Covid : la nécessité d'une troisième dose et 3 autres inconnues apparues pendant la vaccination

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 14 minutes

Crédit photo, Getty Images

Cela fait maintenant sept mois que Margaret Keenan, une Britannique, a reçu le premier vaccin au monde contre le covid-19 et a lancé la bataille contre cet agent pathogène.

Des pays comme le Royaume-Uni, Israël et les États-Unis semblent être proches du niveau de vaccination requis pour évaluer un retour à la normale.

Ces sept mois de vaccination de masse ont également été marqués par des rythmes inégaux entre pays riches et pays pauvres et par la menace de nouveaux variants.

Si la plupart des vaccins approuvés montrent une grande efficacité contre les cas graves et les décès, plusieurs inconnues sont apparues au cours des campagnes de vaccination.

Aurons-nous besoin d'une troisième dose, et les vaccins sont-ils vraiment le moyen de sortir de la pandémie ?

La BBC se penche sur ces questions et d'autres questions clés.

Aurai-je besoin d'une troisième dose de vaccin ?

Une troisième dose est un débat alimenté par plusieurs développements au cours des dernières semaines.

Pfizer s'apprête à demander une troisième dose de rappel aux autorités réglementaires américaines.

Le système de santé publique britannique envisage de la donner aux patients les plus vulnérables.

Et Israël a déjà commencé à l'administrer à des patients atteints de cancer, à des transplantés et à d'autres personnes dont la protection vaccinale a diminué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Israël offre déjà une troisième dose à ses patients les plus vulnérables

Israël et le Royaume-Uni ont connu plusieurs semaines de baisse continue et significative des cas, des hospitalisations et des décès, mais ont récemment signalé un pic important d'infections, dû à la progression de la variante Delta, plus contagieuse, détectée pour la première fois en Inde.

Les experts discutent de ce qui sera probablement les premières expériences d'administration d'un troisième vaccin, bien que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'y oppose et insiste pour que les doses soient données en priorité aux pays en retard dans la vaccination.

Le Dr Andrew Badley, de la Mayo Clinic aux États-Unis, explique qu'"il n'existe actuellement pas suffisamment de données pour justifier l'utilisation d'un vaccin de rappel pour n'importe quel patient".

"Les vaccins tels que ceux de Pfizer, Moderna ou Janssen sont très efficaces pour protéger contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à n'importe quelle variante, y compris Delta", déclare-t-il à BBC Mundo.

"Il y a des infections chez les personnes ayant un calendrier de vaccination complet, mais ce n'est pas une priorité de santé publique aussi importante que les hospitalisations et les décès. Même si des vaccinés présentant une infection symptomatique sont signalés, la gravité n'est généralement pas élevée", ajoute Wilbur Chen, de la faculté de médecine de l'université du Maryland, aux États-Unis.

Crédit photo, TOLGA AKMEN / GETTY Légende image, La propagation rapide de la variante Delta a encore accéléré la vaccination au Royaume-Uni et soulevé des questions sur le degré de protection offert par les vaccins

"La vaccination protège toujours contre les formes les plus graves de la maladie", convient M. Badley.

À l'avenir, il pourrait y avoir des exceptions.

"Il est possible qu'une variante plus résistante au vaccin nécessite une dose conçue spécifiquement pour cette mutation", explique M. Badley.

Je ne sais pas si cela pourrait se produire dans un avenir "proche"", déclare M. Chen à BBC World.

Il convient de noter que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux vaccins.

"Surtout ceux dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients qui ont reçu une greffe d'organe."

C'est pourquoi, même si l'on ne comprend pas encore tout, "il serait bon d'avoir des doses de rappel approuvées par les autorités de réglementation, prêtes à être utilisées au cas où nous en aurions besoin", déclare William Schaffner, professeur de médecine préventive à l'université médicale Vanderbilt dans le Tennessee, aux États-Unis.

En bref, il est désormais difficile de dire avec certitude si la population générale aura besoin de cette dose supplémentaire. Tout dépendra de la durée de l'immunité offerte et des variantes qui apparaîtront. Ce qui nous amène à la question suivante.

Crédit photo, NICOLAS AGUILERA / GETTY Légende image, Jusqu'à présent, les vaccins continuent de faire preuve d'une grande efficacité contre les variantes, notamment la variante Delta, qui progresse rapidement dans le monde entier

La protection offerte par les vaccins s'estompe-t-elle ?

"De même qu'avec les produits de supermarché, on s'attend à une courte durée de conservation pour les fruits et à une longue durée pour les conserves, qu'en est-il des vaccins ?", compare Wilbur Chen.

Le fait que nous soyons sept mois après la vaccination signifie qu'il n'y a pas de preuves tangibles de la durée de la protection.

Plus le temps passe et plus nous disposons de données, plus les scientifiques seront en mesure d'évaluer le moment où la protection commence à s'estomper.

"Certains vaccins que nous connaissons ne protègent que pendant une courte période, comme le vaccin annuel contre la grippe ou le vaccin contre la typhoïde, et pour ceux-ci, il faut des rappels. D'autres durent longtemps, comme la fièvre jaune ou la rougeole", explique Chen.

Une autre raison pour laquelle il est difficile de savoir combien de temps dure la protection vaccinale est le type de défense que notre corps utilise pour neutraliser le virus.

"Les taux d'anticorps ne sont pas toujours prédictifs de la protection. Les données actuelles suggèrent que la mémoire des cellules B pourrait être plus fiable. Lorsqu'elle sera mieux comprise, nous aurons peut-être besoin d'une dose de rappel pour l'immunité qui faiblit avec le temps", explique M. Badley.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On parle beaucoup de la durée du maintien des taux d'anticorps après une infection ou une vaccination, mais ce n'est pas la seule façon de mesurer le degré de protection

Les experts appellent à faire la distinction entre les doses de rappel et les modifications de dose.

