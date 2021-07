Congé de paternité : les obstacles cachés qui empêchent les hommes d'en profiter

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un père et son enfant au Nigéria

Le congé de paternité, qui s'accompagne de multiples avantages, est plus largement disponible que par le passé. Alors, pourquoi plus d'hommes n'en prennent-ils pas ?

En 2018, Ricardo Duque s'apprêtait à entamer cinq mois de congé paternité du cabinet d'architecture où il travaillait à Londres.

Mais, par la suite, sa grand-mère dans le sud du Portugal a contracté un cas grave de pneumonie.

Son épouse, qui est indienne, venait de reprendre le travail chez Samsung, après sept mois de congé maternité.

"Je n'avais pratiquement pas passé de temps seul avec notre fille", se souvient l'homme de 42 ans.

"Mais je n'avais pas le choix. Je l'ai emmenée au Portugal et j'ai passé les semaines suivantes à m'occuper de mon petit bébé et de ma grand-mère, avec très peu d'aide ".

Dès l'instant où Duque et sa femme ont découvert qu'ils attendaient un enfant, il savait qu'il voulait prendre un congé paternité substantiel, ce que son partenaire a approuvé.

Malgré le fait qu'il craignait d'être 'jugé par les gestionnaires' lorsqu'il les a informés - et même si son congé n'a pas commencé exactement comme prévu - l'expérience s'est avérée extrêmement enrichissante.

Crédit photo, Anadolu Agency

"Le temps que nous avons passé ensemble était inestimable et je ne le changerais pour rien au monde. Nous avons maintenant un lien si spécial", dit-il.

Cependant, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreuses autres parties du monde, les parents (pères ou conjoints qui ne portent pas l'enfant) comme Duque qui prennent un congé parental sont une minorité.

La plupart citent la crainte d'être discriminés professionnellement, de rater des augmentations de salaire et des promotions, d'être marginalisés ou même moqués.

Les universitaires considèrent que ces préoccupations sont l'effet de stéréotypes profondément enracinés et très préjudiciables autour du genre - et suggèrent que changer cela nécessitera des changements culturels importants ainsi qu'une meilleure disposition institutionnelle du congé de paternité payé.

Stéréotypes intériorisés

Thekla Morgenroth, chercheuse en psychologie sociale et organisationnelle à l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, affirme que les stéréotypes de genre ont persisté, même si les rôles de genre au travail ont considérablement changé au cours des dernières décennies, avec un nombre beaucoup plus élevé de femmes entrant et restant dans la vie active.

"Les femmes ne sont plus considérées comme moins compétentes que les hommes, mais les femmes continuent d'être considérées comme plus communautaires - chaleureuses, attentionnées et attentionnées - que les hommes et, à leur tour, comme mieux adaptées aux rôles qui nécessitent ces attributs tels que la garde d'enfants", ont-ils déclaré.

"Les hommes, en revanche, continuent d'être perçus comme plus agents : décisifs, affirmés, compétitifs".

Les hommes qui prennent un congé parental peuvent faire face à des réactions négatives et être considérés comme faibles, manquant d'engagement au travail, explique Thekla Morgenroth.

Cela peut affecter les décisions concernant le congé parental de multiples façons.

"Premièrement, les femmes et les hommes peuvent intérioriser ces stéréotypes, ce qui signifie que les hommes pourraient penser qu'ils ne sont pas très communautaires et ne seraient donc pas très doués pour s'occuper d'un bébé.

Leurs partenaires féminines peuvent bien sûr également adopter des stéréotypes de genre et décourager leurs partenaires masculins de prendre un congé parentaL.

Un facteur clé est que les stéréotypes de genre ne sont pas seulement descriptifs mais aussi prescriptifs ; ils signalent à quoi devraient ressembler les femmes et les hommes - y compris l'idée que les hommes devraient donner la priorité au travail plutôt qu'à la famille.

"Les hommes qui prennent un congé parental peuvent donc faire face à des réactions négatives et être considérés comme faibles, manquant d'engagement au travail, etc., ce qui peut avoir des conséquences au travail, comme être rétrogradés ou ne pas être pris au sérieux", disent-ils.

