Covid : Sinovac et Sinopharm, quelle est l'efficacité des vaccins de la Chine ?

Par Pablo Uchoa

BBC World Service

il y a 4 minutes

Crédit photo, EPA Légende image, Les deux principaux vaccins chinois, Sinovac et Sinopharm, sont largement utilisés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

Les deux principaux vaccins chinois contre le virus Covid-19 font l'objet d'une actualité négative ces derniers temps : une augmentation des infections et même des décès parmi les populations vaccinées avec Sinovac et Sinopharm.

Cela suscite des interrogations sur l'efficacité de ces vaccins, même si les experts soulignent qu'ils ont également sauvé de nombreuses vies.

Les deux vaccins sont largement utilisés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et les conséquences pourraient donc être énormes.

Mais les craintes sont-elles justifiées ? Et que peuvent faire les gouvernements qui utilisent ces vaccins pour protéger leurs populations ?

Les vaccins fabriqués par Sinovac Biotech, société basée à Pékin, et Sinopharm, société d'État, utilisent tous deux des virus inactivés pour déclencher la production d'anticorps qui combattent le coronavirus.

Le virus est tué avant d'être injecté dans le corps des personnes, de sorte qu'il ne peut pas transmettre le Covid-19.

Lors d'un vaste essai au Brésil, deux doses du vaccin Sinovac, prises à 14 jours d'intervalle, ont eu une efficacité de 51% contre le Covid-19 symptomatique. Dans les essais menés dans plusieurs pays, les résultats de Sinopharm étaient plus élevés, soit 79 %.

Ces résultats reflètent des conditions d'essai spécifiques, mais même le résultat le plus faible pour Sinovac était suffisamment bon pour recevoir une approbation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les vaccins présentent une caractéristique essentielle : ils peuvent être conservés à la température normale d'un réfrigérateur, ce qui facilite leur utilisation dans les pays pauvres qui n'ont pas accès à des installations de stockage spécialisées.

Ensemble, ils sont utilisés dans près de 100 pays d'Asie, d'Amérique du Sud et de certaines régions d'Afrique. L'Égypte et le Maroc ont récemment annoncé qu'ils seraient les premiers pays d'Afrique à commencer à fabriquer ces vaccins.

Airfinity, une société d'analyse de données scientifiques, affirme que 2,9 milliards de doses de Sinovac pourraient être produites cette année - plus de 943 millions ont déjà été livrées.

Où les gens tombent-ils malades ?

Le Chili, la Mongolie et les Seychelles figurent parmi les pays où les infections sont en hausse malgré la vaccination de masse au moyen des vaccins chinois.

Le Chili a rétabli un couvre-feu et réimposé des restrictions aux voyages en réponse à la variante Delta, qui est plus transmissible que les variantes précédentes.

Plus de 70 % des Chiliens sont entièrement vaccinés, la plupart avec le vaccin Sinovac.

Crédit photo, EPA Légende image, L'Indonésie s'est largement appuyée sur les doses Sinovac pour effectuer les vaccinations

Les Seychelles et la Mongolie, quant à elles, ont récemment enregistré l'une des plus fortes augmentations du nombre de cas par habitant, malgré leur faible population.

Ces deux pays comptent beaucoup sur Sinopharm et leurs programmes de vaccination sont avancés : 68 % des adultes sont entièrement vaccinés aux Seychelles et 55 % en Mongolie.

En Indonésie, la principale association de médecins et d'infirmières a déclaré qu'au moins 30 travailleurs de la santé étaient morts alors qu'ils avaient reçu deux doses du vaccin Sinovac.

Les vaccins sont-ils donc défaillants ?

Les vaccins ne sont pas le seul facteur à expliquer ce qui se passe dans ces pays.

La principale association de médecins d'Indonésie a déclaré que les comorbidités pouvaient avoir joué un rôle dans le décès des travailleurs de la santé.

Avec seulement 5 % de sa population entièrement vaccinée, le pays est "au bord de la catastrophe", selon la Croix-Rouge, les travailleurs médicaux étant confrontés à de longues journées de travail et à une plus grande exposition au virus.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le mélange précoce de personnes partiellement vaccinées pourrait avoir été un facteur de l'augmentation des infections au Chili

Au Chili, certains experts attribuent la recrudescence des cas en avril au fait que les personnes se sont mélangées trop tôt après avoir reçu le vaccin, en particulier après la première dose, qui n'offre qu'une protection partielle.

