Covid : pourquoi à l'avenir traiter le covid-19 comme le norovirus et non comme la grippe

Sarah Pitt

The Conversation*

il y a 12 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, En raison du type de symptômes, nous pouvons confondre le covid-19 avec la grippe.

Puisque les symptômes du Covid-19 - fièvre, toux, courbatures - s'apparentent aux symptômes de la grippe, il est tentant de comparer les deux.

En fait, le nouveau secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a récemment déclaré: "Nous devrons apprendre à accepter l'existence de covid-19 et trouver des moyens d'y faire face, tout comme nous le faisons déjà avec la grippe."

Mais avons-nous choisi la mauvaise maladie à comparer au covid-19 ?

Lire aussi sur le Covid :

En dehors d'une pandémie, nous acceptons que la grippe saisonnière soit une infection que tout le monde peut contracter.

Les décès dus à des maladies liées à la grippe dans le monde sont généralement d'environ 400 000 par an.

Différences

Alors que nous devons trouver un moyen de vivre avec le covid-19, les chiffres suggèrent que nous sommes encore loin de pouvoir le traiter de la même manière que la grippe.

Il y a eu plus de 180 millions de cas dans le monde depuis le début de 2020, et au moins 4 millions de personnes sont mortes de la maladie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les mesures pour contrôler le Covid ont contribué à réduire les cas de grippe de manière significative

En plus de cela, nous ne sommes toujours pas sûrs de l'effet réel du COVID- 19 à long terme , mais les symptômes de Covid long sont courants, avec une personne sur 10 souffrant toujours de la maladie, 12 semaines après l'infection.

Actuellement, l'effet sur la santé du covid-19 dans la population est bien supérieur à celui de la grippe.

On sait aussi que le covid-19 est plus contagieux. Nous pouvons en être sûrs car au cours des 18 derniers mois, les mesures de contrôle de la maladie ont réduit les cas de grippe à presque zéro, mais évidemment elles n'ont pas été aussi efficaces pour arrêter la propagation du coronavirus.

Les cas de grippe étaient proches de zéro pendant l'hiver dans l'hémisphère sud à la mi-2020 et à nouveau en Europe et en Amérique du Nord entre novembre 2020 et mars 2021.

Même dans les pays à taux élevés de covid-19, comme l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, en hiver, il n'y avait pratiquement pas de cas de grippe.

Tout cela suggère que l'utilisation de méthodes généralement utilisées pour lutter contre la grippe aura un effet assez différent sur COVID-19.

Le traiter comme la grippe entraînera beaucoup plus de cas et de décès, et une maladie beaucoup plus persistante que celle observée lors d'une saison grippale typique.

Autre comparaison

Bien entendu, le SARS-CoV-2, le virus qui cause le covid-19, partage certaines caractéristiques avec les virus de la grippe, ce qui rend tentant de les comparer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Covid -19 est une maladie plus contagieuse que la grippe

Environ 20% des personnes ne présentent aucun symptôme lorsqu'elles sont infectées par le SRAS-CoV-2, et de nombreuses personnes infectées par le virus de la grippe ne tombent pas non plus malades.

Les deux virus sont sujets à de nombreuses mutations.

Et avec les deux maladies, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de maladie grave que les jeunes adultes en bonne santé, et les infections se propagent rapidement dans les maisons de retraite, les services hospitaliers et les écoles. .

Mais bon nombre de ces traits sont également partagés par un autre germe : le norovirus . Il peut aussi être asymptomatique chez certaines personnes et muter rapidement : différentes souches de norovirus ont été retrouvées circulant dans le même hôpital pendant une saison.

En fait, au fur et à mesure qu'il se propage, le norovirus change parfois tellement que les tests standards ne peuvent pas reconnaître les versions qui ont évolué.

La plupart des personnes atteintes d'infections symptomatiques à norovirus ont la diarrhée , mais certaines souffrent également de vomissements violents (qui sont expulsés comme un projectile).

Cela crée un faisceau rempli de virus qui se propage dans n'importe quelle pièce et le laisse sur les surfaces, attendant que d'autres le récupèrent, comme avec les virus respiratoires.

Le Covid-19 provoque également des diarrhées chez certains patients. La grippe n'est pas la seule maladie virale à laquelle le COVID-19 peut être comparé.

Comparer pour mieux planifier

De même, il existe de nombreuses différences entre le SARS-CoV-2 et le norovirus, alors pourquoi essayer de faire une comparaison ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le norovirus provoque des vomissements intenses

Eh bien, alors que les vaccins et autres mesures contrôlent le virus, de plus en plus de pays dans le monde rejoindront d'autres où les mesures de restrictions ont été levées, les règles de distanciation sociale ont été assouplies et le port du masque non obligatoire.

Mais nous devons toujours nous attendre à des épidémies de covid-19 dans les années à venir et nous devons avoir des plans pour y faire face au fur et à mesure qu'elles surviennent.

Sachant ce que nous savons de ces virus, ces plans devraient envisager de contrôler davantage le SRAS-CoV-2, comme nous contrôlons les norovirus plutôt que la grippe.

Avec le norovirus, nous gardons les personnes infectées éloignées des autres. Nous demandons aux parents dont les enfants présentent des symptômes de ne pas les amener à l' école . Et dans les hôpitaux et les maisons de retraite, les patients atteints de norovirus sont soignés séparément des autres, le personnel porte des EPI pour se protéger et les surfaces sont soigneusement nettoyées .

La gestion du covid-19 à l'avenir devrait être interventionniste en ce sens. Cela devrait être plus comme vivre avec un norovirus que la grippe.

Maintenir les habitudes

En attendant, nous avons développé quelques bonnes habitudes d'hygiène pendant la pandémie, comme se laver les mains un peu plus souvent et mieux aérer les bâtiments.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie nous a appris à garder des gestes d'hygiène efficaces

Ceux qui peuvent utiliser un masque doivent continuer à penser à le mettre dans des espaces clos et dans les transports en commun.

Ces mesures simples devraient contribuer à stopper la propagation de nombreuses maladies virales, qu'il s'agisse de la grippe, des norovirus ou du Covid-19, avant que des interventions plus importantes ne soient nécessaires.

* Cet article a été initialement publié sur The Conversation.

* Sarah Pitt est professeur de microbiologie et de la pratique de la science biome d ICAS de l'Institut des sciences biomédicales de l'Université de Brigthon, Royaume - Uni.