Jovenel Moïse : la vieille industrie du mercenariat colombien serait à l'origine de l'assassinat du président haïtien

il y a une heure

Des officiers militaires colombiens à la retraite, qui parlent anglais et ont été formés aux armes sophistiquées, au renseignement et aux opérations internationales. Ils faisaient partie d'unités de contre-guérilla, dont beaucoup étaient financées par les États-Unis.

Il était enfermé dans sa maison depuis des mois, au milieu d'une crise politique qui avait de plus en plus miné sa légitimité et suscité des appels croissants à sa démission.

Des détails qui illustrent une facette essentielle de la guerre en Colombie : une industrie de mercenaires qui, issus des programmes de lutte contre les stupéfiants et le terrorisme financés par les États-Unis, se sont impliqués dans divers conflits internationaux en raison de leurs grandes compétences militaires et de leur propension à demander de faibles salaires.

Qui sont-ils ?

Les mercenaires colombiens, un produit d'exportation

Les experts en sécurité expliquent que l'industrie du mercenariat a connu un changement après les attentats contre les tours jumelles de New York en 2001 et le début de la "guerre mondiale contre le terrorisme", qui a été partiellement exécutée par des entrepreneurs privés.

"Les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont permis à l'industrie militaire privée d'arriver à maturité, avec des réseaux de mercenaires établis et quelques bonnes pratiques", écrit Sean McFate, un expert américain sur le sujet.

McFate explique dans l'un de ses essais : "D'autres (pays) imitent le modèle américain, et de nouveaux groupes militaires privés apparaissent chaque jour dans des pays comme la Russie, l'Ouganda, l'Irak, l'Afghanistan et la Colombie. Leurs services sont plus robustes que ceux de Blackwater, offrant une plus grande puissance de combat et une volonté de travailler pour le plus offrant avec peu de considération pour les droits de l'homme. Ce sont des mercenaires dans tous les sens du terme.