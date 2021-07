À quoi ressemble l'"homme parfait" aujourd'hui ?

Par Myra Ali

Crédit photo, Getty Images

Qu'est-ce qui fait qu'un homme est mignon - ou beau ? Au cours des dernières décennies, les icônes les plus célèbres de la beauté masculine occidentale ont constitué une cohorte plutôt restreinte - les stars de l'écran aux yeux bleus comme Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio viennent à l'esprit. Mais l'idée de ce à quoi ressemble l'homme "parfait" évolue à mesure que le monde du cinéma et de la mode s'ouvre à une plus grande diversité et que les marques mondiales comprennent l'importance de la représentation.

Dans le monde entier, la norme idéalisée de la forme masculine sculptée a rarement reflété le corps de l'homme moyen.

Cependant, des applications de médias sociaux comme TikTok contribuent à modifier les normes de beauté masculine en mettant en avant des hommes qui n'auraient pas eu de plateforme auparavant.

Le mannequin britannique, activiste body-positive et star de TikTok Ben James est en train de changer la façon dont nous voyons les hommes plus grands.

En 2019, en tant que mannequin grande taille, il a participé à une campagne publicitaire pour la marque de vêtements Simply Be, apparaissant aux côtés d'autres modèles diversifiés, et a travaillé avec Ted Baker et Asos.

James déclare à BBC Cuture que son travail "donne du confort et de la confiance aux garçons et aux hommes, il leur dit qu'ils sont désirés et qu'ils sont dignes".

Si les stars féminines de la grande taille, telles que Lizzo et le mannequin Ashley Graham, ont été largement célébrées, leurs équivalents masculins ont été moins mis en avant.

Cependant, la marque de lingerie Savage Fenty de Rihanna a récemment contribué à normaliser et à donner une tribune aux hommes de grande taille. Est-ce le signe d'une démocratisation croissante de la beauté masculine ?

Comme le dit Ben James : "j'aimerais voir l'industrie s'améliorer en utilisant différentes formes de corps de manière inédite. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un physique quelconque dans une campagne de parfum ou un rôle principal dans un film ? Il faut cesser de mettre l'accent sur ces physiques artificiels que les acteurs eux-mêmes ne peuvent maintenir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le groupe de K-Pop BTS incarne une nouvelle version, plus douce, de la beauté masculine, populaire auprès de la génération Z

Alexander Edmonds, professeur d'anthropologie à l'université d'Édimbourg, explique à BBC Culture : "en raison de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme, les images [occidentales] du bel homme ont toujours été très blanches, et dans le passé, il y avait moins de barrières pour que cela change, mais cela peut arriver maintenant".

Des top-modèles noirs comme Tyson Beckford et Alton Mason font régulièrement la couverture de GQ et d'autres magazines, et le monde de la mode se diversifie progressivement, peut-être en partie parce que des changements sociaux mondiaux comme le mouvement Black Lives Matter ont fait prendre conscience aux marques de la nécessité de la diversité.

"L'esthétique et les comportements masculins stéréotypés sont en train de changer", déclare Edmonds. "Ils ne sont plus l'idéal pour les plus jeunes, la génération Z défend l'androgynie.

Cela se passe beaucoup en Asie de l'Est, notamment dans la culture pop sud-coréenne". En Corée du Sud, l'idéal est devenu plus féminin, avec l'essor des groupes de K-Pop tels que BTS, connus pour leurs cheveux et leur maquillage vibrants.

Ce type de beauté serait jugé peu orthodoxe par les normes occidentales traditionnelles, mais il est désormais largement recherché et très influent dans les médias grand public.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le top model américain Tyson Beckford a été le visage de Ralph Lauren

Et comme pour chaque ethnie, les normes de beauté des Asiatiques de l'Est sont également diverses.

Le mannequin américano-coréen Dae Na déclare : "lorsque j'ai commencé, il y avait une poignée de mannequins asiatiques, mais on en voit maintenant plusieurs.

De manière exponentielle, cela s'est développé au fur et à mesure que le secteur s'orientait vers les acheteurs asiatiques ou [le] marché asiatique".

Avec une population importante de personnes fortunées en Asie, les marques veulent faire des mannequins comme Dae le visage de leurs campagnes, afin de créer un lien avec les consommateurs.

Super sexy

Il semble que les mannequins masculins rattrapent peu à peu le succès et le pouvoir de gain de leurs homologues féminins ces dernières années.

Le mannequin américain Tyson Beckford a été recruté par Ralph Lauren pour être le visage de la marque, et est devenu depuis le top model noir le plus célèbre de tous les temps.

Le mannequin Sean O'Pry, quant à lui, s'est taillé une carrière de plus de 15 ans, ce qui le place parmi les mannequins masculins les plus riches du monde.

Originaire d'une petite ville de Géorgie, aux États-Unis, il est arrivé à New York à l'âge de 17 ans avec seulement 150 dollars en poche - et a ensuite décroché des contrats exclusifs avec de grandes marques.

