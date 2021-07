Comment fonctionne notre cerveau : 7 ½ mythes déconstruits

Dalia Ventura

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Il y a des idées qui durent parce qu'elles ont le potentiel de révéler des concepts étonnants, tandis que d'autres ne survivent pas à la rigueur scientifique.

Au IVe siècle avant JC, Aristote considérait le cerveau comme un organe secondaire qui servait à refroidir le sang que le cœur utilisait pour ses fonctions mentales. Mais c'était aussi une partie du corps où l'esprit circulait librement, et où se trouvait le sensus communis (l'origine du terme beaucoup plus métaphorique, "le sens commun").

Des siècles de recherche plus tard, le médecin romain Galien (vers 130-vers 210 après JC) conclut que le mental était activement produit dans le cerveau et non dans le cœur, comme l'avait suggéré Aristote.

Le sensus communis, cependant, a survécu. Au XVIe siècle, lorsque Léonard de Vinci dessinait et étudiait le cerveau, l'un de ses objectifs était de trouver son emplacement ; des philosophes comme Thomas d'Aquin, Locke et Kant l'ont exploré ; la psychologie, l'a salué, et les scientifiques ont continué à tester le concept de ce sixième sens qui affine l'information perçue à ce jour comme les cinq sens.

Mais il existe d'autres notions qui, même si la science a déjà déterminé qu'elles se trompaient, résonnent encore, non pas grâce aux preuves qu'on en a mais du fait de la répétition et des croyances.

Le cerveau, ce "chef-d'œuvre de la création", comme le dit le scientifique danois Nicolaus Steno en 1669, est empreint de fausses connaissances et d'inexactitudes.

Nous avons consulté la neuroscientifique de renom Lisa Feldman Barrett, auteur de "Sept leçons et demie sur le cerveau", dans lequel elle démystifie "cette grande tache grise entre nos oreilles".

On lui demande s'il est vrai, par exemple, qu'on naît avec un certain nombre de neurones, qui sont ceux qu'on aura toujours, puisqu'ils ne se reproduisent pas comme les autres cellules du corps.

½. Neurones limités

C'est presque vrai.

"Les humains ont perdu la capacité de régénérer les neurones... sauf à quelques endroits dans le cerveau", explique la neuroscientifique.

Et nous ne sommes pas les seuls.

Crédit photo, Getty Images

"Les animaux à longue durée de vie ont tendance à perdre cette capacité car lorsque de nouveaux neurones remplacent les anciens, les souvenirs sont perdus.

"Ce n'est pas que chaque neurone garde une mémoire, mais un ensemble qui communique, mais si un neurone manque, cette relation moléculaire se perd ainsi qu'une partie de ce qui a été appris".

Ce qui est amusant, c'est que d'autres animaux régénèrent constamment des neurones tout au long de leur vie.

"Les oiseaux sont très intéressants car il y a des parties de leur cerveau dans lesquelles les neurones se régénèrent chaque année pour apprendre de nouvelles chansons et attirer des partenaires. En fait, c'est ainsi que la plasticité a été découverte.

"À l'Université Rockefeller, ils ont remarqué que la taille des noyaux chantants - les noyaux de leur cerveau qui contrôlent leur respiration et leur appareil vocal et leur corps pour qu'ils puissent chanter - augmentaient et diminuaient chaque année, et ils ont découvert qu'ils créaient de nouveaux neurones à cette époque de l'année.

"Ils pensaient que la création de neurones ne se produisait que chez les oiseaux, mais pas chez les mammifères ; mais il s'avère qu'elle se produit non seulement chez les mammifères, mais aussi chez les primates et même chez les humains, seulement dans des parties spécifiques du cerveau comme l'hippocampe, par exemple".

On sait qu'on n'utilise que quelques neurones... non ?

1. Des neurones gaspillés

Crédit photo, Getty Images

"L'idée que nous n'utilisons qu'environ 5 ou 10 % de nos neurones n'est tout simplement pas vraie.

"Votre cerveau est votre organe le plus cher : il dépense environ 20 % de votre budget métabolique chaque jour. Imaginez perdre 90 % de sa capacité ! C'est absurde et ce n'est pas le cas.

"Nous utilisons le cerveau tout le temps et pas un neurone mais des millions et des millions à chaque instant".

Notre cerveau conserve tout ce que nos sens perçoivent, n'est-ce pas ?

2. Vos yeux voient, vos oreilles entendent, votre peau ressent

Pas suffisamment.

Toutes nos sensations sont des interprétations du cerveau.

Crédit photo, Getty Images

"Vous avez besoin d'une sorte de surface sensorielle, d'une sorte de récepteur, pour transporter des informations vers le cerveau", comme les oreilles, la peau, le nez, les yeux.

Mais ces signaux - ondes lumineuses, sonores - qu'ils captent n'ont aucun sens tant que le cerveau ne les traite pas.

