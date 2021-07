Le 'jeu de l'animal': l'extraordinaire loterie illégale du Brésil entourée de superstitions

Thiago Guimarães - @thiaguima*

BBC Brasil

il y a 31 minutes

Crédit photo, POLICIA BRASIL Légende image, Les bicheiros et ce qu'ils appellent "les banques" forment une véritable structure commerciale dans cette loterie illégale.

Comment expliquer à un étranger une institution brésilienne comme le 'jogo do bicho' ou jeu de l'animal, une ancienne tombola zoologique qui existe depuis 125 ans, interdite par la loi et qui est devenue l'une des plus grandes loteries illégales du monde ?

La question s'est posée lors d'un entretien sans prétention, mais elle a incité le politologue originaire de São Paulo, Danilo Freire, à approfondir le sujet.

En utilisant des outils économiques, il est parvenu à des conclusions sans précédent sur les règles informelles et les mécanismes de pouvoir qui ont permis à ce marché illégal de jeux d'argent de survivre à plus de 30 gouvernements au Brésil, des dictatures aux démocraties.

Lire aussi :

Les études sur le jogo do bicho au Brésil ont été menées principalement dans les domaines de l'anthropologie et de l'histoire.

Un excellent travail, selon Freire, mais qui se concentrait sur les aspects symboliques - comme l'influence des rêves et des événements quotidiens sur les intuitions des joueurs - ou sur le cours du jeu à un moment donné.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, La cuisine quilombo au Brésil plonge ses racines dans les traditions africaines

"J'ai essayé d'analyser le jeu comme une entreprise capitaliste, car c'est ce qu'il est. Elle a été créée pour générer des profits", explique le chercheur, qui a étudié le sujet dans le cadre de son doctorat en économie politique au King's College de Londres, l'une des universités les plus prestigieuses du monde.

La théorie du choix rationnel - l'un des outils économiques utilisés par Freire - part du principe que les gens pensent en termes de coûts et d'avantages.

Ils essaient toujours d'améliorer leur bien-être, même s'ils ne prennent pas toujours les meilleures décisions et ne peuvent pas toujours prédire l'avenir. Mais ils font ce qu'ils peuvent pour augmenter leurs chances.

Les jeux d'argent sont un commerce, et en tant que tel, les bicheiros le gèrent de manière rationnelle.

S'ils ne l'étaient pas, il est peu probable qu'ils auraient pu amasser la fortune et l'influence qu'ils ont.

Ce sont des personnes dotées de grandes compétences commerciales et d'une pensée stratégique pour négocier, légalement ou non, avec les politiciens et la police, entre autres."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon une étude, le jeu des insectes a rapporté entre 1,3 et 2,8 milliards de reais [260 à 554 millions de dollars américains] pour la seule année 2014.

Les origines historiques

L'embryon du jogo do bicho apparait en 1892, lorsque le baron João Batista Drummond a l'idée d'attirer des visiteurs dans son zoo de Vila Isabel, dans la zone nord de Rio.

Le site posséde des espèces exotiques et de belles vues sur la ville, mais il lui manque un public. Parmi les nouvelles propositions de divertissement pour le lieu, une se démarque : la tombola.

Le matin, le baron choisit un animal parmi une liste de 25 et plaçe son image dans une boîte en bois à l'entrée du zoo. Les personnes qui participent font l'acquisition d'un ticket portant le cachet de l'un de ces 25 animaux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'embryon du "jogo do bicho" est né en 1892. Il s'agissait d'une tombola avec des photos d'animaux qui visait à attirer le public au zoo de Vila Isabel, à Rio de Janeiro.

À la fin de la journée, le baron ouvre la boîte et montre le chiffre. Le gagnant reçoit 20 fois la valeur du billet, ce qui est déjà plus que, par exemple, le revenu mensuel d'un charpentier à l'époque.

La loterie fut baptisée jogo do bicho et devint rapidement une véritable fièvre : les billets commencèrent à être vendus non seulement au zoo, mais aussi dans les magasins de toute la ville.

