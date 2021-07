Comment des jeunes ont gagné des millions de dollars grâce à la vente en ligne

Ben Kingh

BBC

il y a une heure

Crédit photo, MICHELE VENTON Légende image, Michelle Fenton a cédé son entreprise, qui vendait des produits sur Amazon, pour plusieurs millions de livres

Michelle Fenton n'avait jamais prévu de devenir millionnaire, mais elle l'est devenue lorsqu'elle a quitté Londres et s'est rendue à Bournemouth afin d'échapper à la routine de l'entreprise et de commencer à vendre des robes en ligne.

"J'ai toujours pensé que le jour viendrait où je concevrais cette collection de robes", déclare Fenton.

Fenton a trouvé une usine capable de fabriquer ses robes, les a mises en vente sur Amazon et a été étonnée de l'intérêt suscité par ces articles.

"J'ai rapidement réalisé qu'il y avait une énorme opportunité de succès dans ce domaine", dit Fenton.

Cependant, les vêtements sont connus pour être l'un des produits les plus difficiles à vendre en ligne, car il existe de nombreux problèmes de taille et de nombreux clients retournent les vêtements après les avoir achetés.

Mais en tant que mère de deux enfants, Fenton a plus d'une fois éprouvé le sentiment gênant que ses deux enfants allaient à une fête d'anniversaire dans quelques jours, sans aucun cadeau à offrir.

"J'ai donc commencé à vendre des cadeaux rapides aux parents sur Amazon."

En moins de quatre ans, Fenton vendait des produits d'une valeur d'environ 10 millions de livres sterling (plus de 7 milliards FCFA) chaque année, en Europe et aux États-Unis.

Mais l'entreprise est rapidement devenue trop importante et il lui était donc difficile d'économiser les millions de livres sterling nécessaires pour acheter toute la quantité de cadeaux dont elle avait besoin pour le reste de l'année.

"J'avais besoin de quelqu'un avec beaucoup de capital", dit Fenton.

Ainsi, lorsqu'une offre est venue d'acheter l'intégralité de son entreprise en 2019 pour plusieurs millions de livres, elle a accepté de vendre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Amazon permet aux vendeurs tiers d'utiliser son réseau de distribution massif

Amazon permet non seulement à d'autres vendeurs de répertorier leurs marchandises sur son site Web, mais également de livrer ou de "remplir" leurs obligations via son vaste réseau logistique.

L'énorme popularité d'Amazon signifie que si les petits vendeurs choisissent un bon produit et en font la promotion correctement, ils peuvent alors vendre d'énormes quantités très rapidement.

Depuis que l'épidémie du coronavirus a contraint de nombreux magasins à fermer leurs portes, les ventes via les plateformes en ligne ont augmenté au point que les vendeurs ont du mal à honorer toutes les commandes.

Et il y a deux ans, lorsque Fenton a vendu son entreprise, il était relativement rare que des entreprises entièrement basées sur les ventes d'Amazon soient vendues.

L'acheteur a demandé à ne pas être nommé ou à révéler le produit qu'il vendait, craignant que cela n'attire de nouveaux concurrents ou des personnes cherchant à influencer le produit - un phénomène courant dans le monde férocement concurrentiel du commerce électronique.

Mais au cours de la dernière année, une nouvelle génération d'entreprises a émergé qui souhaite acheter dans les petites entreprises appartenant à ceux qui vendent leurs produits sur Amazon, comme Fenton.

La société la plus grande et la plus célèbre à cet égard est la société américaine "Thracio", qui porte le nom d'un guerrier de la mythologie grecque. Cette grande entreprise achète entre une et trois petites entreprises chaque semaine, et a acheté dix entreprises au Royaume-Uni, et elle souhaite en acheter davantage.

Crédit photo, THRASIO Légende image, Le fondateur de Thracio, Josh Silberstein, affirme qu'il est désormais plus facile pour les détaillants Amazon de vendre leurs activités à un tiers

Fondé en 2018, Thracio est passé de revenus nuls à plus de 360 millions de livres sterling (plus de 274 milliards FCFA) au cours de sa deuxième année, selon le fondateur Josh Silberstein.

