Stephen Hawking : sa prédiction sur les trous noirs prouvée 50 ans plus tard

il y a 38 minutes

Cinquante ans plus tard, un groupe de scientifiques confirme l'un des théorèmes les plus célèbres du physicien britannique Stephen Hawking.

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et d'autres centres de recherche, dirigés par le physicien Maximiliano Isi, sont les premiers à confirmer cette théorie, fondée sur l'observation des ondes gravitationnelles.

De plus, tout ce qui entre, ne parvient jamais à s'échapper, pas même la lumière. Et en son cœur, la soi-disant singularité, le temps et l'espace s'arrêtent.

Quelle est la théorie de Hawking ?

Cinquante ans plus tard, c'est possible.

Que signifie cette confirmation ?

Son équipe a mis au point une technique permettant de capter des fréquences spécifiques, ou des tonalités des suites les plus bruyantes, qu'ils ont pu utiliser pour calculer la masse et le spin du trou noir final.

"À l'avenir, comme nos observateurs continuent de s'améliorer, nous détecterons de plus en plus de signaux avec une plus grande précision. Avec cela, nous espérons continuer à corroborer ces lois et, peut-être un jour, découvrir quelque chose de complètement nouveau", confie-t-il à BBC Mundo.