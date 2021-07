Covid : un dispositif "Tinder Covax " pourrait-il aider le monde à produire davantage de vaccins ?

Crédit photo, Incepta

Depuis son installation de classe mondiale située dans la banlieue de Dhaka, au Bangladesh, Abdul Muktadir observe le monde qui se bat pour avoir accès aux vaccins contre le coronavirus, frustré de ne pas pouvoir l'aider. Il produit déjà 11 types de vaccins différents, contre des maladies comme l'hépatite, la rougeole et la rage, mais aucun pour le Covid-19.

"Les usines sont à l'arrêt, tout ce dont j'ai besoin, c'est de recevoir les matières premières de base", dit-il. Il a essayé d'entrer en contact avec certains des principaux développeurs de vaccins pour leur dire que son installation est disponible.

"Nous disposons d'une échelle et d'une expertise considérables en matière de fabrication. Mais de manière générale, les gens disent que les pays à faible revenu, ou les entreprises, n'ont peut-être pas l'échelle ou l'expertise ou le système de gestion de la qualité pour le faire."

L'année dernière, le monde a connu le plus grand déploiement de vaccins de son histoire et plus de 3,2 milliards de doses d'un vaccin Covid-19 ont déjà été administrées.

Mais ce déploiement a été déséquilibré. Alors qu'une poignée de pays ont déjà administré une dose à 70 à 80 % de leur population, de nombreux pays à faible revenu n'ont pas encore atteint les 2 %.

Le PDG d'Incepta, Abdul Muktadir

Certains pensent que le problème est lié à la propriété intellectuelle, que la production est limitée parce que les développeurs de vaccins protègent leur technologie par des brevets afin de conserver les bénéfices.

Les concepteurs de vaccins peuvent poursuivre en justice toute entreprise qui viole un brevet en copiant leur méthode. Les entreprises de biotechnologie affirment que cette protection juridique les a incitées à produire les vaccins Covid en un temps record.

Mais des groupes de campagne comme la People's Vaccines Alliance affirment que cette technologie devrait être une propriété publique, car les gouvernements de pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis ont aidé ces entreprises à développer les vaccins Covid grâce à d'importantes subventions.

L'automne dernier, l'Inde et l'Afrique du Sud ont fait appel à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour que les brevets sur les vaccins Covid-19 soient levés. Depuis lors, l'initiative a obtenu un soutien considérable. En mai, les États-Unis ont exprimé leur soutien à une renonciation, mais le Royaume-Uni et l'Allemagne s'y opposent toujours.

Mais Abdul Muktadir pense que cette campagne en faveur de la renonciation à la propriété intellectuelle passe à côté de l'essentiel. "Je ne sais pas pourquoi les gens appuient sur le mauvais bouton", dit-il. "La propriété intellectuelle n'a rien à voir avec tout cela".

L'Alliance populaire pour les vaccins, un groupe de campagne, a protesté lors de la réunion des dirigeants mondiaux du G7 contre l'accumulation de vaccins par les pays riches

Tous les fabricants ne sont pas d'accord. Patrick Tippoo, PDG du producteur sud-africain de vaccins Biovac, a déclaré à la BBC que la renonciation aux droits de propriété intellectuelle est une partie du puzzle, et il applaudit les efforts de son gouvernement à l'Organisation mondiale du commerce.

Mais il convient avec Muktadir que cela ne suffira pas à résoudre la pénurie mondiale de vaccins.

"Si Pfizer donnait aujourd'hui à Biovac la recette complète de la fabrication de son vaccin, il nous faudrait quelques années pour arriver à commercialiser la première dose", dit-il.

"Le transfert de technologie et de savoir-faire est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'accélérer la fabrication d'un vaccin Covid-19 sur le continent."

Pour réussir à fabriquer un vaccin, explique Abdul Muktadir, un fabricant a besoin de plus que la simple méthode. Tout d'abord, il a besoin de la matière première de base fournie par le développeur du vaccin - un petit flacon de l'antigène approprié. Il compare cela à la culture d'un arbre à partir de graines : "vous obtenez le bon type de graine, puis vous faites pousser l'arbre et vous récoltez le fruit."

