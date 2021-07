Capoeira : à la redécouverte des racines africaines de l'art martial brésilien

Crédit photo, Lucio Ngungi Légende image, La capoeira a été développée à l'origine pour donner l'impression que les gens dansaient.

Le Brésil est bien connu comme le pays de la capoeira, un art martial qui ressemble à une danse, mais ses racines se trouvent en fait de l'autre côté de l'Atlantique. En Angola, un homme tente de ressusciter un style plus ancien pour aider les gens à renouer avec leur héritage, écrit Marcia Veiga.

Trois fois par semaine, dans la chaleur de la fin de l'après-midi, Lucio Ngungi est accueilli dans une enceinte corallienne lumineuse de Luanda, la capitale de l'Angola.

Il suit le sentier jusqu'au petit terrain de basket-ball qui, lorsque le soleil commence à se coucher, vibre au son des applaudissements, des chants et des tambours, orchestrés par des musiciens.

Les entourant, de manière protectrice, des étudiants, portant des T-shirts jaunes sur lesquels figurent des masques traditionnels, attendent impatiemment de s'avancer au milieu par paires.

En synchronisation, ils commencent à se balancer de gauche à droite, dans un mouvement connu sous le nom de Ginga.

Parmi eux, presque en transe, se trouve Ngungi, le leader, perdu dans le chant : "Il n'y a pas de plus ou de moins, il y a juste une connaissance différente."

C'est la Capoeira Angola, une version de l'art martial qui est rarement pratiquée, que ce soit au Brésil ou en Angola même.

Mais son nom évoque les origines de l'art, qui remontent à des siècles - avant que les gens ne soient réduits en esclavage et transportés de la côte sud de l'Afrique vers l'Amérique du Sud.

Crédit photo, Lucio Ngungi Légende image, La musique joue un rôle clé dans la capoeria

Il a été développé dans ce qui est aujourd'hui le Brésil en utilisant les rythmes et les chants de type "call-and-response" des traditions africaines. L'inclusion d'instruments était essentielle pour distraire les spectateurs.

L'influence africaine minimisée

La capoeira angolaise a un caractère rituel et les mouvements sont principalement exécutés au ras du sol, avec un souci de précision. C'est pourquoi la musique est plus lente que dans la version dominante, appelée Regional.

La différence entre la Capoeira Angola et la Capoeira Regional est subtile, mais la Capoeira Angola comprend plus d'instruments et ses pratiquants la jugent plus spirituelle.

La mission de Ngungi est de rendre cette version à nouveau populaire.

Il y a près de vingt ans, il a commencé à s'entraîner à Capoeira Regional, mais après sept ans, il a entendu parler de Capoeira Angola et a immédiatement su que Regional n'était plus pour lui.

"Je me suis constamment demandé pourquoi je continuerais à m'entraîner en Regional alors que je peux aller aux racines de mon pays", a déclaré l'homme de 36 ans.

Ne disposant que de peu d'informations, il s'est adressé au Brésilien Pedro Trindade - autrement connu sous le nom de Mestre Moraes - dont il avait appris qu'il était le maître de la capoeira angolaise responsable de sa résurrection dans les années 1980.

"Je me sens parfois un peu en colère quand je pense à la façon dont les contributions de l'Angola à la capoeira sont ignorées", dit Ngungi.

Mestre Moraes affirme que l'influence africaine a été délibérément minimisée, en partie à cause du racisme.

"La capoeira était reconnue comme faisant partie de la culture africaine et qualifiée d'agressive en raison de l'association avec les esclaves", explique-t-il.

Crédit photo, Lucio Ngungi

Au milieu du XVIe siècle, alors qu'ils travaillaient dans les champs, les esclaves ont créé ce qui est devenu plus tard la première forme de capoeira au Brésil, en déguisant les techniques de combat en danse folklorique.

Après l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1888, le gouvernement a interdit la capoeira, craignant que son utilisation ne rende toute révolte des esclaves libérés plus difficile à surmonter.

Elle est entrée dans la clandestinité et de nombreux Noirs ont continué à pratiquer ce qui est aujourd'hui reconnu comme la Capoeira Angola dans des lieux cachés, en utilisant des surnoms pour protéger leur identité.

