Covid : "Tout ce qu'il ne faut pas faire, le Brésil l'a fait"

Par Orla Guerin

BBC News, Brasília

il y a 5 minutes

Crédit photo, Family picture Légende image, Josildo est mort quelques mois avant son 40e anniversaire de mariage.

S'il avait vécu, Josildo de Moura aurait célébré son 40e anniversaire de mariage en décembre dernier. Au lieu de cela, ce mari dévoué et père de cinq enfants est mort du Covid en mai, haletant à l'extérieur d'une clinique de quartier dans la banlieue de São Paulo. Il avait 62 ans et, comme la grande majorité des Brésiliens, attendait toujours d'être vacciné.

"La douleur est sans fin", dit sa femme Cida, assise à la table de sa cuisine, entourée de ses enfants et petits-enfants. "Et chaque jour, nous entendons parler de nouvelles familles qui souffrent comme nous, en perdant un être cher".

Les pertes ici sont stupéfiantes. Plus d'un demi-million de Brésiliens sont morts du Covid-19, le deuxième bilan le plus lourd au monde, derrière les États-Unis. Les experts prédisent que leur pays est en passe de dépasser les États-Unis.

Lire aussi sur BBC Afrique :

Comment en est-on arrivé là, dans un pays à revenu intermédiaire, doté d'un système établi de vaccination contre les maladies ? Pour beaucoup, la responsabilité incombe au président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

"Il aurait pu aider tout le monde à prendre les bonnes mesures", dit Cida, d'une voix inébranlable, les boucles grises serrées. "Il a fait tout le contraire. Il n'a pas eu de respect pour le peuple. C'est vraiment révoltant."

Crédit photo, Reuters Légende image, Le Brésil a été durement touché par la pandémie et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter.

Alors que le Brésil continue d'enterrer ses morts, la gestion de la pandémie est disséquée par le sénat brésilien. Les auditions, qui ont commencé en avril, sont diffusées en direct. Pour beaucoup ici, elles sont devenues un rendez-vous télévisuel incontournable, une sorte de telenovela de tragédie et de témoignages explosifs.

Le témoignage d'un représentant du fabricant de vaccins Pfizer a été particulièrement accablant. Il a déclaré à la commission d'enquête que la société avait proposé à plusieurs reprises de vendre des vaccins au gouvernement l'année dernière. Elle a été ignorée - pendant des mois. Plus de 100 courriels sont restés sans réponse.

Un autre témoin de l'enquête a accusé le président Bolsonaro d'avoir fermé les yeux sur des irrégularités et des surfacturations massives, dans le cadre d'un contrat d'achat en Inde d'un vaccin Covid non approuvé. Le président a nié toute connaissance et tout acte répréhensible.

L'enquête est dirigée par le sénateur de l'opposition, Omar Aziz, une figure imposante de l'État très touché d'Amazonas, qui se fraie un chemin à coups de poing dans les couloirs du Parlement. Son propre frère, Walid, figure parmi les morts. Il a perdu un ami de longue date à cause du virus le jour où nous nous sommes rencontrés.

Légende image, Le président brésilien, Jair Bolsonaro, fait face à une colère grandissante

"Ce qui sauve des vies, ce sont deux piqûres dans les bras des Brésiliens", nous dit-il. "Si le gouvernement avait acheté des vaccins plus tôt, nous aurions sauvé beaucoup de vies. Nous avons un président qui ne croit pas en la science. Il croit à l'immunité de masse." Le sénateur insiste sur le fait que son enquête n'est pas partisane. "Le virus ne choisit pas les partis politiques", nous déclare-t-il. "Tout le monde est en train de mourir".

Dès le début de la pandémie, le dirigeant brésilien a fait preuve de mépris à l'égard de Covid-19, le qualifiant de "petite grippe". Interrogé l'année dernière sur les décès dus au virus, il a répondu "c'est une question pour un fossoyeur".

Il a méprisé la distanciation sociale, insistant sur le fait que l'économie doit continuer à fonctionner, et a ajouté que rester à la maison était "pour les idiots". Le mois dernier encore, il a été condamné à une amende pour ne pas avoir porté de masque alors qu'il dirigeait un rassemblement de ses partisans à moto.

Alors que le président minimisait les risques, le professeur Pedro Hallal comptait les morts. Il est épidémiologiste et dirige la plus grande étude sur le Covid au Brésil. En tant que scientifique, et en tant que Brésilien, il dit que cela a été un cauchemar éveillé.

"À un moment donné de la vie, tout le monde fait ce rêve dans lequel il ne peut pas bouger, ou ne peut pas crier", dit-il. "C'est exactement ce que j'ai ressenti pendant ces 16 mois. J'ai été formé pour comprendre ce qui se passe pendant une pandémie et je le dis, mais personne au gouvernement ne m'écoute. À l'heure où nous parlons, 2 000 Brésiliens de plus vont mourir."

Le professeur Hallal, qui a perdu plusieurs amis, affirme que son pays a été un laboratoire pour tout ce qui pourrait être mal fait dans une pandémie. Le résultat, selon ses recherches, est de 400 000 décès qui auraient pu être évités, dont un quart (100 000) causé par la non-signature de contrats relatifs aux vaccins l'année dernière.

"Tout ce qu'il ne faut pas faire", a-t-il dit, "le Brésil l'a fait".

Crédit photo, EPA Légende image, "Un génocide : Plus d'un demi-million de Brésiliens sont morts

" On a dit que la pandémie ne serait pas importante. En avril de l'année dernière, notre président a dit qu'elle touchait à sa fin. Puis il a dit que les vaccins n'étaient pas sûrs. Ces déclarations du président lui-même ont produit des dégâts, et elles ont tué des gens et c'est ce qu'il faut dire."

Le professeur Hallal, qui a témoigné devant la commission d'enquête, a un message pour le dirigeant brésilien. "Quittez simplement votre emploi", a-t-il dit. "C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider le Brésil."

Il y a peu de chances que cela arrive, mais Jair Bolsonaro est sous pression sur plusieurs fronts. Alors que l'enquête du Sénat ne devrait pas aboutir à sa destitution, la Cour suprême a autorisé une enquête criminelle. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse et il y a eu une série de manifestations dans tout le pays.

Si le président Bolsonaro est troublé par la tempête qui s'annonce ou par le nombre croissant de morts, il ne le montre pas. Il a des alliés politiques et des partisans inconditionnels.

Avec autant de morts, Cida de Moura a du mal à comprendre comment il peut rester au pouvoir. "Il est toujours au pouvoir comme si rien ne s'était passé", nous dit-elle. "Il aurait dû être poussé dehors. J'aimerais entendre que Bolsonaro n'est plus président du Brésil."