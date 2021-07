Science : pourquoi les erreurs sont cruciales pour son progrès

il y a 31 minutes

Et il avait sa place dans les modèles en papier mâché du système solaire.

Dès le plus jeune âge, on nous apprend à penser que ce que l'on nous enseigne est un fait avéré, et découvrir que ce n'est pas le cas peut être déstabilisant.