La répression ne se fait pas attendre : les autorités déclarent l'activité illégale à la fin des années 1890, au nom de la "sécurité publique".

Freire met en évidence quatre facteurs à l'œuvre au Brésil à la fin du XIXe siècle, qui contribuent à expliquer l'émergence du jeu :

Une population urbaine croissante exclue du marché du travail ;

Un afflux d'immigrants avec des réseaux familiaux qui encouragent la participation au commerce ;

Augmentation des mouvements de capitaux, sous l'effet de facteurs tels que l'abolition de l'esclavage et l'industrialisation naissante ;

Faiblesse du système judiciaire en matière de répression pénale.

"Les villes ont commencé à se développer, et la fin de l'esclavage et l'afflux d'immigrants dans le pays ont augmenté le nombre de pauvres dans les villes. Le marché illégal était la seule option de revenu pour de nombreuses personnes", explique le politologue.

"De même, bien que les jeux d'argent soient illégaux, la loi n'a jamais été très strictement appliquée. Jusqu'à aujourd'hui, le jeu pathologique n'est considéré que comme un délit (il prévoit une peine de quatre mois à un an de prison). Ainsi, la sanction n'était pas assez forte pour effrayer les bicheiros (bookmakers) : les avantages l'emportaient sur le risque d'être arrêté."

Dans le jeu de l'animal, chacun des 25 animaux correspond à quatre numéros : de l'autruche (01 à 04) à la vache (97 à 00).

Crédit photo, Policía Brasil Légende image, Matériel saisi par la police montrant les numéros et la valeur des paris.

Il existe différentes options de pari, et le prix varie en fonction de la chance de gagner.

En général, votre billet est gagnant si les deux derniers chiffres du numéro de loterie annoncé par la Loterie Fédérale correspondent à la tranche de numéros de votre animal. Par exemple : si la loterie a tiré le numéro 3350, le gagnant est le coq (49 à 52).

Il est également possible de jouer avec le nombre entier (ce que l'on appelle le "pari de tête") : choisir les quatre numéros et espérer qu'ils sortiront tous les quatre lors du premier tirage. C'est le pari le plus élevé : il rapporte généralement 4 000 reais (environ 800 dollars) pour chaque mise réelle.

" Les bicheiros essaient de développer leur activité et de proposer quelque chose qui attire les joueurs. Lorsqu'un pari fonctionne à un endroit, il sera probablement copié par ses voisins et testé sur d'autres marchés", explique M. Freire.

La structure du jeu comporte trois niveaux de hiérarchie. Les bicheiros, ou bookmakers, sont la face la plus visible de l'activité : ils vendent des paris avec leurs timbres.

Les gestionnaires sont des comptables qui s'occupent des bicheiros d'une région donnée et servent d'intermédiaires financiers avec les "banquiers", l'élite financière du jeu.

Selon une étude récente de la Fondation Getúlio Vargas, ce type de loterie clandestine a permis de récolter entre 1,3 et 2,8 milliards de reais [260 à 554 millions de dollars] dans le pays en 2014, une somme que certains estiment sous-évaluée.

Dans les années 1990, le secteur employait environ 50 000 personnes dans la seule ville de Rio de Janeiro, alors que le géant Petrobras, par exemple, comptait 68 000 employés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Rêver de la mort est un présage que l'éléphant peut sortir au tirage au sort, selon les superstitions racontées par les "bicheiros".

Superstitions et préjugés

Ce jeu est tellement ancré dans la culture brésilienne qu'il a donné naissance à son propre univers de superstitions et de préjugés autour des animaux et des chiffres qu'ils représentent.

"Pouvoir choisir l'animal était une excellente idée, car cela rendait le jeu beaucoup plus intéressant. Et, au fil du temps, cela a conduit les gens à interpréter les rêves, les plaques d'immatriculation et les chiffres d'une manière très curieuse également", explique M. Freire, qui est également titulaire d'un master en sciences politiques de l'université de São Paulo et en relations internationales de l'Institut des hautes études internationales de Genève.

