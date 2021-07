Evolution humaine : la vie méconnue des enfants de Néandertal

Par Rebecca Wragg Sykes

Au cours d'un été normal, la célèbre Playa de la Castilla - une étendue de sable parfaite de 20 km de long, bordée par la réserve naturelle de Doñana et proche de la station balnéaire de Matalascañas, à Huelva - aurait été couverte par les empreintes des touristes en visite.

Mais en juin 2020, alors que les vols internationaux sont interdits pour cause de Covid-19, la plage est inhabituellement calme.

Deux biologistes - María Dolores Cobo et Ana Mateos - qui se promènent sur cette plage paisible, trouvent néanmoins de nombreuses empreintes de pas. Celles-ci, cependant, ont été faites par un type de visiteur très différent.

Les tempêtes sauvages puis les puissantes marées de printemps qui ont frappé la côte sud-ouest de l'Espagne au début de l'année ont fait disparaître le sable à la base des dunes de 20 m, révélant une énorme zone rocheuse de quelque 6 000 m2.

Sa surface est parsemée d'indentations que les deux biologistes reconnaissent comme des empreintes de pas : un enchevêtrement de sabots, de griffes et de pattes conservés dans la roche.

Mais lorsque les deux femmes regardent de plus près, parmi les traces d'animaux entrecroisées se trouvent d'autres empreintes qui semblent étonnamment humaines.

De plus, leur position au bas des couches de la falaise signifie qu'elles ont dû être laissées dans un passé lointain.

Des datations ultérieures montrent que la surface des empreintes s'est formée il y a environ 80 à 120 000 ans, ce qui signifie qu'elles ne peuvent avoir été laissées que par des Néandertaliens, marchant pieds nus sur les bords d'un marais salé ou d'une lagune.

Ce qu'ils faisaient, et où ils allaient, nous ne pouvons que le deviner, mais parmi les 87 empreintes trouvées, certaines étaient beaucoup plus petites que les autres. Il s'agissait d'un groupe, et certains d'entre eux étaient des enfants.

Parmi les empreintes d'animaux dans la roche de Matalascañas, certaines avaient l'air humaines, mais ont probablement été laissées par des Néandertaliens.

Jusqu'à une date relativement récente, la vie des enfants néandertaliens est restée largement mystérieuse.

Mais une révolution dans le domaine de l'archéologie au cours des deux ou trois dernières décennies a permis de découvrir des détails intimes sur les plus petits d'entre eux.

À Matalascañas, les chercheurs ont utilisé des drones et la technologie de la photogrammétrie - assemblant des images à haute résolution - pour enregistrer et créer un modèle numérique des traces des Néandertaliens avant qu'elles ne soient à nouveau englouties par le sable quelques jours après leur découverte.

Les mesures des empreintes ont révélé la présence d'adultes, mais la majorité d'entre eux - environ 71 % - étaient des adolescents et des jeunes âgés d'à peine six ans.

Que faisaient-ils ? Il y a aussi des empreintes d'animaux, mais elles se trouvent principalement dans les zones les plus humides, tandis que les traces de Néandertal marchaient jusqu'au bord de l'eau et s'en éloignaient, plutôt que de longer la rive.

Certaines semblent même avoir pataugé sur une courte distance, et les chercheurs supposent qu'ils ont pu traquer des animaux ou des poissons.

Parmi ceux qui se trouvent dans les bas-fonds, on trouve des jeunes, et il est possible qu'ils étaient là à observer et à aider à la recherche de nourriture, tout en pataugeant et en s'éclaboussant, mêlant ainsi jeu et apprentissage comme le font les enfants d'aujourd'hui.

Grâce à une multitude de méthodes scientifiques de ce type (et à une certaine chance), les archéologues obtiennent aujourd'hui un portrait sans précédent des Néandertaliens, de la tête aux pieds.

Et l'un des plus grands changements dans notre compréhension concerne les enfants de ces proches parents de notre propre espèce.

En évaluant leurs squelettes, il semblait initialement que, même dès leurs premiers jours sous le soleil, le développement des bébés néandertaliens était remarquablement similaire à celui de nos propres bébés.

Pourtant, des caractéristiques anatomiques uniquement visibles avec un immense grossissement ont révélé des différences plus subtiles.

Connues sous le nom de "périkymata", de minuscules lignes se forment à l'intérieur des dents tous les quelques jours, dès le premier stade de la croissance.

À l'aide de microscopes et même de synchrotrons - des scanners parmi les plus puissants de la planète - les chercheurs peuvent compter ces lignes, et les recouper avec d'autres parties du squelette.