Vers 1930, Reis Machado, plus connu sous le nom de Mestre Bimba, a mis au point une méthode d'enseignement de la capoeira qui la rendait plus facile à apprendre.

Après avoir persuadé les autorités de la valeur culturelle de cet art martial, l'interdiction a été levée et il a ouvert la première école de capoeira au Brésil.

Cependant, la capoeira était toujours méprisée, surtout par les Brésiliens de la classe supérieure.

En réponse, Mestre Bimba a établi de nouvelles normes - il a introduit des uniformes blancs propres, a exigé que les étudiants montrent une bonne posture et a introduit un système de notation.

En conséquence, la capoeira a commencé à attirer un nouveau public qui s'est intéressé à la pratique de la capoeira en salle.

C'est le début de Capoeira Regional.

Crédit photo, Lucio Ngungi Légende image, Le rythme de Capoeira Angola est plus lent que le rythme régional.

Comme certains praticiens ont continué à suivre l'ancienne forme, ils se sont mis d'accord sur le nom Capoeira Angola pour la différencier. Mais avec le temps, elle a été marginalisée et largement oubliée.

Le régional a un rythme plus rapide que la Capoeira Angola. Mestre Bimba a également simplifié l'utilisation des instruments en se contentant des panderios (tambourin) et d'un berimbau (instrument à archet).

Cela soulage ma colère

Malgré son nom, l'affirmation selon laquelle la capoeira serait originaire de ce qui est aujourd'hui l'Angola reste un sujet de spéculation, car les esclaves qui quittaient les quais de Luanda venaient de toute l'Afrique australe et centrale.

Elle a toutefois été associée à des traditions angolaises telles que le N'golo, où deux jeunes hommes imitent les mouvements de zèbres qui se battent pour obtenir la main d'une épouse.

Mais quel que soit le contexte exact, Ngungi était déterminé à renouer avec une histoire qui a précédé l'esclavage et à insuffler aux Angolais la fierté de leur passé.

Il s'est exilé à l'âge de 15 ans pendant la guerre civile en Angola, mais à son retour en 2014, il a voulu contribuer à apporter des changements dans le pays.

Ngungi est devenu travailleur social, et a également ouvert la première école de Capoeira Angola du pays, l'Escola de Capoeira Angola Okupandula, qui signifie "merci à vous et à vos ancêtres".

Il a obtenu le rang de Contramestre, et a une cohorte d'élèves, petite mais enthousiaste.

Les sons hypnotiques des instruments - agogô (cloches), atabaque (tambour) et berimbau - qui dérivent dans le quartier de l'école ont agi comme un aimant.

"Je regardais par la véranda en essayant de comprendre d'où venait le son quand j'ai vu le Contramestre pour la première fois", raconte Kelly, une élève de 17 ans.

De même, Marcos, 18 ans, a découvert Capoeira Angola en entendant le jeu rythmique depuis son balcon il y a cinq ans.

"Je m'entraîne à Capoeira Angola cinq jours par semaine et j'aime la façon dont cela soulage ma colère, m'aide à trouver un équilibre, à faire face au stress et à oublier le monde extérieur", dit-il.

L'idée d'enseigner aux élèves l'importance historique de l'Angola en dehors de la culture européenne est impérative à l'école.

Faire partie de quelque chose de plus grand

"J'ai plus appris sur ma culture et mon pays grâce à Capoeira Angola qu'à l'école", déclare le plus jeune élève, Aguinelo, 15 ans,

Mestre Moraes compare la Capoeira Angola au symbole de l'infini, reflétant le fait qu'à l'intérieur du cercle, le capoeiriste sent qu'il n'y a pas de frontières ni d'autorité.

"Cela vous apprend que vous faites partie de quelque chose de plus grand", dit-il.

Les élèves de Ngungi en sont la preuve vivante.

"Je suis fier de prendre part, en tant qu'homme libre, à quelque chose d'aussi libérateur qui découle de l'esclavage", déclare Marcos.

Le rêve de Ngungi est d'acheter un jour suffisamment de terrain pour construire une académie et continuer à inspirer les jeunes grâce à Capoeira Angola.