"Les hommes sont bien sûr conscients de ces conséquences potentielles et cela pourrait certainement les amener à décider de ne pas prendre un congé parental même s'il est proposé.

Pas de modèles

La communication est un facteur primordial selon Sarah Forbes, enseignante et chercheuse universitaire à la Birmingham University Business School, au Royaume-Uni.

En 2015, le Royaume-Uni a introduit une politique de congé parental partagé permettant aux parents éligibles de partager jusqu'à 50 semaines de congé et jusqu'à 37 semaines de salaire entre eux. Mais des recherches en 2018 ont montré que sur les plus de 900 000 parents britanniques qui étaient éligibles pour profiter de la politique cette année-là, seuls 9 200 parents - soit environ 1 % - l'ont fait.

Ricardo Duque dit que cela pourrait être en partie dû au fait que les pères ne connaissent tout simplement pas leurs droits.

"Quand j'ai pris un congé de paternité, j'ai été choqué de constater à quel point peu d'autres pères savaient à quoi ils avaient droit", dit-il.

Forbes estime qu'il est important d'avoir des "champions de la paternité" visibles dans les entreprises, dans différents services et départements, à la fois pour inciter les pères à prendre des congés et pour améliorer leur connaissance des dispositions relatives aux congés.

"De plus, si les managers connaissent l'offre de l'organisation en matière de congé de paternité et de congé parental partagé, cela conduira les parents à mieux connaître leurs droits".

Thekla Morgenroth considère également les modèles de rôle comme étant d'une importance primordiale.

"Si d'autres hommes prennent un congé parental dans une entreprise spécifique, cela montre que prendre un congé parental est normal et acceptable pour les hommes", explique-elle.

"Ces effets sont probablement particulièrement prononcés lorsque les hommes occupant des postes de direction prennent un congé parental, car ils peuvent servir de modèles et démontrer que vous pouvez réussir même si vous prenez un congé parental".

Malheureusement, il existe des preuves que ce sont précisément ces hommes, ceux aux plus hauts échelons qui sont les plus visibles, qui ont tendance à prendre le moins de congés.

Des études menées en Allemagne, en Autriche et en Suisse en 2017 ont montré que les pères sans responsabilité de leadership étaient beaucoup plus susceptibles de prendre des congés que leurs pairs qui étaient managers.

"Cela doit changer", déclare Morgenroth. "C'est bien sûr formidable si les entreprises offrent un congé parental payé étendu aux pères, et elles le doivent absolument le faire, mais tant que les dirigeants ne démontreront pas que les hommes ne seront pas pénalisés pour avoir pris plus de congés, peu de choses changeront".

Normes tacites

Les experts en milieu de travail avertissent que l'immense incertitude créée par la pandémie de Covid-19 - et en particulier l'anxiété concernant la sécurité de l'emploi - n'a probablement fait qu'exacerber les inquiétudes des travailleurs concernant les congés.

Dans une enquête menée fin mai auprès de plus de 500 pères américains, environ les deux tiers des personnes interrogées ont admis qu'il existait une règle tacite selon laquelle les hommes ne devraient pas prendre un congé de paternité complet - et qu'en prendre le moins possible était "un code d'honneur".

90 % des personnes interrogées ont déclaré que leur employeur leur offrait moins de 12 semaines de congé de paternité, mais près des deux tiers ont déclaré qu'ils prévoyaient de prendre moins de la moitié de cette durée.

Cinquante-huit pour cent ont admis qu'ils craignaient que même six semaines de congé de paternité retardent leur carrière.

Aux États-Unis, bien que des entreprises individuelles offrent un congé de paternité, les pères n'ont légalement droit à aucun congé parental payé.

En fait, les États-Unis sont l'un des rares pays à ne pas avoir de congé payé obligatoire pour les mères qui accouchent également.

Le président Joe Biden a inclus une disposition élargie dans son plan américain pour les familles, mais il n'est pas du tout clair si la législation sera adoptée.

Ces derniers mois, les responsabilités familiales ont poussé des millions de femmes à quitter leur emploi ; le taux d'activité des femmes américaines, par exemple, a chuté à son plus bas niveau depuis 1988.

