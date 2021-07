Le clonage vocal intéresse de plus en plus les acteurs et les cybercriminels

Par Kitti Palmai

Business reporter

il y a une heure

Crédit photo, Tim Heller Légende image, Tim Heller est un comédien et un artiste de doublage.

La technologie du clonage de la voix étant devenue de plus en plus efficace, elle intéresse de plus en plus les acteurs... et les cybercriminels.

Lorsque Tim Heller a entendu sa voix clonée pour la première fois, il a déclaré qu'elle était si précise que "ma mâchoire a touché le sol... c'était époustouflant".

Le clonage vocal consiste à utiliser un programme informatique pour générer une copie synthétique et adaptable de la voix d'une personne.

À partir de l'enregistrement d'une personne qui parle, le logiciel est capable de reproduire sa voix en prononçant les mots ou les phrases que vous tapez sur un clavier.

Les progrès récents de la technologie sont tels que l'on dit que l'audio généré par ordinateur est maintenant d'une précision déconcertante. Le logiciel peut capter non seulement votre accent, mais aussi votre timbre, votre hauteur, votre rythme, votre débit de parole et votre respiration.

Et la voix clonée peut être modifiée pour exprimer n'importe quelle émotion, comme la colère, la peur, la joie, l'amour ou l'ennui.

M. Heller, un comédien et voix-off de 29 ans originaire du Texas, fait tout ce qu'il faut pour incarner des personnages de dessins animés, faire la narration de livres audio et de documentaires, parler dans des jeux vidéo et faire la voix-off de bandes-annonces de films.

Il dit s'être récemment tourné vers le clonage de la voix pour "assurer l'avenir" de sa carrière.

Selon lui, cela pourrait lui permettre d'obtenir plus de travail. Par exemple, s'il est doublement engagé, il pourrait proposer d'envoyer son clone vocal pour faire l'un des travaux à la place.

"Si je suis réservé pour un autre travail... Je peux positionner mon "dub" [ce qu'il appelle son clone vocal] comme une option qui peut faire gagner du temps aux clients et générer un revenu passif pour moi-même", explique M. Heller.

Pour faire cloner sa voix, M. Heller s'est adressé à une entreprise basée à Boston, VocaliD, qui fait partie du nombre croissant d'entreprises proposant ce service.

VocaliD a été fondée par son directeur général, Rupal Patel, qui est également professeur de sciences et de troubles de la communication à l'université Northeastern.

Le professeur Patel a créé l'entreprise en 2014 dans le prolongement de son travail clinique consistant à créer des voix artificielles pour les patients qui ne peuvent pas parler sans aide, comme les personnes qui ont perdu leur voix à la suite d'une opération ou d'une maladie.

Crédit photo, Rupal Patel Légende image, Universitaire américain, le professeur Patel est un expert du clonage de la voix.

Selon elle, la technologie - dont le fer de lance est l'intelligence artificielle, un logiciel capable d'"apprendre" et de s'adapter par lui-même - a beaucoup progressé ces dernières années. Cela a attiré l'attention des artistes voix-off.

"Nous sommes également spécialisés dans la fabrication de voix personnalisées dont l'accent est plus diversifié", explique le professeur Patel. "Nous avons fait des voix transgenres, nous avons fait des voix neutres en termes de genre... la technologie devrait parler comme nous parlons tous, nous avons tous des accents et des voix uniques."

Le clonage de la voix peut également être utilisé pour traduire les paroles d'un acteur dans différentes langues, ce qui signifie potentiellement, par exemple, que les sociétés de production cinématographique américaines n'auront plus besoin d'engager des acteurs supplémentaires pour réaliser des versions doublées de leurs films destinés à être distribués à l'étranger.

La société canadienne Resemble AI affirme qu'elle peut désormais transformer des voix anglaises clonées en 15 autres langues.

Son directeur général, Zohaib Ahmed, explique que pour générer une copie de qualité de la voix d'une personne, le logiciel a besoin d'un enregistrement d'une personne parlant pendant 10 minutes seulement.

Crédit photo, Zohaib Ahmed Légende image, L'entreprise de Zohaib Ahmed peut transformer la voix d'une personne en d'autres langues

"Lorsque l'IA apprend votre voix, elle apprend de nombreuses propriétés... comme le timbre et la hauteur, et l'intensité", explique-t-il.