Ces résultats ont confirmé que les dents des enfants de Néandertal se formaient un peu plus vite, mais seulement d'un jour ou deux, que celles des humains vivants.

Certains Néandertaliens, cependant, ont apparemment perdu leurs dents de lait à un an ou plus tôt.

Cependant, les Néandertaliens étaient des individus.

La majeure partie du squelette d'un garçon qui vivait dans le nord de l'Espagne il y a environ 50 000 ans indique qu'il avait environ neuf ans lorsqu'il est mort, mais les périkymates de ses dents arrière et certains de ses os semblent moins développés.

Peut-être faisait-il partie de ces enfants qui auraient soudainement grandi à l'adolescence, mais cela nous rappelle que, tout comme les écoliers dans la cour de récréation qui s'affairent à comparer leurs dents manquantes ou branlantes, les Néandertaliens ont également grandi à des rythmes variables.

Quelles que soient les faiblesses entre les individus, si l'on mettait en place un super time-lapse enregistrant la croissance de deux nouveau-nés, l'un néandertalien, l'autre provenant de n'importe quel endroit de la planète aujourd'hui, on verrait comment la forme particulière de leurs corps est devenue de plus en plus différente au fil du temps.

Les Néandertaliens parlaient-ils ?

Bien qu'elle soit probablement couverte d'un joli duvet comme nos bébés, la tête de l'homme de Néandertal semblait déjà plus allongée.

Et on ne pouvait pas non plus les chatouiller sous le menton aussi facilement, car ils n'avaient pas les bosses osseuses déjà visibles sur les échographies de nos bébés.

Il est intéressant de noter que la modélisation de la forme du crâne suggère que même si la tête des Néandertaliens grandissait un peu plus vite et avait une forme différente, leur cerveau ne s'est pas développé différemment.

Ce qui signifie que leurs bébés ont probablement franchi les étapes magiques du sourire, de la marche à quatre pattes et de la marche à des moments à peu près comparables.

Si ces deux jeunes gens s'étaient rencontrés, ils auraient pu jouer, et probablement ricaner, ensemble.

Le premier mot d'un enfant est l'une des étapes les plus attendues de sa vie, mais les Néandertaliens parlaient-ils ?

De nombreuses preuves anatomiques permettent de conclure qu'une forme de communication vocale était essentielle à la vie quotidienne des Néandertaliens.

En reconstituant le conduit vocal grâce à des os hyoïdes rarement préservés, une partie délicate située à l'intérieur de la gorge, il semble que les Néandertaliens étaient capables de produire une gamme de voyelles largement similaire à celle utilisée par les humains aujourd'hui.

En outre, malgré certaines différences dans la forme interne de leurs oreilles, il s'avère que leur ouïe était toujours accordée sur presque exactement les mêmes fréquences que la nôtre : les sons de la parole.

Si leurs premiers "mots", au sens de sons ayant une signification commune, étaient probablement aussi simples que ceux de nos enfants, la modélisation de leur audition implique également que les Néandertaliens pouvaient détecter les consonnes douces - pensez aux sons "h", "t" et "s".

Ces sons sont importants pour séparer les syllabes et très utiles dans les conversations en face à face, ce qui suggère fortement qu'après les roucoulements et les cris, les babillages des bébés se seraient transformés en constructions vocales plus complexes.

Cela signifie que, si nous pouvions écouter un foyer néandertalien, nous pourrions reconnaître une sorte de langage.

De nombreux vestiges néandertaliens témoignent d'une variété de maladies et d'infections

L'une des choses dont les petits Néandertaliens ont peut-être commencé à parler est le lait.

En tant que mammifères, leurs enfants étaient nourris au sein dès la naissance et, fait remarquable, nous pouvons en avoir la preuve directe grâce aux marqueurs chimiques présents dans leurs dents en développement.

Sur la base de ces données, les jeunes ont commencé à manger d'autres aliments dès l'âge de quatre mois, jusqu'à plus de sept mois, ce qui correspond aux tendances actuelles.

Comme dans de nombreuses sociétés traditionnelles et de chasseurs-cueilleurs, l'allaitement maternel s'est poursuivi jusqu'à l'enfance, voire jusqu'à l'âge de quatre ans dans certains cas.

Mais pour un enfant dont les restes ont été trouvés en Belgique, le marqueur chimique s'arrête si brusquement à un peu plus d'un an que quelque chose de fâcheux a pu arriver à la mère.

Même si la plupart des enfants néandertaliens étaient sevrés beaucoup plus progressivement, cette période a pu être difficile pour leur santé.

