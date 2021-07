WhatsApp va permettre aux utilisateurs d'envoyer des messages sans leur téléphone

il y a une heure

Actuellement, WhatsApp est lié au téléphone de l'utilisateur. Ses applications de bureau et web ont besoin de cet appareil pour être connectées et recevoir des messages.

Mais la nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages "même si la batterie de leur téléphone est à plat".

Jusqu'à quatre autres appareils - comme des PC et des tablettes - peuvent être utilisés ensemble, a précisé WhatsApp.

Pour commencer, la nouvelle fonctionnalité sera déployée en tant que test bêta pour un "petit groupe d'utilisateurs", et l'équipe prévoit d'améliorer les performances et d'ajouter des fonctionnalités avant de l'activer pour tout le monde.

'Une remise en question'

En effet, la version actuelle "utilise une application pour smartphone comme dispositif principal, faisant du téléphone la source de vérité pour toutes les données de l'utilisateur et le seul dispositif capable de chiffrer de bout en bout des messages pour un autre utilisateur [ou] d'initier des appels", indique la société.

WhatsApp Web et d'autres applications non destinées aux smartphones sont essentiellement un "miroir" de ce qui se passe sur le téléphone.

"La nouvelle architecture multi-appareils de WhatsApp supprime ces obstacles, ne nécessitant plus qu'un smartphone soit la source de vérité, tout en gardant les données des utilisateurs synchronisées et privées de manière transparente et sécurisée", a déclaré la société.