Les responsables de la Mongolie et des Seychelles soulignent que la plupart des personnes décédées du Covid étaient en soins intensifs ou n'avaient pas été vaccinées.

Les experts soulignent également qu'aucun vaccin n'offre une protection à 100 % : il n'empêchera pas nécessairement chaque individu d'attraper le virus ou de tomber malade s'il le fait.

Le professeur Fiona Russell, du Murdoch's Children Research Institute en Australie, explique à la BBC que la caractéristique la plus importante des vaccins est de prévenir les maladies graves et les décès. À cette fin, tous les vaccins disponibles sont performants, ajoute-t-elle.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les deux vaccins se sont avérés très efficaces dans les essais contre les maladies graves et les hospitalisations

Dans les essais menés au Brésil, Sinovac s'est avéré efficace à 100% contre la maladie grave et les hospitalisations. L'efficacité de Sinopharm était de 79 % contre les hospitalisations.

Le professeur Ben Cowling, responsable de l'épidémiologie et de la biostatique à l'université de Hong Kong, affirme qu'en dépit d'une "efficacité modeste" contre le Covid symptomatique, Sinovac et Sinopharm offrent tous deux "un niveau de protection très élevé" contre la maladie grave.

"Cela signifie que ces vaccins inactivés auraient déjà sauvé beaucoup de vies", dit-il à la BBC.

Comment les variants affectent-ils les vaccins ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins disponibles se sont avérés efficaces contre le coronavirus, bien que l'efficacité soit généralement moindre

Ces études ont toutefois testé les vaccins contre le virus original découvert dans la ville chinoise de Wuhan. Aucune nouvelle donnée n'a été publiée sur leur efficacité contre les variants.

Sur la base d'études tentant de modéliser la protection immunitaire contre le virus, le professeur Cowling estime que la protection offerte par les vaccins à virus inactivé contre le variant Delta pourrait être inférieure de 20 % par rapport à la souche originale.

Ses calculs suggèrent une réduction encore plus importante contre le variant Beta, découvert pour la première fois en Afrique du Sud.

Le professeur Jin Dong-yan, virologue également de l'université de Hong Kong, a déclaré à la BBC qu'il était "attendu" que l'efficacité des vaccins chinois diminue contre les variantes, y compris la variante Delta.

Mais il a déclaré que "Sinovac et Sinopharm sont de bons vaccins" et que les personnes qui n'ont pas accès à des vaccins présentant des résultats d'efficacité plus élevés devraient quand même recevoir leurs injections.

Toutefois, a-t-il ajouté, elles doivent continuer à respecter les règles de distanciation sociale et les autres mesures visant à limiter les infections.

Faut-il proposer des injections de rappel ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Selon les experts, les personnes à qui l'on propose les vaccins doivent tout de même se faire vacciner et certains sont favorables à des rappels

De plus en plus, les experts et les gouvernements sont également favorables aux rappels d'un même vaccin ou à la combinaison de deux vaccins différents, même si peu d'études prouvent que cela fonctionne.

Le professeur Jin indique qu'un rappel des vaccins Pfizer ou Moderna pourrait renforcer la protection initiale conférée par une injection de Sinovac et Sinopharm.

En Indonésie, les travailleurs de première ligne recevront un rappel de Moderna après deux vaccins Sinovac, tandis que Bahreïn invite les personnes de plus de 50 ans à recevoir un rappel de Pfizer après deux vaccins Sinopharm.

Les Émirats arabes unis et la Turquie proposent à leurs citoyens une troisième injection de Sinopharm et de Sinovac, respectivement, et la Thaïlande envisage également cette mesure.

Mais le professeur Cowling s'est interrogé sur les avantages d'une troisième injection en Indonésie, où la vaccination en est encore à ses débuts.

"Il faut vraiment bien réfléchir à l'avantage supplémentaire d'une troisième dose par rapport à l'aide que deux doses pourraient apporter à une personne âgée de la communauté qui n'a pas encore eu l'occasion d'être vaccinée", dit-il.

Sinovac Biotech précise qu'elle mène des essais cliniques sur l'efficacité d'une troisième dose et que les résultats sont encourageants, mais insiste sur le fait que deux doses sont suffisantes pour offrir une protection contre le Covid-19.