Une autre caractéristique dentaire enregistre des perturbations dans les dépôts d'émail des dents, souvent associées à une maladie grave, une infection ou une mauvaise alimentation.

Bien qu'il ne soit pas possible d'en déterminer les causes chez chaque Néandertalien, ces perturbations sont particulièrement fréquentes chez les enfants âgés de 3 à 5 ans, ce qui peut être lié à l'arrêt de l'allaitement : le lait apporte probablement un soutien continu au système immunitaire, même chez les enfants plus âgés, et sa suppression aurait pu augmenter les risques de maladie.

Pourtant, dans l'ensemble, les travaux récents sur les échantillons d'émail perturbé suggèrent que les enfants de Neandertal n'ont pas subi des effets de stress beaucoup plus importants que les premières populations d'Homo sapiens.

La mauvaise santé était une réalité de l'existence

De nombreux restes de Néandertaliens témoignent de diverses maladies et infections, dont certaines ont dû entraîner des vies douloureuses et difficiles.

Un homme âgé de La Ferrassie, en France, souffrait non seulement d'une fracture de la clavicule - ce qui est assez courant aujourd'hui - mais aussi d'une fracture du haut du fémur, à l'intérieur de l'articulation de la hanche.

Cette fracture, bien plus grave, résulte probablement d'une torsion de la jambe lors d'une lourde chute et a dû altérer radicalement sa mobilité.

Pourtant, bien qu'il n'ait probablement plus jamais marché comme avant après sa chute, il a manifestement survécu pendant des décennies.

Un autre survivant célèbre est connu sous le nom de Shanidar 1, dans une grotte du Kurdistan irakien.

Probablement malvoyant après une blessure écrasante sur le côté gauche de son visage, son bras droit présente également de multiples fractures et sa partie inférieure est entièrement manquante.

En plus de cela, il avait une omoplate droite malformée, ainsi qu'une clavicule anormalement petite et probablement infectée de façon chronique.

On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Shanidar 1, ni s'il s'agit d'un ou de plusieurs événements distincts et terribles, mais une fois encore, ce traumatisme ne l'a pas tué.

Au contraire, malgré le ratatinement de l'os du bras, il s'est adapté et a continué à utiliser le moignon, devenant même assez âgé pour développer de l'arthrite qui aurait ajouté une boiterie à ses maux.

L'accumulation de problèmes de santé au cours d'une vie n'est peut-être pas surprenante, mais les Néandertaliens les plus jeunes étaient apparemment parfois aussi exposés à des blessures.

Le petit garçon de la Tour du Diable, découvert en 1926 à Gibraltar, est mort à l'âge de cinq ans environ, probablement à la suite de fractures du crâne.

Mais il avait déjà subi un autre incident grave plus tôt dans sa vie : alors qu'il était tout petit, sa mâchoire avait été fracturée. Il est impossible de dire comment ces blessures sont survenues, mais il est clair que l'enfance néandertalienne pouvait être dangereuse.

Pourtant, tous les os de l'homme de Néandertal ne présentent pas de traumatismes visibles, et le nombre total de blessures apparentes n'est pas très différent de celui observé chez les chasseurs-cueilleurs vivant dans des conditions aussi difficiles aujourd'hui.

De plus, l'idée qu'ils avaient une faible espérance de vie est difficile à soutenir.

Des perceptions négatives persistantes des Néandertaliens

On trouve de nombreux restes d'enfants et de jeunes adultes, mais aussi un bon nombre de Néandertaliens qui semblent être morts à un âge relativement avancé - plus de 50 ans, voire plus.

L'un d'entre eux, connu sous le nom de "Vieux" de La Chapelle-aux-Saints, en France, n'avait qu'une seule blessure - une côte cassée depuis longtemps guérie - mais il n'a pas eu la vie facile.

Outre des excroissances osseuses dans l'oreille, probablement à l'origine d'une perte d'audition, il souffrait d'arthrite, conséquence d'une longue vie remplie d'efforts.

Le plus frappant, c'est qu'il avait aussi perdu la moitié de ses dents et souffrait de terribles abcès dentaires. Retrouvé en 1908, son squelette a été utilisé pour une reconstruction injustement primitive, montrant une figure voûtée, agressive et très simiesque.

Si cette vision du vieil homme a eu une influence considérable sur les perceptions négatives persistantes des Néandertaliens, elle ne correspond pas à la compréhension moderne de leur biologie.

