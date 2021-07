Virgin Galactic : Richard Branson et son long et sinueux chemin vers l'espace

Par Paul Rincon

Rédacteur scientifique, site web de BBC News

il y a 31 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le VSS Unity se détache de son avion porteur lors d'un vol d'essai en mai 2021

Depuis plus de 15 ans, Virgin Galactic s'efforce de commencer à transporter des passagers payants aux confins de l'espace en vol aller-retour. Ici, nous suivons la longue et sinueuse route pour réaliser ce rêve de Sir Richard Branson.

Au début des années 90, le célèbre ingénieur aéronautique Burt Rutan s'est lancé un défi : concevoir un avion spatial.

"Je vais essayer, et je vais le faire", a déclaré M. Rutan en 2004 , se souvenant de son défi une décennie plus tôt.

Comme beaucoup avant lui, et certainement depuis, il était motivé par le manque d'accès à l'espace pour les gens "ordinaires" - en d'autres termes, ceux qui ne sont pas des astronautes financés par leur gouvernement.

"Au cours des 25 dernières années, il est devenu de plus en plus évident que les enfants qui rêvent - et je me considère toujours comme un enfant - qu'ils peuvent monter là-haut et avoir ces vues [de la Terre depuis l'espace] ont un espoir décroissant, des rêves qui s'amenuisent." expliqueRutan .

L'ingénieur pensait que le trajet devrait ressembler à voler dans un avion, plutôt que l'expérience plus aventureuse d'être lancé sur une fusée et de tomber au sol avec des parachutes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Burt Rutan voulait que les gens "ordinaires" fassent l'expérience des vols spatiaux

Le résultat de ses efforts était un véhicule nommé SpaceShipOne. Rutan s'est inspiré de l'avion expérimental à haute altitude X-15 piloté par des pilotes d'essai dans les années 50 et 60.

Le 21 juin 2004, son vaisseau pose un jalon historique en effectuant le premier vol spatial habité à financement privé.

Le vaisseau spatial de 8,5 m de long commence son vol depuis une piste dans le désert de Mojave en Californie, suspendu sous un avion appelé White Knight. À 14 km d'altitude, SpaceShipOne s'est détaché de son "vaisseau-mère" et a immédiatement allumé son moteur-fusée.

Le véhicule, transportant le pilote d'essai Mike Melvill, a ensuite grimpé en flèche, atteignant finalement une altitude d'un peu plus de 100 km - la limite officielle de l'espace.

Melvill a connu l'apesanteur avant que le véhicule ne rentre dans l'atmosphère. En descendant, SpaceShipOne a changé de forme comme prévu, de manière à augmenter la traînée - résistance à l'air - tout en maintenant la stabilité de l'engin.

C'était ce qu'on appelait le système de "mise en plumes".

Crédit photo, Getty Images Légende image, SpaceShipOne atterrit dans le désert de Mojave après un vol réussi

Au cours de plusieurs autres vols réussis, le véhicule a également remporté le X-Prize de 10 millions de dollars, mis en place par l'entrepreneur spatial Pete Diamandis, pour aider à lancer une industrie du tourisme spatial.

Les membres du public avaient été invités à s'émerveiller des vols, mais ils n'étaient pas les seuls à être impressionnés par les réalisations du véhicule.

Sir Richard Branson, fondateur du groupe de sociétés Virgin, avait également été très attentif et il était sur le point de parier gros sur le vaisseau spatial et sa technologie.

En septembre 2004, Sir Richard a annoncé qu'il offrirait des vols commerciaux vers l'espace en utilisant des véhicules basés sur SpaceShipOne.

Lors d'une conférence de presse à Londres, l'entrepreneur britannique a déclaré qu'un siège à bord de sa nouvelle ligne spatiale Virgin Galactic coûterait 200 000 $ aux clients.

Crédit photo, PA Media Légende image, Sir Richard pose avec une maquette du vaisseau spatial Virgin en 2004, après avoir annoncé son intention d'offrir des vols spatiaux aux passagers payants

Avec Burt Rutan à ses côtés, Sir Richard a déclaré : « Nous espérons créer des milliers d'astronautes au cours des prochaines années et donner vie à leur rêve de voir la beauté majestueuse de notre planète d'en haut, les étoiles dans toute leur splendeur et expérimenter l'incroyable sensation d'apesanteur. ."

Peu de temps après l'annonce, M. Rutan et Sir Richard ont créé The Spaceship Company pour posséder la technologie développée par la société Scaled Composites de Rutan pour l'activité de tourisme spatial de Virgin Galactic. À l'époque, Virgin prévoyait de faire voyager des gens dans l'espace au plus tard en 2007.

Mais cette fusée devait être plus qu'un simple raffinement de SpaceShipOne. Alors que l'engin qui avait remporté le X-Prize était conçu pour ne transporter qu'un pilote, Sir Richard souhaitait envoyer huit personnes à la fois - six passagers et deux pilotes - en voyages suborbitaux.

Cela nécessiterait que la fusée de Virgin soit beaucoup plus grande que son prédécesseur - et nécessiterait également des modifications de l'avion porteur, White Knight. Les ingénieurs ont également entrepris de développer un moteur de fusée plus puissant pour envoyer l'engin au bord de l'espace.

En septembre 2006, deux ans après la conférence de Londres pour annoncer Virgin Galactic, Sir Richard a dévoilé une maquette de la cabine de SpaceShipTwo à New York.

