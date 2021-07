Jovenel Moïse : d'ex-soldats colombiens 'impliqués dans le complot pour tuer le président haïtien'

il y a 23 minutes

Ce résident de Floride âgé de 63 ans est arrivé en Haïti à bord d'un jet privé en juin et la police dit avoir trouvé en sa possession une casquette de la DEA ainsi que des armes et des munitions.

Une enquête du New York Times (NYT) suggère que M. Sanon et un certain nombre d'autres suspects se sont rencontrés pour discuter de ce qui allait arriver à Haïti une fois que M. Moïse ne serait plus au pouvoir.