Covid : les scientifiques évaluent les preuves de l'origine du virus.

il y a 5 minutes

Il n'existe aucune preuve définitive - aucune chauve-souris testée positif au Covid ou un premier cas humain confirmé - pour montrer de manière concluante comment cela a commencé. On ne le saura peut-être jamais, mais les scientifiques qui ont rédigé ce dernier rapport veulent clarifier les preuves disponibles et leur signification.

Le professeur Relman est l'un des auteurs d'une lettre adressée à la prestigieuse revue scientifique Science, dans laquelle des scientifiques de haut niveau remettent en question les conclusions du rapport de l'OMS et demandent une enquête plus approfondie sur l'hypothèse de la fuite en laboratoire.

Plus d'un an plus tard, le président américain Joe Biden a ordonné à sa propre agence de renseignement de "redoubler" d'efforts pour enquêter sur les origines de Sars-Cov-2, notamment sur la théorie selon laquelle il proviendrait d'un laboratoire.

Le chercheur, qui n'a pas souhaité être identifié par crainte de nouveaux harcèlements, a déclaré : "J'ai eu des piratages d'e-mails, des e-mails qui tentent de me piéger, et des affirmations selon lesquelles j'aurais falsifié des données et ferais partie d'une sorte de dissimulation systémique. Et d'autres ont connu des situations bien pires.