À cette époque [en 2018], il fallait sept mois pour vendre une entreprise, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs, et c'était juste un gâchis. Le tout a été une expérience horrible pour les vendeurs", explique Silberstein.

À peine trois ans plus tard, 64 entreprises dans le monde avaient été créées spécifiquement pour acheter des petites entreprises qui vendaient leurs produits sur Amazon, selon marketplace Pulse, une société de recherche. Ensemble, ces entreprises ont levé près de 6 milliards de dollars depuis avril 2020, selon les estimations.

En général, ces entreprises recherchent des vendeurs qui se sont fait un nom parmi le grand nombre de produits proposés sur Amazon et ont réussi à établir une grande confiance entre eux et les clients, et leurs produits apparaissent sur les première ou deuxième pages de produits importants que les utilisateurs recherchent.

Crédit photo, THRASIO Légende image, Thracio possède désormais des marques dans une large gamme de produits

Les bons vendeurs Amazon font de bons investissements car ils ont souvent des marges bénéficiaires plus importantes que leurs concurrents qui ne vendent pas leurs produits en ligne, même si leur volume de ventes est encore inférieur à celui de leurs homologues qui ne vendent pas leurs produits en ligne.

Les grands rachats espèrent que l'ajout des compétences et des ressources professionnelles des grandes entreprises aidera ces marques à croître plus rapidement et à générer des bénéfices plus importants.

Des rachats de petites entreprises vendant leurs produits sur Amazon sont également apparus au Royaume-Uni, comme Heroes, fondée par des jumeaux identiques, Ricardo et Alessio Bruni.

Parmi les produits acquis par Heroes se trouve la petite entreprise d'outils de jardin Dafaun, fondée par David Stephen. Après de nombreuses années à travailler comme vendeur ambulant et à passer des heures dans les embouteillages et les chambres d'hôtel solitaires, David cherchait un emploi qui lui donnerait plus de temps avec sa famille.

Crédit photo, DAVID STEPHEN Légende image, David et Tracy Stephen envisagent de créer une nouvelle entreprise

Sa femme lui a suggéré de vendre certains produits sur Amazon. Après avoir suivi un cours de 5 000 $ (2 770 665 FCFA) sur le terrain, David a estimé qu'il y avait des produits qui n'étaient pas suffisamment entretenus - des outils de jardinage.

Après plusieurs heures de recherche sur le site Web chinois d'Alibaba pour trouver un fournisseur, David a trouvé une entreprise appelée "Dafaun" et des sécateurs dans son jardin d'une valeur de 10 000 $ (5 541 330 FCFA).

David a rapidement inclus d'autres produits et, en 2020, avec sa femme, ils ont vendu des produits pour plus de 2 millions de livres sterling (1 526 091 300 FCFA) par an, achetant des produits à des fournisseurs à Taïwan.

Mais son objectif principal de profiter de sa vie n'a pas été atteint. "J'en suis arrivé au point où je travaillais 12 à 15 heures par jour, et je travaillais le week-end, et je travaillais sans arrêt", dit-il.

"Si un client envoie un e-mail le week-end, vous devez répondre", explique David. "Je m'occupais des marchandises entrantes, emballais les cartons moi-même et les envoyais à Amazon. Il n'y a jamais eu de pause. "

David a commencé à recevoir des offres d'achat de son entreprise l'année dernière. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de vendeurs concurrents à la recherche d'informations. Mais à la fin, David a vendu son entreprise à Heroes.

Et malgré le fait de gagner suffisamment pour prendre sa retraite, il y a juste quelque chose dans l'excitation de créer des marques en ligne qui fait qu'il est difficile pour les entrepreneurs de s'en aller.

David prévoit de lancer une nouvelle entreprise bientôt, et Fenton a déjà lancé une autre société pour vendre des produits sur Amazon, mais a déclaré qu'elle ne vendait que des "articles ménagers" et n'a pas divulgué plus de détails par peur des imitateurs.

Une incitation supplémentaire est la possibilité de vendre l'entreprise pour une grosse somme d'argent après quelques années. "C'est tout mon plan", dit Fenton. "Je construis cette entreprise pour éventuellement la vendre."

Mais bien que la récompense financière puisse être importante en cas de création et de vente d'une entreprise, ce n'est pas du tout une chose facile.