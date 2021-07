Santé et bien-être : les nombreux avantages à se tenir sur un pied

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vous n'avez pas besoin de cours de yoga : vous pouvez le faire dans la cuisine, en attendant que le riz cuise.

Voulez-vous faire quelque chose qui peut réduire les risques d'accidents, améliorer votre posture et votre qualité de vie ?

Prenez un chronomètre et tenez-vous debout sur un pied pendant 30 secondes. Ensuite, faites de même avec l'autre jambe.

C'est un moyen simple d'améliorer votre équilibre. Et un meilleur équilibre signifie une meilleure posture et moins de blessures dues aux chutes, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est la principale cause de décès accidentels dans le monde, après les accidents de voiture.

Notre équilibre est bien pire qu'avant.

Avant, nous passions une grande partie de la journée à bouger, maintenant, beaucoup d'entre nous s'assoient et regardent des écrans. Ce mode de vie plus sédentaire affecte nos capacités d'équilibre et a un coût.

La bonne nouvelle est qu'il y a des choses à faire pour améliorer cette situation, comme se tenir sur un pied, dont les études ont montré les bénéfices pour votre corps et votre cerveau.

Un exploit incroyable.

Tenir en équilibre est un exploit incroyable.

Être capable de marcher debout ou de faire quelque chose de plus complexe comme courir ou sauter nécessite que votre cerveau effectue une coordination remarquable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un exploit incroyable.

L'équilibre est ce qui vous permet de vous déplacer en toute confiance dans le monde et vous permet même de faire différentes choses sans réfléchir.

"Malheureusement, nous avons commencé à perdre notre capacité à nous tenir debout vers l'âge de 35-40 ans, et même parfois avant cela", a déclaré à la BBC Dawn Skelton, physiologiste de l'exercice à l'Université Caledonian de Glasgow, en Écosse.

Équilibré

En vieillissant, nos muscles ont tendance à s'affaiblir et notre cerveau n'est plus aussi bon qu'avant pour intégrer ces signaux sensoriels pour effectuer sans effort ces petits ajustements qui rendent l'équilibre possible.

Les structures d'équilibre, le nombre de cellules ciliées diminuent et même la quantité de flux sanguin entrant dans votre oreille interne commence à changer.

La perte de cette capacité peut non seulement entraîner des chutes, avec de graves conséquences, mais peut également nous faire sentir moins sûrs de nous.

"La peur de tomber entraîne la peur de bouger et cela peut vous isoler socialement, ce qui n'est pas bon pour la santé mentale", explique le physiologiste.

Et si vous pensez que vous avez encore un long chemin à parcourir avant de devoir commencer à vous inquiéter à ce sujet...

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il faut commencer à y penser.

"Avec chaque génération, nous sommes un peu moins actifs, même si cela semble étrange parce que nous avons tous ces modèles d'activité physique.

"Le fait est que l'équilibre vous oblige à vous lever et à interagir régulièrement avec votre environnement. Et quel que soit votre âge, nous passons beaucoup plus de temps avec nos écrans.

"Vous commencez à voir des preuves que l'équilibre se détériore un peu à chaque génération", déclare Skelton.

Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour surmonter ce déclin inévitable, car il n'est jamais trop tard pour changer et vous pouvez rapidement retrouver votre équilibre.

Tout cela consiste à introduire de brefs moments d'instabilité dans votre vie quotidienne, soit en pratiquant des activités qui remettent en question votre système d'équilibre, comme le Tai Chi, soit simplement en vous tenant debout sur un pied.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Le Tai Chi est l'une des meilleures activités pour améliorer votre équilibre", explique l'expert.

Le système d'équilibrage de notre cerveau a une incroyable capacité à compenser en créant de nouvelles connexions nerveuses.

C'est la plasticité de notre cerveau qui nous permet de nous tenir debout et nous donne le potentiel de continuer à améliorer notre équilibre même si nous avons l'impression d'avoir succombé à une vie de trébuchements inévitables.

L'astuce est de continuer à vaciller.

Chaque fois que vous pratiquez debout sur un pied, c'est l'occasion de rééquilibrer votre cerveau, de former de nouvelles connexions et de renforcer la coordination entre les oreilles, les yeux, les articulations et les muscles.

Les capteurs de toutes nos articulations et de nos muscles continuent d'envoyer des informations au cerveau afin qu'il puisse apprendre la meilleure façon de rester debout.

Si vous essayez, vous constaterez que votre équilibre peut s'améliorer étonnamment rapidement.

Et cela peut avoir un impact énorme sur votre vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En peu de temps, il est plus facile de garder son équilibre.

Non seulement cela renforce votre tronc, votre posture et votre coordination, mais vous marcherez probablement droit au lieu de vous courber, ce qui vous fera paraître plus jeune et pourrait également améliorer votre humeur.

Donc, si vous voulez rester actif jusqu'à un âge avancé, c'est une bonne idée d'affûter votre équilibre.

L'exercice de l'équilibre est également excellent pour développer la force de base et l'alignement du corps.

Si vous travaillez à la maison, c'est un excellent moyen de briser votre journée sédentaire et d'aider à corriger les déséquilibres posturaux qui peuvent survenir simplement en étant assis.

Il a été démontré que le simple fait de se tenir debout a un impact profond sur votre santé physique.

Si vous le complétez avec des exercices d'équilibre, vous obtiendrez le double des avantages.

Continuez à vous mettre au défi

Avez-vous réussi à vous tenir sur un pied sans problème ? Maintenant, fermez les yeux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Comme ça, pendant 30 secondes et ensuite changez.

Les signaux oculaires jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre, aidant à expliquer pourquoi il est beaucoup plus difficile de se tenir sur une jambe si vous fermez les yeux.

Si vous parvenez à ne pas tomber pendant 10 secondes les yeux fermés, vous vous en sortez très bien !

Le professeur Dawn Skelton a montré qu'avec de la pratique, vous pouvez réaliser une minute complète sur une jambe les yeux fermés.

Et une fois que vous maîtrisez la pose unijambiste, vous pouvez continuer à affiner votre équilibre en faisant des marches en tandem, dans lesquelles vous vous entraînez à marcher comme si vous étiez sur une corde raide, en mettant un pied devant l'autre en ligne droite et en tapotant avec l'orteil d'un pied le talon de l'autre.

"Marcher en marche arrière est aussi un très bon défi d'équilibre", dit Skelton, mais prévient : "Faites attention car vous ne savez pas ce qu'il y a derrière vous, et si vous devez constamment tourner la tête, vous pouvez avoir des vertiges parce que votre système travaille excessivement".