Crédit photo, Incepta

Deuxièmement, l'entreprise devrait venir au Bangladesh pour former son personnel au processus de production.

Sans cela, même s'il avait accès à la propriété intellectuelle, tout vaccin qu'il fabriquerait devrait passer par les mêmes processus de test en trois phases que ceux auxquels les vaccins existants sont déjà soumis. Cela pourrait prendre au moins un an.

Et M. Muktadir pense que les efforts visant à forcer ces entreprises à céder leur propriété intellectuelle pourraient faire plus de mal que de bien.

"Il faut un leadership fort et un accompagnement des entreprises pharmaceutiques", dit-il. "Au lieu de les presser dans cet endroit inapproprié et sensible".

Jusqu'à récemment, l'OMS s'est tournée vers le système Covax pour résoudre le problème de l'approvisionnement mondial en vaccins.

Covax achète et distribue des vaccins aux pays qui n'ont pas les moyens de les acheter, mais elle dépend fortement d'un petit nombre de fabricants. La plupart des vaccins fournis à Covax provenaient d'un seul site de production, le Serum Institute en Inde.

Mais alors que l'Inde était submergée par le virus en avril, le Serum Institute a annoncé qu'il n'exporterait plus de doses de vaccins Covid-19 hors d'Inde cette année. Covax s'était vu promettre 90 millions de doses en 2021 qui ne seront pas livrées.

Muktadir estime que l'énergie déployée par Covax aurait plutôt dû servir à augmenter la production.

Crédit photo, PIYAL ADHIKARY/EPA

C'est ce que les groupes à l'origine de Covax - l'OMS, le Centre de préparation aux épidémies et Gavi, l'Alliance pour les vaccins - ont essayé de faire récemment.

En mai, ils ont créé le Covax Manufacturing Taskforce. L'idée est de réunir des compétences pour tenter de résoudre les problèmes d'approvisionnement en vaccins, tels que la pénurie de matières premières.

Le groupe de travail tentera également d'éliminer les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Il pourrait, par exemple, mettre en relation des fabricants qui ont produit un excédent de vaccins mais n'ont pas la capacité de les mettre en flacons avec d'autres entreprises qui disposent des installations nécessaires pour le faire.

"Je l'appelle le Covax Tinder", explique Martin Freide, responsable de l'unité de recherche sur les vaccins à l'OMS.

Il travaille également à la mise en place de centres de partage de technologies pour la production de vaccins à ARNm avec des pays à revenu faible ou intermédiaire - des installations où le savoir-faire peut être partagé et où le personnel peut être formé.

Ces centres seraient également des installations de fabrication. Ils augmenteraient la production de certaines des matières premières nécessaires à la fabrication des vaccins et aideraient à les distribuer aux fabricants.

C'est quelque chose qui a déjà été fait avec le vaccin contre la grippe H1N1.

Crédit photo, Gallo Images

Le mois dernier, il a été annoncé que le premier centre serait situé en Afrique du Sud et que Biovac y participerait dans le cadre de ce projet.

Martin Friede et son équipe sont toujours en négociation avec les développeurs de vaccins sur la manière dont ils pourraient coopérer.

"Certaines de ces technologies sont plus avancées que d'autres. Mais certains d'entre eux sont prêts à fournir un accès plus ouvert à la technologie", explique-t-il.

Il se peut qu'un développeur qui n'a pas tout à fait fini de mettre au point son vaccin se joigne à nous et que le centre l'aide à franchir le cap. Mais cela pourrait prendre un certain temps.

"Nous ne savons pas combien de temps va durer Covid, nous devons donc commencer dès aujourd'hui car nous pourrions être confrontés à un processus très long", explique M. Friede. "Il se pourrait que ce que nous faisons nous prépare soit à une longue réponse Covid, soit à la prochaine épidémie."

Abdul Muktadir vient d'apprendre l'existence de " Covax Tinder " et espère qu'elle l'aidera à utiliser son installation de production.

En attendant, il continue d'essayer de contacter les développeurs de vaccins, sans succès. Non pas qu'il les blâme.