Médecine: comment le gaz hilarant est passé d'une attraction de foire à un élément indispensable de la médecine

Francisco López-Muñoz

The Conversation

il y a 16 minutes

Crédit photo, Wikimedia Commons Légende image, Dessin humoristique britannique sur l'oxyde d'azote ou "gaz hilarant".

La recherche de remèdes palliatifs contre la douleur par les médecins et les guérisseurs est une constante depuis l'aube de l'humanité : opium, cannabis, coca, morelles, alcool.

Cependant, la naissance de l'anesthésie gazeuse, qui a constitué la grande révolution de la chirurgie, n'a eu lieu qu'au milieu du XIXe siècle.

Le terme "anesthésie" (du grec anaisqhsia) est attribué à Oliver W. Holmes (1846) et signifie "sans sensibilité".

Au cours du XVIIIe siècle, les disciplines chimiques se sont épanouies et la médecine dite "pneumatique" est née, avec la découverte d'une grande quantité de gaz.

Parmi eux, il convient de mentionner le protoxyde d'azote (air nitreux phlogistique), découvert en 1775 par le chimiste anglais Joseph Priestley lorsqu'il a traité de la limaille de fer avec de l'acide nitrique à la chaleur.

Ce devait être le premier gaz anesthésiant de l'histoire.

Gaz hilarant" et éther

En revanche, c'est le jeune chercheur Humphry Davy qui découvre les propriétés anesthésiques de l'oxyde nitrique, appelé aussi protoxyde d'azote.

Il le fait en expérimentant lui-même, en 1796, les effets de ce gaz pour soulager les douleurs dentaires.

Dans son livre de 1800, il spécule sur la possibilité que le nouveau gaz puisse avoir un usage important en chirurgie, étant donné sa capacité analgésique.

Crédit photo, Cortesía Légende image, Affiche du XIXe siècle annonçant une séance de gaz hilarant, dans laquelle le protoxyde d'azote est utilisé.

Des circonstances similaires se sont produites en ce qui concerne l'éther.

Un assistant et élève de Davy, Michael Faraday, a étudié les propriétés de l'éther et a noté que sa capacité à induire un état d'insensibilité léthargique était très similaire à celle du protoxyde d'azote.

Cette observation a été publiée dans le Quarterly Journal of Science and the Arts, en 1818, mais elle est également passée pratiquement inaperçue de la communauté scientifique.

Ainsi, le protoxyde et l'éther d'azole n'ont pas trouvé leur niche thérapeutique et ont fini par connaître un grand succès en tant que substances à usage récréatif.

En fait, le protoxyde d'azote, en raison de sa capacité euphorisante, a atteint une énorme popularité en tant que "gaz hilarant" ou "gaz de rire" dans les réunions de la haute société et, plus tard, dans le domaine du cirque.

De son côté, l'éther est devenu une boisson euphorisante, concurrente directe des boissons alcoolisées et également distribuée dans les pubs et les tavernes, provoquant dans certains pays, comme l'Irlande, une véritable épidémie d'"étheromanie".

Crédit photo, Cortesia Légende image, Dessins satiriques du 19e siècle décrivant l'utilisation récréative des premiers gaz anesthésiants.

Les dentistes se mobilisent

C'est aux dentistes que nous devons le véritable développement de l'anesthésie gazeuse.

Ces professionnels étaient très soucieux, pour des raisons évidentes, d'améliorer la prise en charge et la fidélisation de patients très pénalisés par des processus douloureux.

En fait, la récupération pour la science médicale des propriétés anesthésiques du protoxyde d'azole et de l'éther est due à deux dentistes américains, Horace Wells et Williams T.G. Morton.

Comme pour d'autres grandes contributions à l'histoire de la médecine, la sérendipité a joué un rôle crucial dans cette histoire controversée.

En 1844, exerçant dans la ville de Hartford, Wells assiste à une représentation du célèbre cirque Barnum. Il présentait, entre autres attractions, une hilarante séance de gaz dirigée par un droguiste itinérant nommé Gardner Q. Colton.

Crédit photo, Cortesía Légende image, Les grands pionniers de l'histoire de l'anesthésie gazeuse : Horace Wells (1815-1848), Williams T. Green Morton (1819-1868) et Charles Thomas Jackson (1805-1880).

Le hasard a voulu qu'un voisin de la ville, Samuel Cooley, soit gravement blessé au cours de la séance, sans manifester la moindre douleur tant que duraient les effets du gaz.

Wells a rapidement perçu l'utilité potentielle de cette substance dans l'exercice de sa profession et a demandé à Colton de venir à son bureau pour s'appliquer le gaz et se faire extraire une dent.

Compte tenu du succès de l'opération, Wells utilise régulièrement le protoxyde d'azote dans sa pratique et finit par convaincre un prestigieux chirurgien du Massachusetts General Hospital de Boston, John C. Warren, de faire une démonstration publique des effets du gaz dans une intervention chirurgicale.

