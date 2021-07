Chirurgie plastique : un secteur en plein essor en Chine malgré les dangers

il y a une heure

Ruxin prévoit de se faire opérer d'une "double paupière". Le chirurgien crée un pli sur la paupière, ce qui, espère-t-elle, fera paraître ses yeux plus grands.

Cette habitante de Guangzhou se connecte régulièrement à l'application Gengmei pour rechercher le chirurgien le plus approprié.

Gengmei, qui signifie "plus beau" en chinois, est l'une des nombreuses plateformes de réseaux sociaux en Chine dédiées à la chirurgie esthétique, où les utilisateurs laissent des mises à jour de statut sur tout ce qui concerne la chirurgie plastique, y compris la liposuccion et les opérations du nez.

Les résultats de recherche peuvent être filtrés par régions, traitements et cliniques, entre autres.

Les applications de chirurgie esthétique sur les médias sociaux Gengmei (à gauche) et So-Young (à droite) ont vu le nombre d'utilisateurs augmenter ces dernières années

Depuis son lancement en 2013, le nombre d'utilisateurs de Gengmei est passé de 1 à 36 millions. Plus de la moitié sont des jeunes femmes d'une vingtaine d'années.

Leur popularité est une indication de l'évolution des attitudes à l'égard de la chirurgie esthétique en Chine, qui réalise désormais plus d'opérations que n'importe quel pays au monde après les États-Unis.

Si cela continue, la Chine pourrait devenir le plus grand marché de la chirurgie esthétique au monde d'ici le milieu de la décennie, selon le Global Times.

Si les interventions les plus populaires sont celles qui créent des "doubles paupières" et des lignes de mâchoire en V, les nouvelles modes chirurgicales vont et viennent, la dernière en date étant les oreilles d'elfe pointues, selon les rapports.