Comment l'ADN a contribué à retrouver l'identité de "Grace"

Par James Clayton

Reporter technologique en Amérique du Nord

il y a 56 minutes

Crédit photo, Rob Ringwald

Un frère et une sœur recherchaient leur frère ou sœur disparu depuis longtemps. Un service de police essayait d'identifier une victime de meurtre. Il a fallu 30 ans - mais une révolution dans la médecine légale utilisant l'ADN et les sites web d'ascendance a finalement relié les points.

Ce qu'il y a de plus beau dans la petite ville de Bucklin, au Kansas, c'est son cimetière. L'herbe est proprement coupée, les tombes sont bien entretenues.

C'est ici, le mois dernier, qu'une vingtaine de personnes se sont rassemblées autour d'un petit cercueil blanc pour dire au revoir à Shawna Beth Garber.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Personne, y compris les personnes présentes, ne savait grand-chose de Shawna - à quoi elle ressemblait, où elle vivait ou quel nom elle portait à sa mort.

Ce n'est que récemment qu'ils ont appris qu'elle avait été assassinée, et que son corps était resté non identifié pendant trois décennies.

La police l'avait appelée Grace, parce qu'il avait été dit que "seulement par la grâce de Dieu", on découvrirait qui elle était.

Mais grâce à une révolution dans le domaine de la traçabilité de l'ADN - qui change la façon dont les affaires non résolues sont élucidées dans toute l'Amérique - un mystère vieux de 30 ans pourrait enfin être percé.

'Shawna'

Rob et Shawna ne sont pas nés dans un foyer normal. Homme timide de 56 ans, le frère aîné de Shawna décrit leur mère comme "diabolique".

Il parle lentement mais avec réflexion. Ses mots sont soigneusement choisis.

Il n'a pas l'habitude de parler de son enfance et cela fait remonter des souvenirs tumultueux. Shawna et lui ont été victimes de violences physiques de la part de leur mère, dit-il, ce qui a conduit à leur placement dans une institution.

Les souvenirs qu'il garde de sa petite sœur sont parmi les seuls bons souvenirs qu'il a de sa petite enfance.

"Elle était la plus grande partie de ma vie", dit-il.

Lorsque Rob avait sept ans et Shawna cinq, les mauvais traitements infligés par leur mère ont commencé à s'intensifier.

"La plupart du temps, c'est moi qui étais la cible de tout", se souvient Rob, "jusqu'à l'incident qui nous a éloignés d'elle. C'était bien au-dessus de tout le reste."

Crédit photo, Rob Ringwald Légende image, Shawna en bas âge

Il était à l'école lorsque leur mère a versé de l'essence à briquet sur Shawna et lui a mis le feu.

Ils ont été séparés après avoir été pris en charge et placés dans différentes familles. Rob a reçu le nom de Ringwald. Il a vu sa sœur une dernière fois après qu'elle soit sortie de l'hôpital, le jour de son huitième anniversaire, et c'était la dernière fois.

Adulte, dans les années 1990, Rob a commencé à vouloir la retrouver.

Il se souvenait de Shawna, mais on lui a aussi parlé d'autres demi-frères et sœurs.

Après avoir contacté les autorités, il a fini par obtenir le nom d'une demi-sœur, Danielle Pixler, 48 ans, qui vivait également au Kansas.

Ils se sont rencontrés et ont noué une amitié durable. Danielle aussi a eu envie de retrouver Shawna.

Assise sous le porche de sa maison à Topeka, dans le Kansas, Danielle me raconte la quête qu'elle a menée pendant des décennies pour retrouver la demi-sœur qu'elle n'a jamais connue.

"Je distribuais des prospectus sur les arbres. Je les mettais sur les panneaux d'arrêt et les panneaux d'interdiction de passage. Je les mettais sur les fenêtres des voitures", raconte Danielle.

Elle a passé d'innombrables heures sur Facebook à la recherche de Shawna.

"Les gens pensaient que je les traquais", dit-elle.

Rob et Danielle avaient chacun constitué leur propre dossier, rempli de toutes les informations qu'ils pouvaient trouver sur Shawna.

Mais sans connaître les informations les plus élémentaires, comme le nom de famille qu'elle utilisait, c'était une entreprise infructueuse.

'Grace Doe'

En décembre 1990, le corps d'une femme a été retrouvé près d'une ferme abandonnée dans le Missouri. L'examen post-mortem a estimé qu'elle avait été laissée là pendant environ six semaines, et qu'elle avait été assassinée.