Cette démonstration avec le propionate azoïque a eu lieu le 20 janvier 1845 et s'est soldée par un échec retentissant, car Wells ne maîtrisait pas suffisamment la procédure d'application et le patient s'est réveillé en hurlant de douleur pendant l'amputation d'un membre.

Conscient des expériences de son collègue Wells, Morton a commencé à étudier, sans succès, les effets de l'éther sur les animaux. C'est pourquoi il a consulté son professeur de chimie, Charles T. Jackson, qui lui a recommandé d'utiliser de l'éther sulfurique pur.

Avec cette substance et un appareil pour son application, conçu par Morton lui-même, il a pu réaliser une extraction dentaire sans douleur et demander une nouvelle démonstration publique au même Massachusetts General Hospital.

Cela s'est produit le 16 octobre 1846, chez un patient atteint d'une tumeur cervicale, qui a été opéré par Warren avec un énorme succès.

Le patient, Gilbert Abbott, est resté inconscient et immobile pendant toute l'opération. Ce jour est entré dans l'histoire comme la naissance de l'anesthésie chirurgicale.

Crédit photo, Cortesía Légende image, Une toile de Robert Hinckey montre John Warren en train d'opérer une tumeur cervicale après que William Morton, debout derrière le patient, lui a administré une anesthésie à l'éther.

Cependant, Morton, dans le but de protéger ses droits de brevet, a dissimulé la nature de son invention, prétendant qu'il s'agissait d'une nouvelle substance qu'il avait découverte, qu'il a appelée Léthéon.

Ce fait a non seulement retardé la diffusion de l'anesthésie, mais a également initié une confrontation directe avec Jackson, qui a revendiqué la paternité de la découverte et a révélé sa véritable nature (éther sulfurique).

Chloroforme et obstétrique : "victo dolore".

Un an après ces événements, l'introduction clinique du chloroforme en anesthésiologie a eu lieu. Cet agent a été découvert en 1831 presque simultanément par trois groupes de recherche indépendants.

En 1847, le chimiste anglais David Waldie suggère au gynécologue James Y. Simpson, connu sous le nom de "sage-femme d'Édimbourg", l'utilité possible du chloroforme, préalablement testé sur des animaux de laboratoire, comme anesthésique général.

Bien que Simpson ait déjà utilisé l'éther dans des accouchements compliqués avec de bons résultats, il décide de connaître personnellement les effets du chloroforme et l'inhale, avec deux amis, dans une pièce de son domicile.

Crédit photo, Cortesía Légende image, Inhalateur d'éther conçu et utilisé par Williams T. Green Morton.

L'effet était si évident qu'il décida de l'appliquer à l'accouchement, ainsi qu'à la chirurgie gynécologique, avec un grand succès, présentant un rapport positif sur cette substance à la Medical-Surgical Society d'Edimbourg cette même année 1847.

En 1866, Simpson est fait chevalier et reçoit une baronnie de la reine, et fait de Victo Dolore ("victoire sur la douleur") la devise de ses armoiries.

Mais cette avancée médicale ne s'est pas faite sans controverse, car le secteur le plus intransigeant et calviniste de la société écossaise s'est ouvertement opposé au chloroforme, citant la malédiction biblique sur Eve : "Je multiplierai grandement tes douleurs et ta grossesse et tu porteras tes enfants dans la douleur".

Crédit photo, Courtoisie Légende image, James Young Simpson (1811-1870), professeur à l'université d'Édimbourg et responsable de l'utilisation du chloroforme, pour la première fois, en obstétrique et en chirurgie gynécologique.

Toutefois, lorsque le gynécologue de la cour anglaise John Snow a appliqué ce gaz lors de l'accouchement du septième enfant de la reine Victoria (Léopold) en 1854, la colère des fondamentalistes a été apaisée et l'anesthésie a commencé à être considérée comme un progrès social important.

Snow est aujourd'hui considéré comme le premier anesthésiste de l'histoire.

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le chloroforme est devenu très populaire et a progressivement remplacé l'éther comme anesthésique général de choix pour la plupart des chirurgiens.

Quand les protagonistes ne finissent pas bien

L'histoire de l'anesthésie semble avoir traîné, selon les termes de certains auteurs, une sorte de malédiction, en guise de vengeance divine pour la violation de l'axiome classique divinum est sedare dolore ("le divin est d'éliminer la douleur"), qui semble avoir marqué le destin tragique des pionniers de l'anesthésie gazeuse.

Priestley est mort en exil aux États-Unis ; Davy, intoxiqué par ses propres créations ; Morton, ruiné ; Jackson, complètement fou dans un asile ; et Wells, accro au chloroforme, a fini par se suicider en prison après avoir été condamné pour avoir jeté de l'acide sur deux femmes.

Quoi qu'il en soit, la contribution de Wells à la médecine peut être considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire. En éradiquant la douleur pendant l'opération, il a permis le développement de la chirurgie telle que nous la connaissons aujourd'hui.