"Mais elle apprend également des milliers d'autres caractéristiques [de la voix d'une personne] qui peuvent ne pas être très évidentes pour nous".

Deepfake

Pourtant, si la sophistication croissante du clonage de la voix présente un potentiel commercial évident, elle suscite également des inquiétudes croissantes quant à son utilisation à des fins de cybercriminalité, pour faire croire aux gens que quelqu'un d'autre parle.

Avec les fausses vidéos générées par ordinateur, le clonage vocal est également appelé "deepfake". Et l'expert en cybersécurité Eddy Bobritsky affirme que les voix synthétiques présentent un "énorme risque de sécurité".

"Lorsqu'il s'agit d'e-mails ou de SMS, on sait depuis des années qu'il est assez facile de se faire passer pour d'autres personnes", explique le patron de la société israélienne Minerva Labs.

"Mais jusqu'à présent, parler au téléphone avec une personne de confiance et que l'on connaît bien était l'un des moyens les plus courants de s'assurer que l'on connaît bien la personne."

M. Bobritsky affirme que cela est en train de changer. "Par exemple, si un patron téléphone à un employé pour lui demander des informations sensibles, et que l'employé reconnaît la voix, la réponse immédiate est de faire ce qu'on lui demande. C'est un chemin pour beaucoup de cybercrimes".

En fait, un tel cas a été rapporté par le Wall Street Journal en 2019, avec un cadre britannique qui aurait été amené à transférer 220 000 euros (260 000 dollars ; 190 000 livres sterling) à des fraudeurs qui utilisaient une copie clonée de la voix de son patron allemand.

"Des mesures doivent être prises pour faire face à cette nouvelle technologie et aux menaces qu'elle entraîne", ajoute M. Bobritsky.

En fait, les entreprises du monde entier le font déjà, comme le rapporte le site d'information spécialisé dans l'intelligence artificielle Venture Beat.

Ces entreprises peuvent surveiller les enregistrements audio pour voir s'ils sont faux, en recherchant des signes révélateurs comme la répétition, le bruit numérique et l'utilisation de certaines phrases ou de certains mots.

Parallèlement, les gouvernements et les services répressifs se penchent également sur la question. L'année dernière, Europol, l'agence de l'Union européenne chargée de l'application de la loi, a exhorté les États membres à réaliser des "investissements significatifs" dans des technologies capables de détecter les "deepfakes". Et aux États-Unis, la Californie a interdit leur utilisation dans les campagnes politiques.

Au Texas, Tim Heller affirme que, même s'il n'a pas encore vendu sa voix clonée, "quelques clients différents ont exprimé leur intérêt".

Crédit photo, Tim Heller Légende image, Tim Heller s'inquiète de savoir combien il sera payé pour son clone.

Mais craint-il, à plus long terme, de perdre du travail au profit des voix synthétiques d'autres personnes ?

"Je ne crains pas que cela me mette au chômage", répond-il. "Je pense sincèrement qu'il y aura toujours une place pour la vraie voix humaine. L'intérêt d'avoir un 'dub' [son clone] n'est pas de me remplacer ou de remplacer quelqu'un d'autre, mais d'agir comme un outil supplémentaire dans mon activité."

Rebecca Damon, vice-présidente exécutive du syndicat des acteurs américains, la Screen Actors Guild, affirme que l'autre question clé entourant le clonage de la voix est que les artistes de doublage soient correctement payés pour cela.

"Le clonage de la voix pourrait représenter une nouvelle industrie passionnante et potentiellement lucrative dans laquelle nos membres pourraient travailler", dit-elle. "Il est toutefois essentiel pour nous, comme toujours, que les artistes voix-off soient rémunérés équitablement et qu'ils puissent consentir à la manière dont leur voix est utilisée.

"À cette fin, nous suivons attentivement les développements en matière de clonage vocal et nous travaillons avec nos membres pour identifier les garde-fous qui doivent être mis en place pour que cette technologie réalise son potentiel en tant que nouveau domaine de travail bienvenu."

M. Heller ajoute que le problème de la fixation du prix des clones de voix est que "c'est le 'Far West' de la voix-off".

"Le plus important, à mon avis, lorsqu'il s'agit de fixer le prix et de négocier un contrat [pour votre voix artificielle], c'est que vous ne renoncez pas à tous les droits et à leur utilisation à perpétuité", dit-il.