Les normes de genre semblent être devenues encore plus ancrées par la pandémie - une situation qui, combiné à l'instabilité économique actuelle, pourrait potentiellement rendre la tâche encore plus difficile pour les pères qui veulent du temps libre.

Des avantages non appréciés

De nombreux universitaires disent que ce qui est particulièrement frustrant dans le faible recours au congé de paternité, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, est le potentiel qu'il a de réduire l'écart de rémunération entre les sexes.

"Les inégalités entre les sexes se poursuivront sur le lieu de travail tant que la parentalité dans la petite enfance sera principalement considérée comme un travail de femme", déclare Emma Banister, professeure au Work and Equalities Institute de l'Université de Manchester. "Le cadre politique actuel ne fait pas assez pour remettre cela en question".

La recherche a également mis en évidence d'autres avantages importants pour les pères qui prennent un congé.

Crédit photo, mapodile Légende image, Les enfants dont les pères ont pris au moins deux semaines de congé de paternité après leur naissance ont déclaré se sentir plus proches de leur père

Un article publié en 2019 a montré que même neuf ans plus tard, les enfants dont les pères ont pris au moins deux semaines de congé de paternité après leur naissance ont déclaré se sentir plus proches de leur père que les enfants dont le père n'a pas pris de congé.

Dans un autre article, des universitaires ont découvert que pour les couples mariés hétérosexuels, le fait que le père prenne un congé de paternité après la naissance d'un enfant peut également faire baisser le risque de divorce jusqu'à six ans après la naissance.

Certains pays ont fait des progrès en ce qui concerne les hommes prenant davantage de congés parentaux.

La Suède offre aux parents 480 jours de congé parental payé par enfant qu'ils ont le droit de partager.

Chaque parent peut transférer une partie de son congé à l'autre, mais 90 jours doivent être réservés spécifiquement pour chaque parent.

De 2008 à 2017, pour inciter les pères à s'absenter davantage, les familles avaient droit à une prime monétaire déterminée par le nombre de jours répartis également entre les parents.

La politique semble fonctionner : une étude réalisée en 2019 a montré qu'environ 90 % des pères suédois éligibles demandent un congé de paternité et qu'en moyenne, ils prennent 96 % du temps total de congé qui leur est alloué.

La Suède est également leader parmi les économies avancées en termes de participation des femmes au marché du travail.

Crédit photo, MoMo Productions Légende image, Le fait que le père prenne un congé de paternité après la naissance d'un enfant peut également faire baisser le risque de divorce jusqu'à six ans après la naissance.

Soutenir une société plus égalitaire

En l'absence de ce type de législation complète, cependant, Banister estime que les employeurs devraient réduire les obstacles à la prise de congé de paternité en "normalisant les employés qui prennent un congé au cours de la première année de la naissance ou de l'adoption de leur enfant, quel que soit le sexe ou l'orientation sexuelle des employés".

Il y a aussi des considérations plus spécifiques, dit-elle, comme le moment du congé.

Le congé parental subventionné par l'entreprise, s'il est proposé, est souvent limité aux premiers mois - lorsqu'il peut mieux convenir aux parents que la mère soit à la maison, surtout si elle allaite.

Si les employeurs offraient à tous les parents un salaire décent pendant une période de temps, quel que soit le moment (et en plus d'une période de congé de paternité entièrement payé au moment de la naissance), cela donnerait aux parents beaucoup plus de flexibilité.

Mais idéalement, dit Banister, le congé pour les pères et le soutien financier pour ce congé devraient être la responsabilité de l'État, car mettre la responsabilité sur les employeurs - comme c'est le cas aux États-Unis - peut conduire à un 'système à deux vitesses' où seuls certains secteurs proposent un congé paternité.

En fin de compte, il semble que l'élimination des obstacles qui dissuadent les pères de prendre des congés commence par une offre adéquate, bien communiquée, qui peut ensuite commencer à réduire les stéréotypes de genre et à intégrer la pratique.

"Le gouvernement devrait offrir un paquet minimum approprié qui encourage les comportements qui soutiennent une société plus égalitaire entre les sexes", a déclaré Banister.