C'est ainsi que le décrivent les chercheurs brésiliens Roberto DaMatta et Elena Soarez dans leur livre "Aigles, ânes et papillons", une étude anthropologique de ce jeu.

Cette "carnavalisation du capitalisme" permet aux Brésiliens "de passer de la possibilité à la certitude, de l'impersonnalité à l'intimité, de la pauvreté à la richesse et du désespoir à l'espoir", indique le livre. "Réintroduire la magie dans la vie quotidienne".

Et dans cette magie, il y a de la place pour les présages.

Si le joueur rêve d'un cochon, il est possible qu'il se précipite le matin auprès de son bicheiro et mise sur une combinaison basée sur le chiffre 18, qui correspond à l'animal, comme l'a raconté un bicheiro nommé Wanderly au journal Los Angeles Times .

Mais aussi si vous rêvez d'une maison sale, puisque, par association, "les cochons sont sales".

"Un homme mort représente un éléphant, une chaussure est un chameau, l'eau est un alligator, un chanteur est le coq", explique Wanderly.

Mais d'autres concepts culturels associés au jeu ne sont pas aussi amusants. Et le dernier épisode a trait à l'équipe de football brésilienne et au numéro 24.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a été contrainte d'expliquer devant les tribunaux pourquoi ce numéro n'est pas utilisé sur le maillot officiel de l'équipe du pays lors de la Copa América. La numérotation que les footballeurs portent sur leur maillot passe de 23 à 25.

Le procès a été intenté par le Grupo Arco Iris, de la communauté LGBT, qui se demande si l'omission du numéro sur l'uniforme officiel de l'équipe est liée à un préjugé homophobe .

Crédit photo, Getty Images Légende image, La numérotation que les joueurs brésiliens portent sur leur maillot passe de 23 à 25 et certains soupçonnent une raison homophobe liée à la signification de 24 dans le jeu.

Sur quoi se fonde cette suspicion ?

24 est le chiffre avec lequel le cerf (veado, en portugais) est identifié dans le jeu, dont la sonorité est similaire à "viado", qui signifie "déviant", un qualificatif que certains au Brésil utilisent de manière péjorative pour désigner les homosexuels.

La CBF, pour sa part, assure que "la numérotation utilisée par les athlètes n'est liée qu'aux questions sportives", selon la réponse écrite par leurs avocats à laquelle la chaîne d'information CNN a eu accès .

La confiance des gens

Mais au-delà des superstitions et du symbolisme : comment ce commerce a-t-il réussi à se différencier des autres marchés illégaux et à être rentable à long terme ?

En théorie, tout a conspiré pour que ça se passe mal : qui donnerait de l'argent à un criminel en espérant qu'il le rende ?

"Celui qui gagne et n'est pas payé ne peut pas se plaindre à Procon (l'organisation de défense des consommateurs), ni intenter un procès, ni appeler la police", explique M. Freire.

De plus, les tombolas étaient organisées dans des lieux cachés (généralement les "forteresses", les sièges des banquiers) et cette pratique avait une réputation de vice moral et une forte opposition de l'Église catholique.

Le chercheur identifie deux mécanismes qui ont permis de réduire la stigmatisation des jeux de hasard : l'acquisition d'une solide réputation d'honnêteté et l'offre d'incitations spécifiques pour les clients et les employés.

La confiance est venue avec des mesures telles que la publication des résultats des tirages au sort à la vue de tous (sur les poteaux, par exemple) , des paiements ponctuels et une formule fixe pour multiplier les prix : si un parieur gagne le prix le plus bas, par exemple, vous recevrez 18 fois l'investissement, indépendamment de la valeur du pari.

"Tous les parieurs savent à l'avance combien ils peuvent gagner. C'est plus facile à comprendre pour les gens et chacun sait également combien il doit payer", explique M. Freire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le "jogo do bicho" s'est fait connaître en finançant des activités culturelles, notamment des écoles de samba à Rio.

