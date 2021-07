Devrions-nous manger davantage comme les Japonais pour vivre plus longtemps ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quel est le secret de la cuisine japonaise ?

Le Japon compte le plus grand nombre de centenaires - personnes âgées de 100 ans ou plus - de tous les pays du monde. Quarante-huit personnes sur 100 000 dans le pays atteignent leur siècle.

Aucun autre pays sur Terre ne s'en approche vraiment. Des chiffres comme ceux-là peuvent inciter les personnes d'autres régions du monde à s'asseoir et à prêter attention. Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas ? Est-ce quelque chose qu'ils mangent ?

C'est grâce à ce genre d'engouement que nous avons découvert le régime méditerranéen.

Sa popularité en dehors de la Méditerranée remonte au nutritionniste américain Ancel Keys et à son intérêt pour les centenaires d'Italie, dont le régime était pauvre en graisses animales, dans les années 1970.

Dans les années 1990, un autre chercheur en nutrition, Walter Willett, a mentionné dans un article la longévité inhabituelle de la population japonaise, ainsi que le faible nombre de décès dus à des maladies cardiaques.

Depuis lors, de nombreux articles de recherche ont demandé si cette longévité était liée à l'alimentation. Et si c'est le cas, quels sont les aliments que nous pourrions ajouter à notre liste de courses dans l'espoir d'atteindre une durée de vie similaire ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les algues, souvent associées à des ingrédients fermentés, sont un élément de base du régime alimentaire japonais.

Le régime alimentaire japonais est un concept assez large, souligne Shu Zhang, chercheur en épidémiologie au Centre national de gériatrie et de gérontologie du Japon, et il n'est pas et n'a jamais été un buffet de sushis à volonté.

Néanmoins, un examen récent de 39 études portant sur le lien entre le régime alimentaire japonais et la santé a révélé quelques points communs soulignés par de nombreux articles : les fruits de mer, les légumes, les graines de soja et les productions connexes, comme la sauce soja, le riz et la soupe miso.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La soupe miso présente de nombreux avantages nutritionnels

En effet, dans l'ensemble, la consommation de ce type de régime est liée à une diminution des décès dus à des problèmes cardiaques, indique Zhang, mais pas à des maladies spécifiques comme le cancer.

Il est intéressant de noter qu'elle semble également liée à des taux de mortalité plus faibles en général.

Tsuyoshi Tsuduki, professeur associé de biosciences alimentaires et moléculaires à l'université de Tohoku, a étudié la version exacte du régime japonais qui pourrait contribuer à une longue vie.

Dans un premier temps, lui et ses collaborateurs ont utilisé les données d'une enquête nationale pour élaborer des repas représentatifs du régime japonais des années 1990 et un ensemble similaire de repas pour le régime américain de la même période.

Les repas ont été lyophilisés et donnés pendant trois semaines à des rats, dont les chercheurs ont ensuite surveillé attentivement la santé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tous les régimes alimentaires japonais ne sont pas égaux

Fait intriguant, les rats soumis au régime japonais présentaient moins de graisse au niveau de l'abdomen et des taux de graisse plus faibles dans le sang, alors que les deux régimes contenaient la même quantité de graisses, de protéines et de glucides.

Cela suggère que les sources de ces nutriments - viande ou poisson, riz ou blé, par exemple - ont une incidence sur le résultat.

Pour aller plus loin, les chercheurs ont défini différentes versions du régime alimentaire japonais des cinquante dernières années environ, car l'alimentation des Japonais a considérablement changé au fil du temps (en particulier dans les villes cosmopolites, le régime a subi une influence plus occidentale).

Ils ont concocté des plans de repas basés sur les régimes alimentaires nationaux de 1960, 1975, 1990 et 2005, et les ont donnés à manger à des souris. Ils ont ensuite cuisiné et lyophilisé de nombreux aliments, tout en observant attentivement les rongeurs. Cette fois, les expériences ont duré huit mois.

Il s'est avéré que tous les régimes japonais ne sont pas égaux.

Les souris nourries avec le régime de 1975 présentaient un risque plus faible de diabète et de stéatose hépatique que les autres, et lorsque les scientifiques ont examiné leur foie, ils ont constaté que les gènes qui empêchent la fabrication d'acides gras, entre autres, étaient activés.

Ce régime était particulièrement riche en algues et en fruits de mer, en légumineuses, en fruits et en assaisonnements fermentés traditionnels et, de manière générale, présentait une grande variété d'aliments, tout en évitant l'excès de sucre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les ingrédients sont plus souvent cuits à la vapeur ou mijotés que frits.

Lors d'expériences ultérieures, ils ont constaté que ce régime de 1975 permettait aux souris de vivre plus longtemps, avec une meilleure mémoire et moins de déficiences physiques en vieillissant. (En fait, Shu Zhang, l'épidémiologiste, et ses collègues ont récemment publié des conclusions selon lesquelles un régime japonais est lié à des années plus saines et plus actives à mesure que les gens vieillissent).

Le groupe Tsuduki et ses collaborateurs ont également constaté que ce régime avait des effets positifs sur la santé des humains.

Un essai de 28 jours avec des personnes en surpoids qui suivaient un régime japonais moderne ou la version de 1975 a montré que le groupe de 1975 perdait plus de poids et avait un meilleur taux de cholestérol.

Dans d'autres travaux, les sujets ayant un poids sain qui suivaient le régime de 1975 étaient en meilleure forme à la fin de l'essai que les autres.

Tsuduki et ses collègues pensent que le microbiome des personnes pourrait être l'un des éléments médiateurs de ces effets, après avoir observé des changements dans le microbiome intestinal au cours de l'une de leurs études.

Quel est le secret ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au Japon, les plats sont souvent préparés avec de petites quantités d'ingrédients supplémentaires très savoureux

Quel est donc le secret ?

Si cette version du régime japonais a des effets positifs, cela pourrait être dû à la façon dont les repas sont préparés ainsi qu'aux particularités des nutriments, souligne Tsuduki.

Les repas sont composés de plusieurs petits plats, ce qui permet de varier les saveurs.

Les ingrédients sont plus souvent cuits à la vapeur ou mijotés que frits. De même, ils sont assaisonnés avec de petites quantités de substances au goût intense, plutôt qu'avec un excès de sel ou de sucre.

En résumé, il se peut que les bienfaits du régime japonais ne soient pas dus à une quelconque qualité magique des algues ou de la sauce soja, mais plutôt à l'importance accordée à la consommation d'une variété d'aliments cuisinés de manière saine et avec modération, tout en mettant l'accent sur les légumes et les légumineuses.

Des conseils, en d'autres termes, que tout le monde peut utiliser.

Mais le Japon moderne a ses propres problèmes pour suivre ces conseils.

Les taux de diabète ont augmenté ces dernières années, en partie à cause du vieillissement de la population, mais aussi de l'obésité croissante.