que la période actuelle représente une nouvelle ère différente de la période de réforme post-1978 [de l'ouverture de la Chine] a été un élément constant dans les messages officiels", ce qui "souligne les ambitions des dirigeants actuels", ajoute-t-il.

BBC World présente 5 tableaux pour comprendre l'ascension du PCC et les clés de la puissante formation actuelle.

Établi avec l'aide de l'URSS

L'histoire du PCC commence au milieu d'une période de turbulences qui a conduit les quelques membres du parti à terminer son premier congrès historique dans un bateau, fuyant une descente de police.

Le PCC ne comptait qu'une cinquantaine de membres lorsqu'il a été fondé par Chen Duxiu et Li Dazhao.

Tous deux avaient étudié le marxisme au Japon et faisaient partie des intellectuels chinois aux idées communistes qui sont devenus des figures influentes des manifestations étudiantes de 1919, connues sous le nom de mouvement du Quatrième Mai, rappelle le quotidien de Hong Kong The South China Morning Post, l'un des rares médias semi-indépendants du pays.

L'absence de documents officiels, due à la fuite des membres du parti fuyant la persécution policière susmentionnée, a rendu difficile l'établissement d'une date exacte de la naissance du parti.

"Bien qu'il ait célébré son anniversaire le 1er juillet pendant la majeure partie de son existence, il a fallu des années au deuxième plus grand parti politique du monde - après le Bharatiya Janata de l'Inde - pour fixer officiellement cette date", note le SCMP.

"Créé avec l'aide de l'Union soviétique et de l'Internationale communiste de Lénine à Shanghai - la ville la plus peuplée et la plus industrialisée de Chine - le PCC était alors un parti ouvrier qui tentait d'attirer sous sa bannière le prolétariat chinois naissant", explique Jean-Pierre Cabestan, politologue réputé de l'Université baptiste de Hong Kong, dans une analyse intitulée "Le PCC, 100 ans d'adaptation".

Et "plus de 30 ans après la fin de la guerre froide et l'effondrement consécutif de l'Union soviétique, le PCC et l'État qu'il a créé en 1949 - la République populaire de Chine - sont toujours bien vivants", note-t-il dans le texte, publié dans la revue Foreign Policy.

Aux premiers jours du PCC, le pays était contrôlé par les nationalistes du Kuomintang, qui ont entrepris une purge communiste, ce qui a conduit Mao et l'Armée rouge de l'époque à s'échapper en entreprenant la Longue Marche, 12 500 kilomètres en grande partie à pied.

Les nationalistes et les communistes se sont livrés une lutte qui ne s'est arrêtée que temporairement pour unir leurs forces contre l'invasion japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à une longue guerre civile.

Le conflit interne s'est terminé par la victoire des communistes dirigés par Mao et la fondation de la République populaire de Chine en 1949, ce qui a permis au PCC de compter 22 millions de membres supplémentaires au cours des deux décennies suivantes.

Son soutien n'a cessé de croître depuis, malgré les épisodes les plus turbulents du PCC sous Mao (comme le Grand Bond en avant, qui a tué quelque 30 millions de Chinois par la famine, ou la convulsive Révolution culturelle) et après la mort du Grand Timonier, avec le massacre de Tiananmen (1989).

L'ascension du parti ne peut s'expliquer sans l'ascension économique du pays : au cours de ce siècle, il est passé du statut de pays pauvre et battu par des puissances étrangères à celui de pays situé en tête de l'échiquier mondial.

L'une des clés importantes de ce succès a été le début de la réforme et de l'ouverture de la Chine dans les années 1970, sous l'impulsion de Deng Xiaoping - le leader de l'ombre - qui a conduit à l'entrée du pays dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, lui ouvrant ainsi les portes du monde capitaliste.

Qui compose le PCC aujourd'hui

Cette ouverture économique n'a toutefois pas conduit à une ouverture politique et, aujourd'hui, le PCC reste un parti-gouvernement opaque, marqué par le secret et la restriction des libertés.

Sous la direction de l'actuel secrétaire général et président du pays, Xi Jinping, un culte de la personnalité aux échos maoïstes a été promu, ce qui est devenu encore plus évident ces jours-ci lors des événements commémoratifs, largement centrés sur sa personne.

Les rouages de la formation et le processus décisionnel interne sont inconnus, mais le parti a publié quelques détails sur ses membres, qui représentent actuellement environ 6,6 % de la population.

Les femmes restent sous-représentées dans le PCC, même si leur présence au sein du parti s'est accrue.

En 2019, on comptait environ 25,6 millions de femmes membres de partis (environ 28 % du total), contre 20,2 millions en 2012 (environ 24 %).

Le PCC a souligné à plusieurs reprises l'importance des femmes, bien que leur rôle dans la direction politique reste très limité : il n'y a qu'une seule femme, Sun Chunlan, dans le puissant Politburo, le deuxième organe le plus important, qui ne compte que 25 membres.

Selon les données du recensement publiées cette année, les minorités ethniques du pays représentent environ 9 % de la population, soit 0,4 point de pourcentage de plus que lors du précédent comptage en 2010.

Cette légère augmentation a également été enregistrée au sein du CCP, passant de 6,8 % des membres en 2012 à 7,4 % en 2019.

Toutefois, le traitement réservé par le parti unique au pouvoir aux minorités ethniques du pays, telles que les Ouïgours du Xinjiang, est actuellement sous le feu des critiques en raison de graves allégations de violations des droits de l'homme.

En matière d'âge, la tendance reflétée dans l'ensemble du pays conduit également aux données actuelles : près d'un tiers des membres du PCC avaient plus de 60 ans en 2019, ce qui correspond au vieillissement de la population.

Cette même proportion, mais en termes d'occupation des affiliés, démontre le poids encore détenu par les travailleurs agricoles, la force qui a contribué à sa croissance et à sa conquête du pouvoir.

Néanmoins, le PCC mène depuis des années une campagne visant à cultiver une base plus jeune et plus instruite de nouveaux dirigeants potentiels.

"Depuis Tiananmen et la fin de la guerre froide, le PCC est obsédé par l'effondrement de l'URSS, étudiant soigneusement ce qui avait entraîné la destruction pacifique du régime soviétique, qu'il continue de considérer comme un désastre, dans le but évident d'éviter un sort similaire. En conséquence, le PCC a continué à recruter et à promouvoir des membres plus qualifiés, notamment parmi les diplômés universitaires, les ingénieurs, les scientifiques et les gestionnaires", analyse M. Cabestan.

Quoi qu'il en soit, dans certaines régions et certains secteurs du pays, la seule façon de progresser professionnellement - et, compte tenu des pressions sociales, personnellement - est d'adhérer au parti, qui est présent dans tous les aspects de la société.

"Je suis membre du CCP depuis 35 ans. J'étais un soldat de 26 ans quand j'ai rejoint le parti. Je suis maintenant sur la place Tiananmen, témoin du moment historique du centenaire du PCC. C'est aussi une célébration pour tout le peuple chinois", a écrit Hu Xijin, rédacteur en chef du journal chinois au pouvoir Global Times, sur Twitter jeudi.

Parallèlement à son commentaire, une image forte qui reflète le moment que traverse le pays : de nombreux citoyens, habillés de la même façon et les bras levés, agitant de petits drapeaux avec la faucille et le marteau.