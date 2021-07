Rencontres en ligne : des femmes subissent des abus et les harcèlement sexistes

Tamasin Ford, Szu Ping Chan, Nisha Patel, BBC

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cinquante-sept pour cent des femmes âgées de 18 à 34 ans ont déclaré avoir reçu des messages ou des images sexuellement explicites.

Les applications dédiées aux rencontres via Internet étaient populaires avant la pandémie de Covid-19, mais l'isolement forcé a provoqué leur essor.

Tinder, l'application la plus téléchargée au monde pour les rencontres via Internet, a atteint les trois milliards de swipes (visites) en une seule journée en mars 2020 - et elle a battu ce record plus de 100 fois depuis.

Bien que ces applications aient aidé de nombreux célibataires à entrer en contact avec d'autres célibataires pendant des années, certains utilisateurs ont tiré la sonnette d'alarme sur l'environnement qu'elles créent.

C'est notamment le cas des femmes, qui subissent une quantité disproportionnée de harcèlements et d'abus sur ces plateformes, le plus souvent de la part d'hommes hétérosexuels.

"Le plus difficile pour moi a consisté à être traitée un peu comme si j'étais utilisée pour le travail sexuel gratuit", explique Shani Silver, soulignant : "Cela ne fait pas du bien. Ça fait mal."

Silver, écrivaine basée à New York et hôte du podcast de rencontres "A Single Serving", a utilisé des applications de rencontres pendant une décennie. "On me demandait souvent une faveur sexuelle avant que quelqu'un me dise bonjour, avant que quelqu'un me dise son vrai nom..." explique-t-elle.

Ces messages prolifèrent sur toutes les plateformes et touchent aussi bien les hommes que les femmes.

Mais les femmes semblent être affectées de manière disproportionnée. Les données d'une étude réalisée en 2020 par le Pew Research Center confirment que de nombreuses femmes sont victimes d'une forme de harcèlement sur les sites et les applications dédiés à l'amour en ligne.

Parmi les femmes âgées de 18 à 34 ans qui participent à des rencontres via Internet, 57 % ont déclaré avoir reçu des messages ou des images sexuellement explicites qu'elles n'avaient pas demandés.

C'est même le cas pour les adolescentes de 15 à 17 ans, qui déclarent également recevoir ces messages.

Une étude australienne de 2018 sur les messages des plateformes de rencontres en ligne a révélé que les abus et le harcèlement sexistes touchent effectivement de manière disproportionnée les femmes, ciblées par des hommes hétérosexuels.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon des études, les femmes reçoivent un plus grand nombre de messages de harcèlement que les hommes.

Certains utilisateurs font également état d'un stress psychologique - et même d'expériences plus extrêmes.

Une étude réalisée en 2017 par le Pew Research Center indique que 36 % des personnes qui fréquentent des sites dédiés à l'amour en ligne ont trouvé leurs interactions "extrêmement ou très gênantes".

Les femmes de 18 à 35 ans qui ont participé à l'étude Pew de 2020 ont également fait état d'un nombre élevé de menaces de violence physique, soit 19 % (contre 9 % pour les hommes).

De manière générale, une étude a montré que les hommes hétérosexuels et bisexuels cisgenres s'inquiétaient rarement de leur sécurité personnelle lorsqu'ils utilisaient des applications de rencontres, alors que les femmes s'en inquiétaient beaucoup plus.

L'écrivain Nancy Jo Sales, spécialiste de la culture des jeunes, a été tellement bouleversée par son expérience sur ces plateformes qu'elle en a écrit un livre de souvenirs : "Rien de personnel : Ma vie secrète dans l'enfer des applications de rencontres".

"Ces choses sont devenues normales… Des choses qui ne sont pas normales, et qui ne devraient jamais l'être, comme la quantité d'abus qui se produisent, le risque et le danger que cela représente, non seulement physique mais émotionnel", dit-elle, parlant de son expérience.

Elle précise que tous les utilisateurs d'applications de rencontres ne vivent pas des expériences négatives, mais qu'il y en a suffisamment pour attirer l'attention sur le "mal qui est fait aux gens".

Détecter les messages et le langage abusifs

Alors que ce comportement dérangeant entache l'expérience des femmes sur les applications de rencontres, pourquoi de telles interactions peuvent-elles se perpétuer ? Une partie de la réponse réside dans la manière dont ces plateformes sont contrôlées, à la fois par les entreprises qui les créent et les structures gouvernementales.

Cela a des effets néfastes pour les utilisateurs ciblés, et changer la situation peut être une bataille difficile.

Certains mécanismes ont été mis en place pour limiter ces problèmes.

Tinder, par exemple, a introduit l'apprentissage automatique pour détecter les messages et le langage abusifs, puis demander à l'auteur de revoir le message avant de l'envoyer.