Légende image, Six types de corde différents ont été utilisés

La police avait très peu d'indices sur lesquels se baser. Elle avait été attachée avec six types de corde différents. Ses restes étaient tellement décomposés qu'il aurait été difficile, même pour un proche parent, de l'identifier.

Le lieutenant Mike Hall, le shérif adjoint du comté de McDonald, a travaillé sur cette affaire pendant 14 ans sans parvenir à découvrir qui était Grace, et encore moins qui l'avait tuée.

"Si je suis en voiture, en patrouille, mon esprit vagabonde parfois. Je me demande qui l'a amenée ici. J'y pense toujours", dit-il.

Au fil des ans, l'affaire Grace est devenue de plus en plus froide. Ses restes sont restés dans un placard du bureau du shérif, presque oubliés, comme l'un des quelque 250 000 meurtres non élucidés en Amérique.

Affaires non résolues, ADN et le tueur du Golden State

L'ADN est utilisé en criminalistique depuis le milieu des années 80. Les techniques traditionnelles permettent de faire correspondre du matériel génétique à un suspect si l'ADN de la personne en question figure déjà dans une base de données de la police, mais cela a ses limites.

Par exemple, dans les années 1970 et 1980, la Californie était en proie à un tueur en série et violeur prolifique surnommé le Golden State Killer. La police disposait de son matériel génétique, mais il n'y avait aucune correspondance dans la base de données ADN du FBI. Beaucoup pensaient qu'il ne serait jamais retrouvé.

Mais en 2018, les autorités ont décidé d'utiliser une technique innovante qui avait fait irruption sur la scène - une technique qui marie l'utilisation de l'ADN avec des informations provenant de sites web d'ascendance qui pourraient être utilisées pour dessiner des arbres généalogiques.

Les sites web de généalogie sont conçus pour permettre aux gens de retrouver des parents disparus depuis longtemps.

L'utilisateur y dépose un échantillon d'ADN et reçoit ensuite une liste de personnes avec lesquelles il partage des gènes et une analyse de leur degré de parenté.

La police s'est rendu compte qu'en introduisant l'ADN du meurtrier sur un site d'ascendance, elle obtiendrait une liste de ses proches - un indice crucial.

La plupart des sites de généalogie ne permettent pas les vérifications par les services de police, mais certains le font. Les autorités dans l'affaire du Golden State Killer ont utilisé une société appelée GEDmatch.

"L'affaire du Golden State Killer est presque le halo du succès de cette technologie", explique Brett Williams, PDG de GEDmatch.

Une fois les parents génétiques trouvés, des arbres généalogiques pouvaient être construits. Ces arbres ont fini par se rejoindre à un point qui a permis aux autorités de se concentrer sur une personne - un suspect.

En 2020, Joseph DeAngelo, un ancien policier californien, a été condamné à la prison à vie.

Retrouver 'Grace'

Othram, une entreprise technologique basée à Houston, a été fondée peu après la découverte de DeAngelo dans le but de résoudre des affaires insolubles grâce à la nouvelle technologie.

La société utilise des sources de données telles que celles fournies par GEDMatch, et a aidé les forces de l'ordre à résoudre une série de meurtres et de disparitions très médiatisés au cours des deux dernières années.

En novembre 2020, Othram a pris en charge l'affaire de Grace.

Elle a suivi le même processus que la police avait suivi pour le Golden State Killer.

L'ADN de Shawna était dégradé et présentait une contamination bactérienne. Othram a nettoyé l'ADN de Grace, créant un profil génétique qui a pu ensuite être passé en revue sur plusieurs sites web de généalogie.

À partir de là, ils ont trouvé un certain nombre de cousins au troisième degré et ont commencé à construire un arbre généalogique pour trouver un ancêtre commun. En descendant l'arbre généalogique, ils ont commencé à élaborer une théorie sur les personnes auxquelles elle aurait pu être apparentée et ont donné les noms au lieutenant Hall.

Légende image, À partir du crâne de Grâces, un médecin légiste a dessiné une image de ce à quoi elle aurait pu ressembler

L'appel

L'appel du lieutenant est arrivé alors que Danielle était au travail. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une arnaque - quelque chose à propos d'un meurtre, d'une sœur possible, d'un test ADN.

Mais après avoir parlé à sa famille, elle a rappelé le numéro. La gravité de ce que le lieutenant Hall lui disait commençait à se faire sentir.

"Quand je l'ai rappelé, je braillais et pleurais", dit-elle. "Il m'a raconté toutes ces choses et je lui ai demandé comment il avait réussi à me joindre. Comment savez-vous qui je suis ? Ou que je suis de la même famille ? J'ai juste paniqué."