O'Pry s'est fait connaître sur la scène mondiale lorsqu'il a été choisi par Taylor Swift pour jouer le rôle de son intérêt amoureux pour son clip Blank Space de 2014. "C'est le moment le plus connu de ma carrière", déclare O'Pry à BBC Culture.

"Ma carrière a pris un chemin différent après cela. Cela m'a ouvert plus de portes. Je suis très reconnaissante, car j'ai pu en faire partie."

Ayant orné de nombreuses couvertures de magazines au fil des ans, il a conservé un rang élevé. Comment y est-il parvenu ?

"Il faut rester humble dans ce secteur. Je me mesure à des gens qui sont tous dans un casting - cheveux bruns, yeux bleus. Je me retrouve face à des gars qui me ressemblent exactement, et il faut être capable de se distinguer.

C'est une partie de qui vous êtes sur le plateau et comment vous agissez et vous vous présentez. Je n'ai pas essayé de maquiller mon visage d'une certaine façon. Ce travail m'est en quelque sorte tombé dessus."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'acteur Michele Morrone a joué le rôle d'un chef mafieux fumant dans le film 365 jours

Et la notion conventionnelle du type méditerranéen "grand, brun et beau" est toujours d'actualité, malgré une diversité croissante.

L'expression est apparue en Europe au début des années 1900, puis a été couramment utilisée à Hollywood dans les années 1920 pour décrire la star italienne Rudolph Valentino.

Elle est restée une expression idiomatique fréquemment utilisée, bien que la signification exacte et l'inférence de "grand, brun et beau" soient aujourd'hui examinées de plus près et débattues.

L'anthropologue Shafee Hassan déclare à la BBC Culture : "les hommes méditerranéens ont l'énorme avantage d'avoir des sourcils foncés et une pilosité faciale foncée. On peut se laisser pousser la barbe... les cheveux foncés sont associés à la virilité".

L'acteur italien Michele Morrone est beau selon ces critères. Originaire des Pouilles, dans le sud de l'Italie, il travaillait jusqu'à l'année dernière comme jardinier à Rome et auditionnait pour des rôles d'acteur.

Sa vie a changé du jour au lendemain lorsqu'il a obtenu le rôle principal dans le film 365 Days de Netflix, qui est devenu l'un des films les plus regardés sur la plateforme en 2020. Il y incarne Massimo, le chef de la mafia qui couve, une figure de fantasme pour ses nombreux fans.

Morrone déclare à BBC Culture : "je ne peux pas nier que mon physique m'a aidé à obtenir le rôle, parce que je correspond aux caractéristiques exactes de Massimo ; il est grand avec des cheveux bruns.

Mais s'ils avaient choisi un autre acteur, est-ce que ce serait la même chose ? Vous pouvez avoir le look mais si vous ne savez pas danser... " Selon Morrone, il a d'abord eu du mal à obtenir un travail d'acteur à cause de son physique.

"Il est très difficile pour un beau garçon de trouver du travail en tant qu'acteur sérieux parce que les gens pensent que pour être acteur, il ne faut pas être aussi beau. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce concept. J'ai eu un casting toutes les semaines pendant 10 ans, je n'ai pas eu les rôles."

Crédit photo, Twitter/ @RJackFoley Légende image, Ron Jack Foley fait partie des nombreux modèles masculins plus âgés qui sont de plus en plus visibles dans la mode et sur les médias sociaux

Pourtant, malgré le succès continu du beau gosse traditionnel, la norme de beauté masculine s'ouvre.

Les modèles plus âgés connaissent une hausse significative de leur popularité.

Bien sûr, nous sommes habitués à ce que des "renards argentés" à la beauté conventionnelle, tels que Pierce Brosnan et George Clooney, ornent nos écrans, mais aujourd'hui, des modèles masculins plus âgés sont fréquemment utilisés dans les campagnes publicitaires et sur les podiums, parmi lesquels Anthony Varrecchia, Wang Deshun (qui s'est fait connaître comme le "grand-père le plus sexy de Chine"), Ron Jack Foley et Lono Brazil.

Le mannequin René Glémarec, 87 ans, est apparu, avec sa femme Marie-Louise, 86 ans, lors de la semaine de la mode à Paris, vêtu de vêtements non sexistes confectionnés par son petit-fils Florentin Glémarec.

Le mannequin Orlando Hobechi a récemment déclaré au Guardian : "Il y a environ quatre ans, j'ai remarqué une augmentation de l'utilisation de modèles plus âgés. Tout à coup, il y avait un intérêt pour les histoires des personnes âgées".

L'allongement de la durée de vie a fait la différence, selon Hobechi. "L'âge n'est plus le repoussoir qu'il était auparavant. Au cours des 30 dernières années, nous avons vu des jeunes gens cool vieillir - vous pouvez être plus âgé maintenant et rester cool et pertinent... Les gens veulent voir représentés des gens qui leur ressemblent."