En 2020, Bumble a introduit l'IA (intelligence artificielle) pour brouiller des images spécifiques et demander le consentement de l'utilisateur pour les visualiser.

Certaines plateformes ont également introduit la vérification de l'utilisateur, qui consiste à faire correspondre les photos téléchargées sur un profil, avec un selfie fourni par l'utilisateur (dans lequel l'utilisateur est photographié, afin que la plateforme puisse vérifier l'authenticité de l'image).

Cette mesure vise à prévenir le catfishing et les abus, puisque les utilisateurs ne peuvent pas se cacher derrière de fausses identités.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les applications dédiées aux rencontres via Internet étaient populaires avant la pandémie de Covid-19.

L'effort est louable, et c'est "mieux que rien, mais je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir", déclare Silver.

De nombreux utilisateurs sont d'accord. "La seule chose que nous avons à notre disposition est un bouton de blocage. S'il est là et que vous pouvez bloquer des personnes, ce que nous ne prenons pas en compte, c'est que pour bloquer quelqu'un, vous devez faire l'expérience de la négativité de cette action avant de pouvoir le bloquer", dit-elle.

L'une des principales préoccupations des utilisateurs est la violence sexuelle, qui peut se produire lorsque les utilisateurs se rencontrent en personne.

Même si les utilisatrices d'applications de rencontres sont de plus en plus nombreuses à prendre des précautions, comme charger leur téléphone ou informer leur famille et leurs amis de leurs projets, les utilisateurs de ces applications restent vulnérables aux violences sexuelles.

Une faille dans la loi américaine sur Internet

En 2019, l'école de journalisme de Columbia University, à New York, et le site d'information ProPublica ont découvert que le groupe Match, qui possède environ 45 applications de rencontres, ne filtre les délinquants sexuels que sur ses applications payantes, et non sur les plateformes gratuites comme Tinder, OKCupid et Hinge.

Ces découvertes ont incité les législateurs américains à enquêter en mai 2021, après quoi ils ont présenté un projet de loi censé obliger les plateformes de rencontres à appliquer leurs règles destinées à prévenir la fraude et les abus.

Mais il existe une faille dans la loi américaine sur Internet, l'article 230 de la loi sur les communications, qui stipule que les sites ne peuvent être tenus pour responsables des dommages causés à des tiers par leurs plateformes.

Cela signifie que cette industrie multimilliardaire n'est généralement pas tenue responsable des interactions abusives, et qu'il incombe aux plateformes d'introduire des mesures comme celles que Tinder et Bumble ont mises en place (La BBC a contacté six applications de rencontres en ligne différentes, mais toutes ont refusé d'être interviewées pour cet article).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bumble, un site dédié à l'amour en ligne

La loi 230 est controversée - et de nombreux appels sont actuellement lancés pour la mettre à jour ou l'éliminer complètement. Nombreux sont ceux qui affirment que cette règle, qui date des années 1990, est dépassée, car les plateformes et la façon dont les gens les utilisent ont considérablement évolué...

Les choses peuvent-elles s'améliorer ?

Actuellement, les utilisateurs ne sont généralement pas protégés au-delà des mesures de filtrage que chaque plateforme choisit de mettre en place.

Nombreux sont ceux qui, bien sûr, trouvent des liens positifs, voire des relations durables. Mais, dans l'ensemble, les utilisateurs utilisent toujours les plateformes à leurs risques et périls, en particulier dans les pays qui ne disposent pas de protections explicites.

Au-delà des progrès juridiques et des mesures prises par les entreprises en faveur de la sécurité, il existe également des changements culturels qui peuvent faire la différence et contribuer à protéger les femmes et les autres utilisateurs de ces plateformes, tant en ligne que hors ligne.

Les hommes doivent être informés de la manière dont leurs actions affectent les utilisateurs avec lesquels ils communiquent : les hommes sous-estiment considérablement l'impact de leurs abus.

Pour que des progrès plus importants soient accomplis, il faut que les notions ancrées sur les rôles des hommes et des femmes et une attitude sociale souvent misogyne disparaissent - ce qui signifie également que les femmes doivent cesser d'accepter ce type d'interactions comme le prix à payer pour faire des affaires, pour ainsi dire.

Silver estime qu'il y a beaucoup d'abus. Elle a quitté les plates-formes, il y a environ deux ans. Elle n'y est pas retournée.

"Elles ne m'avaient jamais rien apporté de bon. Alors, pourquoi continuais-je à leur donner accès à moi, à ma vie, à mon temps, à mon argent ? Et quand je me suis posé cette question, cela a vraiment mis les choses en perspective pour moi. C'était la toute première fois que j'avais été capable de les supprimer, sans jamais ressentir la moindre envie de les retélécharger", dit-elle.