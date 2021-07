Charge mentale : les femmes devraient-elles être reconnaissantes de recevoir de l'aide pour les taches ménagères ?

Par Melissa Hogenboom

Crédit photo, LaylaBird

Un samedi matin récent, mon mari m'a suggéré de rester à la maison pendant qu'il sortait avec les enfants.

J'ai immédiatement ressenti un immense sentiment de gratitude, même si, en raison de nos habitudes de travail, j'ai souvent gardé les enfants.

Je savais qu'il voulait que je profite d'un peu de temps pour moi - mais je sentais que je devais exprimer ma gratitude en donnant quelque chose en retour pendant qu'il était absent, alors j'ai préparé à manger et rangé.

La gratitude existe pour une bonne raison : elle est liée à l'essence même de ce qui lie les gens et aide à maintenir des relations positives.

Pourtant, cela devient plus nuancé dans une arène comme le foyer et l'éducation des enfants, que nous savons être inégalitaire.

Après avoir écrit sur la charge mentale (le travail de réflexion et de planification caché effectué principalement par les femmes qui fait fonctionner le ménage), des dizaines de femmes ont envoyé des réponses - et le mot 'reconnaissant' n'arrêtait pas de revenir.

Certaines se sont senties reconnaissantes d'avoir des partenaires de soutien, étant donné le manque d'égalité de nombreuses expériences ; d'autres se sont senties profondément frustrées par l'idée qu'elles devraient se sentir reconnaissantes lorsque leurs partenaires les aidaient.

Alors, quel rôle la gratitude devrait-elle jouer à la maison, étant donné que nous savons que les tâches incombent de manière disproportionnée aux femmes dans les relations hétérosexuelles ?

Pourquoi exactement félicitons-nous nos partenaires pour l'exécution de tâches qui devraient être partagées, et est-ce utile de le faire ? Après tout, devrions-nous être reconnaissantes pour les petits 'coups de main' si la répartition des tâches ménagères et de la garde des enfants reste inégale ?

La gratitude est une expérience humaine universelle ; le sentiment d'être reconnaissant et d'apprécier quelque chose ou quelqu'un. Elle a de multiples avantages, à la fois pour la personne qui en fait l'expérience et pour la personne qui la reçoit.

Les premiers travaux en psychologie de la gratitude, par exemple, ont montré que lorsque les participants notaient simplement ce pour quoi ils étaient reconnaissants dans les entrées de journal, ils montraient une amélioration de leur bien-être plus tard.

Les chercheurs ont découvert que la gratitude lie les gens ensemble dans les relations, créant plus d'engagement et une plus grande satisfaction relationnelle. ''Lorsque les gens perçoivent qu'ils ont reçu un avantage d'une autre personne, cela change en fait leur perception de cette relation et de cette personne'', explique la psychologue Shelly Gable de l'Université de Californie à Santa Barbara.

La gratitude est utile pour les relations nouvelles et en cours - elle peut créer une intimité entre ceux qui viennent de se rencontrer et la maintenir.

Générer de la gratitude n'est pas non plus nécessairement lié à la taille du cadeau ou de la faveur accordée.

Dans une étude, l'expérience de se sentir compris et valorisé a eu un effet plus important sur l'expression de la gratitude que la valeur monétaire d'un cadeau reçu par les participants. ''À bien des égards, il s'agit vraiment de savoir si l'avantage qui vous est accordé est quelque chose dont vous avez besoin et que vous appréciez'', explique Gable.

La gratitude agit donc comme un signal qu'une autre personne se soucie de nous et fait un effort pour nous comprendre.

Cependant, il ne suffit pas de se sentir silencieusement reconnaissant lorsque quelqu'un a fait quelque chose pour nous.

Gable, en collaboration avec la chercheuse en gratitude Sara Algoe, a montré que nous devons exprimer ce que nous ressentons pour que les relations en profitent.

Lorsque la gratitude n'est pas exprimée de manière égale, cela peut provoquer la rupture d'une relation.

Exprimer sa gratitude peut être genré ; des études suggèrent que les femmes expriment plus de gratitude que les hommes, et que c'est plus intense et plus durable.

Jeffrey Froh, professeur agrégé de psychologie à l'Université Hofstra, aux États-Unis, explique que cela pourrait être dû au fait que ''les femmes sont plus socialisées pour des émotions interpersonnelles plus douces''.

En effet, des études montrent que les femmes sont plus susceptibles d'exprimer des émotions plus positives que les hommes et partagent également des émotions plus intensément (en dehors de la colère).

D'autres recherches suggèrent que ceux qui ont plus de pouvoir (souvent sous la forme de revenus plus élevés) expriment moins de gratitude - et les hommes sont les revenus les plus élevés dans un peu plus des deux tiers des couples hétérosexuels américains, selon le Pew Research Center (en utilisant des données de 2017).

L'arène familiale inégale

Crédit photo, Prostock-Studio Légende image, L'un des principaux avantages de la gratitude est que l'exprimer peut inspirer votre partenaire à en faire plus

La gratitude dans les relations devient un peu plus complexe à la maison, où les tâches ne sont pas réparties également.

Il est clair que les femmes portent la majeure partie de la charge mentale liée à l'organisation d'un ménage, mais il reste également une division inégale de la charge domestique.

Si une personne fait la majeure partie de la lessive, exprimer sa gratitude lorsque l'autre partenaire le fait peut en fait l'aider à le faire plus souvent.

Dans les couples hétérosexuels avec enfants, les rôles de genre et les 'normes de la mère idéale' - les stéréotypes sur qui fait quoi et à quoi ressemble une 'bonne mère' - deviennent facilement ancrés, que l'un ou l'autre des partenaires le veuille ou non.

Cela peut signifier que certaines tâches ménagères sont considérées, consciemment ou non, comme le domaine d'une femme.

Il s'ensuit qu'un homme peut ne pas remercier sa partenaire pour des tâches qu'elle a toujours effectuées plus - ou qu'elle peut se sentir obligée de le remercier pour des tâches qu'il a toujours moins effectuées.

Cela peut naturellement provoquer du ressentiment et même provoquer la rupture des relations, surtout si la femme est systématiquement considérée comme la personne qui s'en occupe par défaut et qu'elle perçoit la répartition du travail comme injuste.

Bien que le ressentiment puisse être une réponse justifiée à l'inégalité globale, il est important de comprendre que les forces structurelles - comme les attentes sur le lieu de travail qui exigent de longues heures - peuvent contribuer à une division inégale des taches à domicile.

Et même si les forces structurelles n'expliquent pas pourquoi votre partenaire ne décharge jamais le lave-vaisselle, il y a un avantage surprenant à exprimer sa gratitude, que l'égalité soit atteinte ou non.

Il s'avère qu'exprimer de la gratitude peut motiver davantage le comportement pour lequel nous sommes reconnaissants.

Cela "rappelle au partenaire sous-performant que la division du travail n'est pas juste", selon les résultats des chercheurs Jess Alberts et Angela Trethewey, de l'Université de Californie dans Berkley's Greater Good Magazine.

Ainsi, si une personne dans un couple fait la majeure partie de la lessive, exprimer sa gratitude lorsque l'autre partenaire le fait peut en fait l'aider à le faire plus souvent.