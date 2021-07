L'histoire dramatique d'un petit garçon migrant de 2 ans trouvé seul sur une route mexicaine

Mais à un moment donné en cours de route, le père et le fils se sont séparés.

Les autorités mexicaines de la Garde nationale et de l'Institut national des migrations (INM) ont trouvé Wilder le 28 juin sur le bord de la route près de la ville de Las Choapas, dans l'État de Veracruz.

Le nombre de sans-papiers qui atteignent la frontière entre les États-Unis et le Mexique a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans, selon les registres de l'immigration.