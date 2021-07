'Mon mari était un ange - puis il m'a violée'

il y a 20 minutes

"J'avais mes règles et je n'étais pas prête à avoir des rapports sexuels cette nuit-là", dit-elle. "Mon mari pensait que j'esquivais le fait d'avoir une relation intime avec lui. Il m'a battue, menottée, a muselé ma voix et m'a violée."

En quelques semaines, des centaines de témoignages sont apparus en ligne, dont plus de 700 sur une page Facebook appelée Speak Up.

"Il était un ange. Un an après notre mariage, j'étais enceinte et sur le point d'accoucher", raconte-t-elle dans un message sur la page. "Nous nous sommes disputés pour une chose insignifiante et il a décidé de me punir.