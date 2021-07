Elisa Loncón : de la pauvreté au doctorat en passant par la rédaction de la Constitution chilienne

Par Eva Ontiveros

BBC World Service

il y a 44 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elisa Loncón est la première personne à présider la nouvelle Convention constitutionnelle du Chili

Dans les années 1970, alors qu'Elisa Loncón grandissait, elle devait parcourir 8 km pour aller à l'école. Sa famille, issue de la communauté indigène mapuche du Chili, vivait dans la pauvreté dans un village isolé de la région sud de l'Araucanie. Il n'y avait personne pour l'emmener en classe, et très souvent, le seul moyen de faire le trajet était de marcher sur des chemins de terre.

Sa mère était une femme de ménage qui aimait la poésie. Son père, menuisier, a appris à lire tout seul à l'âge de 17 ans. La vie est difficile et, certains jours, ses parents se battent pour que Loncón et ses six frères et sœurs aient de quoi manger. Ce n'était pas facile non plus à l'école, à cause des mauvais traitements constants qu'elle subissait à cause de ses origines indigènes.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Mais elle n'a pas baissé les bras.

"Je viens d'une famille simple. Comme toutes les familles mapuches, nous avons dû faire face à des difficultés", explique-t-elle récemment dans une interview accordée au journal espagnol El País. Les Mapuches constituent le plus grand groupe ethnique indigène du Chili, avec une langue commune et une structure sociale, religieuse et économique partagée. Mais ils n'ont pratiquement aucun droit garanti. "Nous sommes restés fidèles à nos valeurs", dit-elle, "inspirés par les normes collectives, la mémoire, l'histoire".

Elle a finalement quitté le village appelé Lefweluan, où la plupart de ses proches vivent encore, et a obtenu un diplôme de professeur d'anglais.

Elle a ensuite obtenu un doctorat en sciences humaines à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, et un autre doctorat en littérature à l'université catholique pontificale du Chili, avant de devenir professeur à temps plein à l'université de Santiago.

Parallèlement à son impressionnant travail universitaire, Mme Loncón s'est lancée dans un combat pour défendre les Mapuches. Elle est devenue une militante reconnue et, au début de cette année, elle a été élue à l'un des 17 sièges réservés aux représentants des peuples autochtones au sein de la Convention constitutionnelle, l'organe qui rédigera une nouvelle constitution pour un Chili profondément divisé.

Crédit photo, EPA Légende image, "Il est possible, frères et sœurs, de refonder ce Chili", a dit le Dr Loncón dans son discours

Il s'agissait d'un moment historique. Jusqu'à présent, les communautés indigènes n'ont guère eu leur mot à dire dans la gestion du pays, et le Chili ne s'est jamais défini comme une nation multiculturelle.

Les peuples indigènes ne sont même pas mentionnés dans la constitution actuelle, qui date de la dictature militaire de droite d'Augusto Pinochet, qui a régné entre 1973 et 1990.

Et ce mois-ci, dans une décision chargée de symboles, elle a été élue pour présider la convention de 155 membres qui, pour la première fois, propose la reconnaissance des peuples indigènes du pays.

Le poing serré au-dessus de la tête, Loncón, qui a 58 ans, a accepté le poste, au milieu de bruyantes célébrations. "Je salue le peuple chilien, du nord à la Patagonie, de la mer aux montagnes, aux îles, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui", dit-elle en brandissant un drapeau mapuche.

"Je suis reconnaissante pour le soutien des différentes coalitions qui ont placé leur confiance et leurs rêves entre les mains de la nation mapuche, qui a voté pour une personne mapuche, une femme, pour changer l'histoire de ce pays."

Qui sont les Mapuches ?

Avant l'arrivée des Espagnols au 16e siècle, les Mapuches occupaient une vaste étendue de terre dans le sud du Chili.

Réputés pour leur férocité, ils ont résisté avec succès à la conquête jusqu'à la fin du 19e siècle, où ils ont été regroupés en petites communautés.

La plupart de leurs terres ont été vendues à des agriculteurs et à des sociétés forestières.

Environ 12 % des Chiliens se définissent comme indigènes, la plupart d'entre eux étant des Mapuches.

La convention, qui présente une parité entre les membres masculins et féminins, une première dans le monde, est composée d'une majorité de noms indépendants et de gauche.

Cela a fait naître l'espoir de réformes profondes, en remplacement d'une constitution rendue responsable des inégalités sociales qui ont déclenché des manifestations meurtrières en 2019.

Parmi les revendications des Mapuches et des neuf autres peuples natifs du Chili figure la création d'un État plurinational, au sein duquel leur autonomie et leurs droits sont acceptés, ainsi que la reconnaissance de leurs cultures et de leurs langues. Loncón elle-même a écrit une série de livres enseignant la langue officielle des Mapuches, le mapudungun.

Les communautés veulent également des garanties en termes de territoire. Les groupes indigènes ont des revendications ancestrales sur leurs terres, qui entrent souvent en conflit avec celles des propriétaires actuels.

Tout changement radical est susceptible de soulever des questions sur les droits de propriété ou sur la question plus complexe des réparations.

"Il est possible de dialoguer avec nous, vous n'avez pas besoin de nous craindre", rassure Loncón au journal chilien La Tercera, avant le vote pour la commission. "Il y a beaucoup de préjugés [contre les Mapuches].

Donc, c'est aussi un appel à nous libérer de nos préjugés et à avoir des relations avec les autres sur un pied d'égalité."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe souvent des tensions entre les communautés mapuches et l'État

L'élection de M. Loncón à la présidence de l'organe indique que la majorité de la commission est désireuse de mettre le pays à jour, mais il est peu probable que cela se fasse sans heurts. La séance d'ouverture a été retardée de près d'une heure en raison des protestations d'un groupe d'électeurs, qui ont suivi les affrontements entre la police et les manifestants dans la capitale, Santiago .

L'accord entre les partis est que la présidence de la convention sera tournante, bien qu'il n'ait pas encore été décidé de la durée de chaque mandat. Le premier projet de la nouvelle constitution chilienne est attendu d'ici 2022, et sera suivi d'un autre plébiscite, avec un vote obligatoire.