Le lieutenant Hall a fini par convaincre Danielle de faire un test ADN.

Le 29 mars, le résultat est tombé. Grace Doe était sa sœur, Shawna.

"Je me suis mise à pleurer", dit-elle.

Questions d'éthique

Le cas de Shawna, et de nombreux autres comme le sien, montre que le processus fonctionne. Mais il a aussi ses détracteurs.

Le principal sujet de discorde est la vie privée.

La technique est si sensible que l'ADN d'une personne pourrait suffire à identifier des centaines, voire des milliers, de ses parents génétiques - dont aucun n'a consenti aux vérifications des services de police.

En fait, une personne peut inscrire toute sa famille élargie.

"Il ne s'agit pas de rechercher dans les bases de données les personnes qui soumettent volontairement leurs informations", explique Erin Murphy, auteur de "Inside the Cell : The Dark Side of Forensic DNA" (Dans la cellule : le côté obscur de l'ADN médico-légal).

"Nous parlons de la recherche dans une base de données pour trouver les milliers de personnes qui ne savent même pas qu'elles sont liées à cette personne".

Danielle a été retrouvée parce qu'un parent éloigné avait consenti à ce que son ADN soit utilisé pour des vérifications policières - et non parce qu'elle l'avait fait.

Brett Williams, de GEDmatch, reconnaît le dilemme éthique que pose l'utilisation de cette technologie.

"Vous avez deux priorités concurrentes ici. La première priorité est que vous avez un droit absolu à la vie privée. Mais du même coup, vous avez une priorité concurrente, qui est que nous avons le droit de ne pas être assassinés."

Mais le désir des familles de découvrir l'identité de leurs proches - ou de l'assassin d'un parent - ne l'emporte pas sur les préoccupations en matière de vie privée, soutient M. Murphy.

"C'est incroyablement difficile à dire, mais nous n'élaborons pas de politiques concernant les libertés civiles de l'ensemble de la société en nous basant sur les sentiments personnels de victimes isolées", dit-elle.

C'est la principale raison pour laquelle tant de sites de généalogie ne permettent pas les vérifications par les forces de l'ordre - notamment Ancestry.com et 23AndMe.

Rob est catégorique : sans ce processus, ils n'auraient jamais découvert ce qui était arrivé à leur sœur.

"Ma sœur est restée sur une étagère pendant 30 ans. Elle ne le sera plus".

Une sorte de conclusion

Rob et Danielle n'ont toujours pas de photo de Shawna adulte. Ils ne sont toujours pas sûrs du nom qu'elle utilisait au moment de sa mort.

La police essaie de déterminer quels étaient les déplacements de Shawna avant sa mort, ou de toute personne qui la connaissait à l'âge adulte.

Ils pensent qu'elle était peut-être basée à Joplin, dans le Missouri, au moment de sa disparition.

Le lieutenant Hall pense avoir une réelle chance de résoudre l'affaire.

"Je pense que le meurtre peut être résolu maintenant que nous savons qui elle est", dit-il.

Légende image, Rob et Danielle aux funérailles

Les funérailles de Shawna étaient douces-amères pour Rob et Danielle. Ils ont finalement su qui et où était leur sœur. Elle n'avait pas refusé le contact. Elle n'avait pas émigré.

Mais ce n'est pas la fin pour laquelle ils avaient prié.

"Je fais des cauchemars. J'entends des cris", dit Danielle, qui ne peut s'empêcher de lire les articles de la presse locale sur l'affaire.

"Je lis des articles sur elle tous les jours, je suis obligée. C'est horrible parce que je pleure à chaque fois que je les lis. Mais d'une certaine manière, je me sens plus proche d'elle quand je le lis".

L'identification de Shawna est une avancée considérable dans cette affaire. Dans tous les États-Unis, des percées similaires se produisent chaque semaine.

Ce n'est pas un euphémisme de décrire cette technique comme une révolution dans la résolution des meurtres non élucidés.

Cependant, cette méthode est si nouvelle qu'il existe très peu de lois régissant son utilisation. Et comme la vie privée est un sujet de plus en plus controversé aux États-Unis, les responsables politiques devront décider dans quelle mesure ils souhaitent que les sites Web de généalogie soient utilisés pour lutter contre la criminalité.

La police pense qu'il y a de fortes chances que l'assassin de Shawna soit toujours en vie, et qu'il pensait s'en être tiré à bon compte.