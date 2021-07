Le rôle important du 'bouclier de silicium'qui protège Taïwan de la Chine

Le différend qui oppose les deux pays depuis 1949 a privé Taïwan de l'accès aux instances internationales et lui a conféré un statut indéfini et une reconnaissance internationale limitée.

Mais après des années d'hostilités et de tensions, Taïwan a trouvé une stratégie qui favorise sa survie nationale dans ce conflit asymétrique et a réussi à éloigner le spectre d'une invasion chinoise : le "bouclier de silicium".

Alors, contre quoi protège-t-il Taïwan ?

Y a-t-il des exemples similaires dans l'histoire récente ?

De quel côté se sont rangés les Etats-Unis ?

Pourquoi ?

Outre les perturbations massives qu'elle entraînerait dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des hautes technologies et dans l'économie américaine elle-même, une invasion donnerait à la Chine le contrôle des usines de puces les plus avancées du monde.

Les États-Unis ont-ils maintenu la même politique envers Taïwan sous tous les présidents ?

La politique américaine à l'égard de Taïwan reste marquée par une "ambiguïté stratégique", ce qui signifie que les États-Unis ne déclarent pas publiquement s'ils défendront ou non Taïwan en cas d'attaque. Il est donc plus difficile pour la Chine de planifier une quelconque stratégie militaire.

Quel est le rapport entre la pénurie de micropuces à semi-conducteurs sur le marché et Taïwan ?

Quel rôle joue TSMC dans cet équilibre géopolitique ?

Ses ventes proviennent de sociétés telles qu'Apple, Nvidia et Qualcomm, et seulement 17 % de ses ventes cette année-là sont allées à la Chine (y compris Huawei).

C'est pourquoi on dit de TSMC qu'elle est une entreprise taïwanaise avec une "âme" américaine, parce que son fondateur (Morris Chang) et la plupart de ses PDG et cadres supérieurs y ont fait leurs études universitaires et ont eu de longues carrières dans des entreprises américaines.