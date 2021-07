Trafic de drogue : témoignage d'une jeune britannique qui a été emprisonnée au Pérou

La Rédaction

BBC News Mundo

il y a 20 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Michaella McCollum a été arrêtée pour avoir tenté de transporter 11 kilos de cocaïne hors du Pérou

Le 6 août 2013, deux femmes de 20 ans ont été arrêtées à l'aéroport international Jorge Chavez de Lima, au Pérou. Les bagages de Michaella McCollum et Melissa Reid contenaient de la cocaïne d'une valeur de plus de 2 millions de dollars (1 109 856 300 FCFA).

Un homme que Michaella avait rencontré à Ibiza l'a convaincue d'essayer de transporter la drogue du Pérou vers l'Espagne.

Michaella et Melissa ne se sont rencontrées que lorsque les criminels les ont réunies pour le voyage avec la cargaison. Elles ont toutes deux plaidé coupables de trafic de drogue et ont été condamnées à plus de six ans de prison au célèbre pénitencier d'Ancon II.

En 2016, les deux femmes ont été libérées prématurément, et Michaella a depuis fait un coming out public sur son histoire et sur la façon dont elle a changé depuis qu'elle est connue comme la mule au nœud papillon géant.

Dans un documentaire en cinq épisodes, Michaella, aujourd'hui âgée de 28 ans et mère de deux enfants, raconte son parcours dans la criminalité - et hors de celle-ci.

Elle raconte à BBC Three online ce qu'est devenue sa vie depuis lors.

Quand les gens me demandent ce que je ressens maintenant, j'ai l'impression de penser à une autre personne, je ne peux pas m'identifier à cette personne maintenant.

Comment cela est-il arrivé ? J'ai juste accepté des choses avec lesquelles je n'étais pas à l'aise, mais j'étais trop timide pour en parler. Ces trois années de prison ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, avec la mentalité et les valeurs morales qui sont les miennes.

"Les drogues étaient une échappatoire à la réalité"

Mes sentiments à l'égard de la consommation de drogues ont énormément changé. Quand j'étais dans le milieu de la drogue à Ibiza, je ne voyais pas ça comme un gros problème.

C'était mes premières vacances en solitaire et je pensais à m'amuser. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches, je n'ai pas pensé aux dommages que cela pourrait causer à moi ou à mon entourage. Maintenant je me dis, "ces choses que j'ai mises dans mon corps sans réfléchir, comment se fait-il que je sois encore en vie ?"

"C'est vraiment effrayant quand on y pense. Si quelque chose devait m'arriver, qu'adviendrait-il de mes enfants ? Devenir mère m'a aussi changée. Quand j'étais plus jeune, je prenais des drogues pour échapper à la réalité.

Je pense qu'il est très important pour nous d'y réfléchir et pour les parents d'éduquer leurs enfants également. J'aurais aimé avoir plus d'éducation sur les drogues à l'école ou que ma famille soit mieux à même de m'informer, pour que je sois plus avertie."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le tribunal péruvien a condamné Michaella à six ans de prison

"J'étais très innocente à 19 ans. Je croyais que rien de mal ne pouvait m'arriver. Je ne me méfiais pas des gens, je vivais simplement dans cette fable d'un monde irréel, qui est très différent de la façon dont je le vois maintenant.

"J'ai grandi en pensant que je pouvais faire confiance aux gens, je ne remettais jamais rien en question, je croyais tout et je faisais confiance aux gens très facilement.

"Nous ne devrions pas être comme ça, tout le monde ne veut pas le meilleur pour vous, les étrangers ne se soucient pas de vous. Il faut se méfier un peu des gens et rester sur ses gardes. Il s'agit de prêter attention à son intuition - j'ai senti que ce n'était pas bien et je l'ai ignoré. Votre corps sait toujours quand quelque chose ne va pas.

La sonnette d'alarme n'a commencé à retentir que lorsque je me suis préparée à partir au Pérou. J'avais pris l'avion d'Ibiza à Majorque sous l'effet de la drogue, je voyais ça comme une aventure. Ce n'est que lorsque les effets ont commencé à se dissiper que je me suis dit : "bon sang, qu'est-ce que je suis entrain de faire ?".

"En prison, j'ai appris à me défendre"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Michaella McCollum (au centre) dit avoir appris à se défendre en prison

"J'étais seule quand je suis arrivée au Pérou et j'ai réalisé dans quoi je m'étais embarquée. Je ne savais pas comment sortir. Je ne sais pas si c'est vrai que j'étais sous observation tout le temps, mais je le crois vraiment, je pense qu'ils nous observaient tout le temps.

