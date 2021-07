Télémédecine : comment la technologie aide les femmes médecins à reprendre le travail

Et au Pakistan, elle aide les femmes médecins au chômage à réintégrer le marché du travail.

"Une femme médecin enceinte, qui s'occupait de patients sous Covid, a repris le travail 24 heures après l'accouchement. Elle voulait être utile. Les plateformes en ligne ont rendu cela possible", explique le Dr Sara Saeed Khurram.

Les conditions de travail hostiles et les barrières sociales - telles que les restrictions qui accompagnent pour beaucoup de femmes le mariage et la maternité - sont souvent considérées comme les principales causes de cet écart.