Virgin Galactic devait répéter ce genre d'événement plusieurs fois au fil des ans, permettant aux journalistes et autres visiteurs de se précipiter sur la réplique. L'entreprise soulignerait des caractéristiques telles que les fenêtres qui donneraient aux occupants une vue panoramique spectaculaire sur les étoiles au-dessus et notre planète étendue en dessous d'eux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, VSS Enterprise avant son premier vol propulsé en 2013

Ils ont expliqué comment les passagers payants pourraient se détacher de leur siège et effectuer des sauts périlleux en microgravité. Tout cela a brossé un tableau impressionnant de l'expérience des clients payants.

Mais les choses n'étaient pas toujours aussi optimistes dans les coulisses.

En juillet 2007, une tragédie a frappé lorsque trois employés de Scaled Composites ont été tués et trois autres grièvement blessés dans une explosion alors qu'ils testaient des composants du moteur de fusée pour SpaceShipTwo.

Après l'accident, Scaled Composites a confié le développement du moteur à une autre société, Sierra Nevada Corporation.

Le moteur-fusée du véhicule a été conçu pour utiliser un carburant solide à base de caoutchouc appelé HTPB et du protoxyde d'azote liquide comme oxydant (un produit chimique qui aide le carburant à brûler).

Cette conception, avec des propergols en différentes phases - solide et liquide dans ce cas - est connue sous le nom de moteur-fusée hybride.

Il devait être capable de supporter une brûlure stable pendant au moins une minute.

Le premier vaisseau SpaceShipTwo, appelé VSS Enterprise, a lancé un programme de tests en 2010. Cela a commencé par des tests au sol, suivis de vols captifs, où il a volé attaché à l'avion porteur White Knight II, mais n'a pas été libéré.

Puis, en octobre de la même année, il a été largué en vol par son transporteur pour la première fois et a plané vers un atterrissage en toute sécurité au Mojave Air and Spaceport.

Le premier vol propulsé du VSS Enterprise devait avoir lieu en avril 2013. Piloté par Mark Stucky, avec Mike Alsbury comme copilote, le véhicule a atteint des vitesses supersoniques au-dessus du désert de Mojave.

À l'époque, Sir Richard a commenté : « Le succès supersonique d'aujourd'hui ouvre la voie à une expansion rapide du domaine de vol propulsé du vaisseau spatial, avec un objectif très réaliste de vol spatial complet d'ici la fin de l'année

Crédit photo, Getty Images Légende image, VSS Enterprise s'est brisé dans les airs au-dessus du désert de Mojave lors d'un vol d'essai en 2014

"Nous avons vu l'histoire prendre forme aujourd'hui et je ne pourrais pas être plus fier de toutes les personnes impliquées."

Cependant, Virgin Galactic n'était pas satisfait des vibrations provenant des prototypes de moteurs et, en 2014, il a mis fin à sa relation avec la Sierra Nevada, pour s'occuper du développement de la fusée en interne.

La société a également annoncé qu'elle remplacerait le carburant de la fusée d'un carburant à base de caoutchouc par un carburant à base de plastique appelé polyamide thermoplastique.

En octobre 2014, le VSS Enterprise a décollé du port spatial de Mojave pour le 55e vol d'essai de l'engin. Il s'agissait d'avoir testé le nouveau carburant à base de plastique.

Cependant, 11 secondes après avoir été libéré de son avion porteur, le véhicule SpaceShipTwo VSS Enterprise s'est brisé. Tragiquement, le copilote Mike Alsbury a été tué.

Le pilote Pete Siebold a survécu à l'accident avec des blessures graves. Alors que l'engin se désintégrait, il relâcha les sangles de son siège. Alors qu'il tombait inconscient dans les airs, son parachute s'est déployé automatiquement et il a atterri en toute sécurité dans le désert.

Une enquête du National Transportation Safety Board (NTSB) a conclu qu'une des plumes du véhicule, utilisée pour ralentir sa descente vers le sol après avoir atteint l'espace, s'était déployée prématurément. Cela a provoqué la rupture du véhicule.

Après l'accident, Sir Richard avait promis aux journalistes que si le problème qui avait causé l'accident pouvait être surmonté, "nous nous assurerons absolument que le rêve perdure". Le deuxième avion spatial Virgin Galactic a été dévoilé en février 2016. Son nom, VSS Unity, a été choisi par le physicien britannique, le professeur Stephen Hawking.

Même si l'accident mortel n'avait rien à voir avec le moteur, Unity utiliserait le carburant HTPB à base de caoutchouc initialement envisagé par les ingénieurs.

Après un certain nombre de vols planés et propulsés, Unity a atteint le bord de l'espace pour la première fois le 13 décembre 2018. Le vaisseau spatial a dépassé une altitude de 80 km - considérée comme l'espace extra-atmosphérique par certaines organisations.

Sir Richard a finalement pris place à bord du VSS Unity en juillet 2021, dans un vol qui a atteint une altitude d'environ 85 km.

Cependant, la limite la plus largement reconnue où commence l'espace est la ligne Karman, à 100 km au-dessus du sol. C'est la marque reconnue par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l'organisme d'archivage de l'astronautique.

Le rival de Sir Richard dans le secteur du tourisme spatial, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, a cherché à tirer parti du fait que son véhicule - New Shepard - transportera des passagers au-dessus de la ligne Karman.

Cependant, d'autres soulignent que cela fait peu de différence du point de vue de l'expérience du client. Ils feront toujours l'expérience de l'apesanteur et flotteront librement tout en admirant les vues spectaculaires.