"J'ai essayé de leur communiquer - aux membres du cartel - mes craintes, et je leur ai dit que je ne pensais pas que ça allait marcher, et ils m'ont dit que ce n'était pas grave, que je réfléchissais trop.

Crédit photo, Getty Images

"J'ai commencé à me demander, à penser : "est-ce normal de douter de cela ? Chaque fois que j'ai abordé ces sentiments, j'ai été mis de côté, du genre "tu es trop jeune, tu dramatises". Comme me manipuler psychologiquement. J'avais peur de ce qui m'arriverait si je faisais demi-tour.

"C'est en fait le fait d'être en prison qui m'a fait commencer à me défendre davantage, mais même cela a pris quelques années, pour me sentir suffisamment en sécurité pour me défendre et ne pas les laisser profiter de moi.

"Je pense que mon expérience en prison a été très glorifiée par la presse - ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais ouvrir un salon de beauté là-bas et devenir un délégué [le détenu qui sert de médiateur avec les autorités pénitentiaires].

"C'était pour me prouver que je pouvais me défendre, et je voulais me forcer à le faire.

Oh, oui, mes cheveux. Je n'ai pas su tout de suite que c'était devenu un mème : je venais de me coiffer rapidement sur le chemin de l'aéroport, il était très tôt et je n'avais pas dormi.

Je n'avais pas accès à l'eau pour les laver, et quand j'ai été transférée de la cellule à la prison et que j'ai pu parler à ma famille, ils me demandaient : "qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux ? Tout le monde parle de ton chignon !" C'était drôle.

Puis toutes les détenues ont voulu avoir des cheveux comme ça, elles disaient : "les cheveux de Michaella !". Je ne pense pas qu'elles aient déjà vu ce genre de coiffure avant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La coiffure de Michaella a attiré l'attention de sa famille et des autres détenues

"Ils m'ont demandé si je faisais toujours du trafic"

"C'était si dur de revenir à la normale. Quand je suis rentrée chez moi, tout me semblait normal, comme si j'avais été là hier. Mais ensuite, ça ne semblait pas normal. Je ne me sentais pas comme la personne que je connaissais.

"Tout le monde savait qui j'étais et ce que j'avais fait, et j'avais peur d'être jugée. Je ne suis pas une personne horrible et dangereuse. J'ai réussi à trouver des emplois, mais je n'ai jamais tenu plus d'un jour, ils m'ont dit que j'attirais trop l'attention et qu'ils devaient me renvoyer.

"Un gars qui m'a interviewée m'a dit : "je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait, as-tu définitivement arrêté ? Tu ne trafiques pas encore ?" La première université où j'ai postulé m'a acceptée, mais ils m'ont ensuite retirée parce qu'ils ont dit que je pouvais être un danger pour leurs jeunes étudiants. Je me suis sentie si découragée.

"Quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu étudier la criminologie. Pendant mon emprisonnement, nous avons reçu la visite de psychologues, et chaque fois que je leur parlais, je n'avais pas l'impression qu'ils me comprenaient, comment pouvaient-ils comprendre ?

"J'ai pensé qu'il serait bon pour moi de faire quelque chose comme ça parce que je peux m'identifier à ce qu'ils ressentent, et à ce qu'ils pourraient ressentir une fois libérés, mais je peux aussi les aider à voir que cela ne doit pas les définir et qu'ils peuvent aspirer à quelque chose de mieux.

"J'ai postulé pour étudier la criminologie à l'université, mais c'était difficile pour moi, trop proche de mon expérience. Alors j'ai changé, maintenant j'étudie la gestion avec l'espagnol et le mandarin.

"L'Espagne est l'endroit où je voudrais finalement être. C'est un style de vie différent, plus détendu. Je peux rencontrer des gens qui ne savent pas qui je suis, et ça me manque beaucoup.

"Je sais que ce qui m'est arrivé là-bas était mal, mais j'aime la culture et la langue, et je veux y emmener mes enfants.

"Je veux que mes enfants soient éduqués et connaissent le monde, de sorte qu'à 19 ans, ils auront voyagé et seront plus conscients, et auront les connaissances pratiques que je n'avais pas à 19 ans.

"Je veux qu'ils aient les choses dont je pense avoir manqué en grandissant.

Michaella McCollum a parlé à Thea de Gallier pour le documentaire produit par BBC Three High : "Confessions of an Ibiza Drug Mule."

