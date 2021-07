Comment votre visage vieillit avec l'âge (au-delà des rides)

Crédit photo, Getty Images Légende image, À quelques exceptions près, pour le meilleur ou pour le pire, nous avons tendance à donner plus ou moins l'âge que nous avons.

Au-delà des signes extérieurs les plus évidents du vieillissement, comme les cheveux gris, les rides ou les imperfections de la peau, quelles sont les caractéristiques de notre visage qui trahissent le passage du temps, tant chez les hommes que chez les femmes ?

Avec l'âge, trois processus naturels coïncident dans notre visage, qui modifient notre apparence et contribuent à la perception du vieillissement : la perte de graisse faciale, la résorption osseuse et la flaccidité.

"À partir de 25 ou 30 ans, même si cela peut sembler très tôt, nous commençons à vieillir", a déclaré à BBC Mundo la chirurgienne Ainhoa Placer, membre de la Société espagnole de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique (Secpre).

Cette involution sera plus marquée en fonction du régime alimentaire et de facteurs externes tels que le tabagisme ou le photovieillissement qui, à long terme, affecte la qualité, l'élasticité et l'hydratation de la peau.

Mais certains changements dans le volume et la structure de notre visage sont inévitables avec l'âge.

La perte de graisse du visage

Selon le docteur Placer, la principale raison du vieillissement de notre visage est la perte de graisse faciale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vieillissement est particulièrement visible dans la perte de volume et sa répartition sur le visage, explique le docteur Placer.

Dans le visage, il existe de nombreux compartiments graisseux, situés dans différentes couches, certaines plus superficielles que d'autres.

"Ce sont comme des petites poches de graisse réparties sur tout le visage, surtout sur les joues, moins sur le front", a expliqué le médecin.

Cette présence de graisse faciale est très évidente chez les enfants, qui ont toujours tendance à avoir des visages potelés, avec des joues rebondies.

Mais au fil des ans, "cette graisse est réabsorbée, elle disparaît" dans le cadre d'un processus naturel indépendant des fluctuations de poids à l'âge adulte, a expliqué le docteur Placer.

En conséquence de ce processus, les visages ont tendance à s'affiner et à perdre du volume avec l'âge.

La résorption osseuse

Bien que nos os soient rigides, le tissu osseux est dynamique et suit un processus continu de formation et de réparation tout au long de la vie.

"Tout comme les os se développent à l'âge adulte, avec le temps, un processus inverse, appelé résorption osseuse, commence, au cours duquel les os sont résorbés", a-t-elle ajouté.

Ce processus se produit dans tout notre squelette, y compris les os du visage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sillon nasogénien ou pli nasogénien est l'une des rides typiques du vieillissement, résultant de la résorption osseuse et du relâchement.

Pendant l'enfance, la formation du tissu osseux dépasse l'activité de destruction.

Au fil du temps, cette activité s'égalise et, à un âge plus avancé, la destruction peut dépasser la formation, d'où l'apparition de maladies telles que l'ostéoporose, causée par l'affaiblissement des os.

Au niveau du visage, dans ce processus de résorption osseuse, plusieurs mouvements se produisent.

"L'arcade zygomatique, ce que nous appelons la pommette, perd du volume. La fosse piriforme, qui se trouve à la jonction entre la mâchoire supérieure et l'arcade zygomatique, est résorbée, et lorsque cette zone s'enfonce, une ride typique du vieillissement apparaît", connue sous le nom de sillon nasogénien ou pli nasogénien, explique le médecin.

D'autre part, "l'os de la mâchoire, qui dessine le contour de la partie inférieure de notre visage, se résorbe également, ce qui nous fait perdre la définition de l'angle de la mâchoire, qui est, en fait, l'un des symboles de la jeunesse d'un visage", a déclaré la chirurgienne.

En général, les visages qui ont une structure osseuse très anguleuse, avec des pommettes et un angle de mâchoire très marqués, "ont tendance à mieux vieillir, plus tard, car ils ont un échafaudage osseux plus solide".

Même si le processus de résorption osseuse se produise aussi bien chez les hommes que chez les femmes, son impact sur le visage des femmes a tendance à être plus visible.

"Ils ne partent pas du même point. Les hommes ont presque toujours une structure osseuse plus puissante, un échafaudage plus grand. Ainsi, même s'ils perdent de la masse, ce n'est pas si perceptible ; cette structure est maintenue un peu plus. En outre, les hommes ont tendance à avoir moins de graisse sur le visage, de sorte que le changement lié à la perte de cette graisse tend à être moins perceptible", analyse Ainhoa Placer.

La flaccidité de la peau

L'autre processus qui vieillit notre apparence, la flaccidité, est lié à la combinaison de deux facteurs : la perte de douceur de la peau, due à la diminution de protéines telles que l'élastine ou le collagène, et l'effet de la gravité, qui, comme nous le savons, fait tout tomber.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Proportionnellement, le nez ou les oreilles peuvent paraître plus grands avec l'âge, mais cela n'est pas dû à une augmentation de volume, mais à l'affaissement des tissus, explique le docteur Placer.

En fait, le mythe selon lequel les oreilles et le nez continuent de croître tout au long de la vie est lié à l'affaissement.

Selon Ainhoa Placer, ce qui donne l'apparence ou même la plus grande mesure à une oreille mature, c'est la flaccidité.

"Ce n'est pas que le tissu continue de croître, mais qu'avec la flaccidité, le lobe va pendre davantage, au lieu d'être lisse et soutenu."

La structure du nez ne grandit pas non plus, "bien au contraire, puisqu'il perd de sa structure osseuse, ce qui se passe, c'est qu'il commence à s'affaisser".

De même, "les yeux peuvent sembler plus petits, mais c'est peut-être parce que les tissus des paupières et des sourcils s'affaissent et tombent", explique le médecin.

Ça va arriver, peu importe ce que tu fais.

"Le vieillissement est un processus naturel et normal que nous ne pouvons pas arrêter, et la gravité ne pardonne pas", explique le médecin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec l'âge, le contour de la mâchoire s'arrondit en raison du processus de résorption osseuse.

Pour atténuer ce phénomène, de nombreuses interventions de chirurgie esthétique tentent de restaurer le volume, avec des produits permettant de combler le fossé, à la fois pour camoufler la résorption osseuse et la perte de graisse. Mais la gravité a aussi une incidence sur ces produits.

Si quelqu'un décide d'injecter un produit dans le visage, il doit s'adresser à un spécialiste sachant où l'injecter, et il ne faut jamais utiliser un produit qui ne soit pas résorbable, recommande le médecin.

Certains experts encouragent la pratique d'exercices faciaux pour prévenir le vieillissement.

Sécheresse et l'hydratation de la peau

Même si ces exercices n'aient probablement aucun effet négatif, le docteur Placer est sceptique quant à l'impact qu'ils peuvent avoir.

"Dans le visage, nous avons des muscles, mais ils ne sont pas comme les muscles du reste du corps. En leur faisant faire des exercices, nous pouvons créer du volume. Les muscles faciaux sont comme des feuilles d'un millimètre d'épaisseur et peu importe combien d'exercices vous les faîtes faire, vous n'obtiendrez pas de volume. Bien que vous puissiez avoir un peu plus de tonus musculaire", dit-elle.