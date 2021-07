Pourquoi les Sikhs célèbrent la gentillesse

il y a 45 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Baljinder Singh, 60 ans, nettoie bénévolement les chaussures des fidèles qui visitent une mosquée au Pendjab

Fondé il y a quelque 500 ans dans ce qui est aujourd'hui la région indienne du Pendjab, le sikhisme est la cinquième plus grande religion du monde. Mais qu'est-ce qui fait de ses membres des bienfaiteurs invétérés ? L'auteur Jasreen Mayal Khanna nous parle de la tradition de service désintéressé ancrée dans la communauté.

Pensez à n'importe quelle scène de catastrophe et vous trouverez des volontaires sikhs se ralliant au site, nourrissant les migrants, aidant les victimes d'émeutes et reconstruisant des maisons après des tremblements de terre.

De la crise des Rohingyas au Myanmar aux attaques terroristes de Paris, des marches des agriculteurs en Inde aux manifestations en Amérique contre le meurtre de George Floyd, les membres de cette communauté de 30 millions de personnes dans le monde ont pour tradition d'aider de parfaits inconnus dans les moments les plus sombres.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Au cours de la pandémie, ils ont atteint de nouveaux sommets.

Dans le Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, un gurdwara (le lieu de culte sikh) a nourri deux millions de personnes en dix semaines l'année dernière. D'autres gurdwaras en Inde ont fondu l'or qu'ils avaient collecté au cours des 50 dernières années pour créer des hôpitaux et des collèges médicaux. Des ONG sikhes ont mis en place des "langars d'oxygène" - les langars sont les cuisines communautaires des gurdwaras - pour fournir gratuitement de l'oxygène à la population alors que l'Inde haletait et vacillait à cause de la deuxième vague mortelle de coronavirus.

Comment les sikhs sont-ils devenus les bons samaritains du monde ? La plupart des religions recommandent à leurs adeptes d'aider les autres et de faire le bien, mais comment les sikhs sont-ils passés de la parole aux actes ?

Cela remonte à leur fondateur, Guru Nanak, qui prêchait que le service désintéressé (seva, comme on l'appelle) et le travail acharné sont aussi importants que la prière.

Lorsque les sikhs visitent le gurdwara, ils passent du temps devant le livre saint, à remercier et à prier, mais ils consacrent tout autant de temps à aider à préparer et à servir les langars ou repas, à s'occuper des chaussures des dévots et à nettoyer les locaux.

Crédit photo, Reuters Légende image, Un bénévole sikh examine une patiente de Covid-19 à Delhi

Les temples sikhs ne sont donc pas seulement des lieux de culte - ce sont des cuisines communautaires, des refuges pour sans-abri et des centres communautaires, un endroit où l'on peut se sentir chez soi si l'on n'en a pas.

En faisant du seva le chant des sikhs, Guru Nanak a inscrit le service dans leur ADN. C'est pourquoi Baljinder Singh, vendeur de légumes sikh, passe tous les vendredis après-midi depuis 40 ans à s'occuper des chaussures des musulmans qui prient dans sa mosquée locale au Pendjab. "Pour moi, l'humanité est au-dessus de toute religion", dit-il.

Des études montrent que le fait de détourner notre attention de nos propres problèmes pour aider les autres peut faire des merveilles pour notre santé mentale. Le fait de donner est associé à des avantages : baisse de la tension artérielle, diminution du taux de mortalité, amélioration de l'humeur et augmentation des marqueurs du bonheur.

Il y a aussi quelque chose de puissant et d'apaisant dans le fait de travailler à la main. Parlez aux fileurs de fils de pashmina ou aux fabricants de pinceaux de maquillage japonais, et ils comparent leur travail minutieux à une sorte de méditation.

Prenez l'exemple de Nisharat Kaur Matharu, 97 ans, qui a cuisiné pour un refuge pour sans-abri à Southall, à Londres, pendant la pandémie.

Mme Matharu a atteint l'âge où elle pourrait mettre les pieds sur terre. Mais elle pense que tant que vos mains et vos pieds fonctionnent, vous devriez les utiliser pour servir les autres. Le travail est donc son propre baume - une sorte de méditation sans le dur labeur d'obtenir que votre esprit soit immobile.

Il y a aussi le sikh danseur Hasmeet Singh Chandok, que l'on prenait souvent pour un musulman en Nouvelle-Écosse, où il vit. Pour sensibiliser les gens, il a commencé à réaliser des vidéos de bhangra qui sont devenues virales. Au lieu de devenir amer, il a aidé les autres et a trouvé le bonheur lui-même.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sikhisme est la cinquième plus grande religion du monde

Le secret pour être bon est qu'il s'agit en fait d'un résultat naturel d'autres comportements et attitudes. Les sikhs prient quotidiennement pour deux choses.

La première est "sarbat da bhalla" ou le bien-être de tous et, ce faisant, ils acceptent tous les êtres comme dignes. C'est la racine du seva et la raison pour laquelle les gurdwaras sont ouverts à tous.

La seconde est la positivité éternelle - ce qu'ils appellent "chardi kala". Les sikhs chantent ces deux mots à chaque instant de la vie, lorsqu'ils visitent le gurdwara, lors des mariages et des célébrations et entre eux lorsque la vie leur porte un coup.

La motivation pour faire le seva est donc de trouver un bonheur utile dans notre vie.

Les psychologues s'accordent à dire que nous avons besoin de deux types de bonheur pour vivre pleinement notre vie.

Le bonheur hédoniste dépend de facteurs externes tels que les compliments, les achats ou les voyages, et le bonheur eudémonique - qui signifie bonheur ou bien-être en grec - provient de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, du temps passé en famille ou de l'accomplissement d'un service communautaire. Les sikhs sont capables d'intégrer les deux.

Cela signifie-t-il que tous les Sikhs sont joyeux et donnent de la joie ?

Certainement pas. La communauté a connu des excès, le patriarcat, le crime - et ces problèmes sont aussi répandus chez les Sikhs que leurs vertus. Par exemple, la toxicomanie et les crimes liés à la drogue sont beaucoup plus élevés au Pendjab que dans les autres États indiens, selon l'enquête The Punjab Opioid Dependence Survey menée en 2015.

Les sikhs sont aussi imparfaits et aussi humains que le reste d'entre nous et je ne veux pas prétendre qu'ils sont meilleurs que le reste d'entre nous. Ils ne le sont pas. Cependant, les exhortations de leur foi et leur conditionnement font qu'ils sont plus nombreux que d'autres à faire le bien.

Dans le sikhisme, faire le bien devient une célébration et non un devoir. C'est son secret. C'est pourquoi Chandok réalise ses merveilleuses vidéos. Ou pourquoi les sikhs présents lors des manifestations des agriculteurs indiens contre les nouvelles lois agricoles ont nourri la police.

De l'extérieur, ces actes de seva peuvent ressembler à de grands gestes désintéressés, mais en les pratiquant, on fait l'expérience de la tranquillité et d'une joie significative. C'est une solution aussi extraordinaire que simple.