En pleine forme, ils étaient forts, très athlétiques et n'avaient certainement rien d'un chaînon manquant des gorilles ou des chimpanzés.

Ils se tenaient parfaitement droits et, bien que légèrement plus courts et avec une démarche légèrement différente, la modélisation biomécanique suggère qu'ils marchaient tout aussi efficacement que les personnes actuelles.

Il est certain que les Néandertaliens se déplaçaient beaucoup : non seulement les données archéologiques indiquent que les sites n'étaient utilisés que pendant quelques semaines à la fois, mais leurs propres jambes montrent des signes de muscles très développés.

Pour les enfants, cela devait signifier une éducation où le "chez soi" ne se trouvait pas seulement dans des grottes ou des abris sous roche, mais dans des paysages entiers, connus intimement.

Les traces les plus rarement conservées des mouvements des Néandertaliens se trouvent toutefois dans leurs empreintes de pieds.

Dans la grotte de Theopetra, près de Thessalie, en Grèce centrale, on trouve un ensemble d'empreintes de petite taille.

Laissées là il y a quelque temps avant 128 000 ans, elles semblent provenir de deux individus différents.

L'une était si petite qu'elle a probablement été faite par un enfant de 2 à 4 ans, tandis que l'autre était plus grande et portait peut-être des couvre-pieds, mais ensemble, elles montrent que des Néandertaliens assez jeunes étaient actifs dans des chambres éloignées de la zone de vie "principale", près de l'entrée de la grotte.

Un autre site souterrain dans la grotte de Vârtop, en Roumanie, présente des empreintes de pieds, cette fois d'un adolescent.

Apparemment seuls, ils ont marché dans une flaque de "lait de lune" - une solution molle de carbonate de calcium - qui a ensuite durci.

Étrangement, cette empreinte est la seule trace de la présence de Néandertaliens à Vârtop. Était-ce un adolescent en train d'explorer dans l'obscurité ?

D'autres empreintes de Néandertaliens se trouvent à l'air libre et, chose remarquable, la majorité d'entre elles semblent à nouveau être des jeunes.

Les plus anciennes proviennent de dépôts de cendres volcaniques glauques sur le volcan Roccamonfiore, en Italie.

Après que les cendres et les coulées de boue massives crachées par une éruption il y a environ 350 000 ans se soient refroidies, au moins trois Néandertaliens ont dévalé les pentes, l'un en zigzaguant, l'autre en glissant et parfois en posant une main pour garder l'équilibre.

D'après la taille calculée à partir de la taille de l'empreinte, ils mesuraient environ 1,35 m (4,4 pieds), ce qui en fait très probablement des adolescents, tout comme au Vârtop.

Mais où allait cette petite bande d'adolescents ? Il est fort possible qu'ils aient été témoins de l'éruption probablement terrifiante, et leur direction suggère qu'ils quittaient la zone.

Mais d'un autre côté, en remontant la pente, on s'aperçoit que les empreintes proviennent d'une corniche plate parsemée de traces d'animaux sur au moins 50 mètres : peut-être que des créatures également prises dans la catastrophe contournaient le volcan.

Vulnérables dans la matière collante, cherchant à s'échapper ou à se nourrir, elles auraient été des proies faciles pour les Néandertaliens.

Peut-être que ce jeune homme de Néandertal a glissé en transportant une charge de fourrure vers un groupe qui attendait ailleurs.

Les empreintes récemment découvertes à Matalascañas, en Espagne, sont toutefois très particulières, car elles constituent peut-être la seule preuve à ce jour que les enfants néandertaliens, même de petite taille, participaient à la recherche de nourriture au quotidien.

Après tout, ils ont dû apprendre d'une manière ou d'une autre.

Pourtant, dans les endroits où il n'y a pas d'empreintes, nous sommes obligés de deviner qui était là.

Prenons par exemple le site de chasse de Schöningen, en Allemagne, vieux de 330 000 ans, où des carcasses de 20 à 50 chevaux habilement dépecées et huit lances finement taillées attestent qu'il s'agissait d'un lieu de chasse bien connu, utilisé à de nombreuses reprises.

Bien qu'il soit impossible d'en être sûr, nous pourrions imaginer des jeunes accroupis, les yeux écarquillés, le long de la rive, assez près pour assister au massacre, entendre le bruit sourd des lances, sentir la sueur des chevaux : apprendre à être des Néandertaliens.

* Rebecca Wragg Sykes est membre honoraire du département d'archéologie, de lettres classiques et d'égyptologie de l'université de Liverpool, et auteur du livre récompensé Kindred : Neanderthal Life, Love, Death and Art.