Depuis les années 1950, lorsque les banquiers du jeu ont déplacé leurs opérations dans les "fiefs", les tirages au sort étaient tenus à l'écart du public, ce qui pouvait réduire la confiance dans l'activité et ses avantages.

L'activité a toutefois résolu ce problème d'"asymétrie de l'information" en commençant à utiliser les numéros gagnants de la Loterie fédérale dans ses tirages, en s'appuyant sur la crédibilité de la bourse de paris officielle.

Une autre stratégie pour se forger une bonne réputation, note Freire, a été de financer des activités culturelles, notamment les écoles de samba de Rio.

"Elles fournissent du travail aux résidents, génèrent des bénéfices pour les communautés, augmentent le tourisme à Rio et, bien sûr, finissent par devenir un symbole national", pense le chercheur, qui cite également la fondation de la Liesa (Liga Independiente de Escuelas de Samba de Rio de Janeiro) par des banquiers parieurs en 1985.

" Les écoles de samba ont commencé à recevoir une aide de l'État au milieu des années 1930, mais le gouvernement est intervenu dans les sambas et les défilés. Le jogo do bicho a donné une certaine liberté aux écoles, et a permis des parades plus élaborées et une professionnalisation des écoles", explique-t-il.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le parti communiste chinois a 100 ans: comment en est-on arrivé là, quelle sera la suite?

Problèmes internes

L'entreprise illégale devait également faire face aux problèmes communs à toute entreprise : employés paresseux, patrons sévères, manque de liquidités ?

Comment s'assurer, par exemple, que ceux qui collectent les paris n'empochent pas l'argent ? Il y a, bien sûr, la menace de représailles violentes, mais tout de même, ce n'est pas courant.

Une tactique plus fréquente, selon Freire, est l'offre d'"avantages collectifs", tels que la sécurité privée assurée par des tireurs et des policiers corrompus, de petits prêts sans intérêt pour des dépenses imprévues, des soins de santé ou des pourboires.

"Ce serait comme si les banquiers bookmakers versaient des primes et partageaient une partie des bénéfices pour inciter les employés à travailler dur. C'est ce que font également un certain nombre d'entreprises", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les experts, la pauvreté à Rio est l'un des facteurs qui ont conduit à l'émergence de ce jeu au XIXe siècle.

Il existe également un risque de "faillite", lorsque l'entreprise ne peut pas payer les prix en cas, par exemple, de mise en jeu très élevée.

La solution aux éventuels problèmes de liquidité était le "délestage" : les petits bicheiros "s'assurent" en versant une partie des mises à un bicheiro plus puissant, qui garantit des mises élevées si nécessaire.

"Les banques et les entreprises font de même avec des contrats de partage des risques, des opérations de couverture et des assurances. Le mécanisme est le même", dit Freire, bien que le mécanisme, cependant, tende à enrichir les bicheiros avec plus de ressources.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le jeu du bug utilise les numéros de tirage légaux du Brésil pour attribuer ses propres paris.

Entraînement criminel

L'entreprise s'est également développée en collaboration avec les autorités publiques.

Selon le politologue, ces associations criminelles se sont renforcées pendant la dictature et ont continué pendant la période démocratique.

Les hommes politiques, par exemple, bénéficient de dons grâce aux pots-de-vin et à l'accès des bicheiros aux communautés pauvres.

Après avoir passé plus d'un an à étudier la plus grande loterie illégale du monde, M. Freire voit encore des questions qui doivent être étudiées plus avant, comme la relation entre les jeux d'argent et le trafic de drogue et entre les bicheiros de différents États.

"Comment partagent-ils les deux espaces ? Y a-t-il plus de coopération ou de conflit ? Ils ne partagent peut-être que des zones d'influence et communiquent à peine, mais ils font peut-être des affaires, échangent des informations et s'entraident en cas de besoin. Mais la question reste ouverte", dit-il.