Les doses de rappel sont destinées à prolonger la protection. Ces dernières visent à lutter contre les nouvelles variantes.

"Si une nouvelle variante échappe à la protection des vaccins dont nous disposons, c'est une chose très différente. Un nouveau vaccin serait nécessaire pour neutraliser la nouvelle variante", explique Schaffner.

Dans ce cas, les experts affirment que la modification d'un vaccin est un "processus plus simple que la création d'un vaccin à partir de zéro et qu'il serait réalisé relativement rapidement, en quelques semaines ou quelques mois".

En outre, il existe déjà une longue expérience de la modification des vaccins.

"Chaque année, on analyse les variantes de la grippe qui circulent dans le monde et qui ne coïncident pas toujours dans le même hémisphère ou continent. Chaque pays prépare ensuite des vaccins spécifiques pour ces variantes. Quelque chose de similaire se produirait avec le coronavirus", a souligné il y a quelques mois à la BBC Mundo le Dr José Manuel Bautista, professeur au département de biochimie et de biologie moléculaire de l'université Complutense de Madrid, en Espagne.

Quoi qu'il en soit, pour éviter que de nouvelles variantes ne sapent les efforts de vaccination actuels, il faut maîtriser le virus et protéger le plus grand nombre possible de personnes dans le monde dès que possible.

C'est pourquoi l'OMS s'est prononcée contre le fait d'envisager des doses de rappel sans avoir atteint au préalable des niveaux élevés d'immunisation globale.

Combien de temps faut-il pour vacciner le monde entier ?

Dans de nombreux pays riches, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et les membres de l'Union européenne, la vaccination concerne en moyenne 50 % de la population, ce qui est déjà proche de l'immunité de groupe.

Crédit photo, MAYNOR VALENZUELA / GETTY Légende image, Les pays disposant de moins de ressources, comme en Amérique centrale ou en Afrique, atteignent à peine plus de 10 % de la population totale vaccinée

Les pays disposant de moins de ressources progressent toutefois à un rythme beaucoup plus lent. En Amérique latine, à l'exception du Chili, la plupart des pays ont vacciné entre 10 et 40 % de leur population. En Amérique centrale, encore moins.

En Afrique, de nombreux pays n'ont pas plus de 10% de vaccinés.

Dans une récente interview accordée à BBC Brésil, John McConnell, rédacteur en chef de The Lancet, l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde, a révélé qu'au rythme actuel, il faudra attendre 2023 pour que les vaccins soient disponibles pour tous les habitants de la planète.

"La communauté mondiale doit aider les nombreux pays qui ne disposent pas de programmes de vaccination efficaces. Au-delà des raisons humanitaires, il doit y avoir un intérêt personnel à supprimer le covid-19 à l'échelle mondiale pour empêcher l'émergence de nouveaux variants qui se propagent ensuite", explique M. Schaffner.

"Nous ne pouvons pas diviser davantage le monde en donnant la priorité aux doses de rappel alors qu'il n'y a toujours pas de preuves scientifiques pour le justifier. Cela ne profitera qu'aux pays riches", convient Chen.

La vaccination mondiale marquera-t-elle la fin du covid-19 ?

Depuis le début de la pandémie, on a dit que l'immunité collective, le fait de vaincre la maladie ou de se faire vacciner, permettrait de contrôler la pandémie.

Le contrôle n'est pas synonyme d'éradication. Cette dernière est une possibilité que certains scientifiques considèrent comme de plus en plus lointaine, voire impossible.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plusieurs éléments indiquent que nous devrons apprendre à vivre avec le coronavirus, même si nous avons déjà été vaccinés

Nous devons éviter d'anticiper "la fin définitive du coronavirus". Ce n'est pas possible. Comme la grippe, le Sars Cov-2 fait déjà partie de notre environnement microbien et nous devrons y faire face. Ce virus fait partie de la "nouvelle normalité"", note M. Schaffner.

C'est un aspect que certains gouvernements commencent également à prendre en compte.

Face à une augmentation significative des cas après avoir vacciné plus de la moitié de la population, le Royaume-Uni a décidé de lever toutes les restrictions le 19 juillet.

Cette initiative a suscité la controverse et est considérée comme risquée par les scientifiques. Toutefois, le ministre britannique de la santé, Sajid Javid, a défendu la mesure en affirmant que "nous devions apprendre à vivre avec le virus" et qu'"il n'y avait pas de moment idéal pour rouvrir le pays".

Compte tenu de la quasi-impossibilité d'éliminer complètement le virus, Wilbur Chen offre un certain espoir, bien qu'à un niveau encore purement théorique.

"Si nous vaccinons théoriquement les jeunes, les personnes âgées, les adultes et les enfants, nous avons peut-être une chance d'éliminer le virus, mais cela n'empêcherait pas l'émergence d'un nouveau virus", explique-t-il.

"Nous avons éliminé la variole grâce aux vaccins et presque éliminé la polio également, même si nous constatons aujourd'hui clairement que des infections réapparaissent dans des zones où une vaccination active n'a pas pu être maintenue", dit-il.

Les scientifiques insistent sur le fait que la compréhension de ce virus prend du temps et est un processus continu. Certaines inconnues seront levées, de nouvelles apparaîtront. Ce qui est clair, c'est que la meilleure arme, les vaccins, nous l'avons déjà.