"C'est pourquoi il existe des conditions comme la cécité corticale, dans laquelle les yeux fonctionnent bien, mais il y a des dommages aux parties du cerveau qui sont importantes pour créer la vision".

Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous n'entendez pas avec vos oreilles, vous ne sentez pas avec votre peau : vous le faites avec votre cerveau, qui combine ce qui est dans votre tête et les données sensorielles détectées par vos organes.

Et ce n'est pas tout...

3. Vos émotions sont dans votre cœur

Quand l'émotion vous envahit, "quand vous sentez battre votre cœur, vous ne le sentez pas dans votre poitrine, mais dans votre tête".

"C'est difficile à comprendre mais vous ne ressentez rien dans votre corps, tout ce que vous ressentez est dans votre cerveau".

La douleur, la joie... tout, car le cerveau est celui qui écrit l'histoire, c'est le narrateur.

4. Nous avons une bête intérieure

Eh bien... non.

Crédit photo, Getty Images

Il est vrai qu'il existe un modèle connu sous le nom de "cerveau trinitaire", qui est constitué du complexe reptilien, du système limbique et du néocortex, le premier contrôlant le comportement et la pensée instinctive pour survivre, le second chargé de réguler les émotions, la mémoire et les relations sociales, et le troisième, responsable des fonctions les plus sophistiquées.

"Pendant des années, les scientifiques ont pensé que la partie reptilienne impliquée dans le circuit limbique était le foyer de notre bête intérieure, la partie la plus réactive de votre être qui devait être contrôlée par la raison.

"L'idée est que votre cerveau est un champ de bataille entre votre bête intérieure et votre moi rationnel supérieur. Quand la rationalité gagne, vous êtes moral et vertueux et en bonne santé mais quand votre bête intérieure gagne, vous êtes immoral, parce que vous n'avez pas essayé assez fort ou vous êtes malade, parce que la rationalité n'a pas pu contrôler votre bête intérieure.

"Tout ce récit est un mythe absolu.

"Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les régions du cerveau qui ont été qualifiées de bête intérieure sont en fait celles qui contrôlent votre corps - vos poumons, votre cœur, votre système immunitaire, votre métabolisme... votre corps physique tout entier. Et certains d'entre elles sont au centre de la mémoire, de la prise de décision, de la rationalité et de la perception.

"Ces régions sont pratiquement impliquées dans tout ce que fait votre cerveau".

Elles sont donc impliquées dans la fonction principale du cerveau, le raisonnement ?

5.Le cerveau sert à penser

Crédit photo, Getty Images

Si vous vous demandez à quoi sert le cerveau, vous pourriez répondre 'penser' ou 'ressentir' ou 'la capacité de percevoir le monde'.

"En fait, la tâche la plus importante de votre cerveau est de rester en vie. Pensez, ressentez et percevez afin de contrôler les systèmes internes de votre corps afin que vous puissiez survivre, rester en bonne santé et éventuellement procréer - d'un point de vue évolutif -, et / ou prospérer ".

Le plus drôle, c'est que, pour le faire...

6. Votre cerveau réagit

L'une des choses qui a le plus surpris Lisa Feldman Barrett a été d'apprendre que le cerveau fonctionne par prédiction.

"Je ne pouvais pas y croire parce que je ne passe pas mon temps à faire des prédictions puis à réagir, mais à vivre quelque chose et à réagir à ce moment-là.

"Mais la vérité est que vous ne réagissez pas aux choses du monde.

"Votre cerveau exécute un schéma interne qu'il a appris, des contingences des signaux sensoriels auxquels il a été exposé tout au long de sa vie, et il devine constamment ce qui va se passer.

"Il le fait automatiquement, en envoyant des signaux à partir de ses propres neurones pour anticiper les données sensorielles de ses services sensoriels. Ensuite, lorsque les données arrivent, il effectue des comparaisons.

"Ce n'est pas que vous ne faites jamais face à de nouvelles choses, mais vous ne vous surprenez pas toute votre vie.

"Quand il y a une surprise, ce qui s'est passé, c'est que votre cerveau a tenté de prédire, comme toujours, mais les signaux ne sont pas prédits, et c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau."

Et enfin...

Crédit photo, Getty Images

7. Votre cerveau travaille seul

Il s'avère que votre cerveau travaille secrètement avec celui des autres.

Votre famille, vos amis, vos voisins et même des étrangers contribuent à la structure et au fonctionnement de votre cerveau et aident à maintenir le fonctionnement de votre corps.

Des expériences ont montré que les changements dans le corps d'une personne provoquent souvent des changements chez une autre, que les deux soient impliqués dans une relation amoureuse, que ce soit des amis ou des étrangers qui se rencontrent pour la première fois.

Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous est cher, votre respiration est synchronisée, ainsi que votre rythme cardiaque. Ce type de connexion physique se produit entre les bébés et leurs soignants, entre les thérapeutes et leurs patients, et entre les personnes qui suivent un cours de yoga ou chantent ensemble dans une chorale.