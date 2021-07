Wally Funk : la femme qui a attendu 60 ans pour aller dans l'espace réalise enfin son rêve

il y a 54 minutes

L'histoire de l'espace devrait s'écrire mardi. Si tout se passe comme prévu, Mary Wallace "Wally" Funk deviendra l'astronaute la plus âgée du monde, à l'âge de 82 ans.

Elle sera lancée dans l'espace avec l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, son frère et Oliver Daemen, 18 ans.

Pour Mme Funk, qui a suivi une formation de pilote, le vol à bord de Blue Origin, l'entreprise spatiale de M. Bezos, est la récompense de toute une vie de travail, qu'elle a dû attendre pendant six décennies.

Pionnière

Mme Funk a été la première femme à enquêter sur la sécurité aérienne pour le National Transport Safety Board (NTSB) et la première femme à être inspecteur pour la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis.

Elle a accumulé 19 600 heures de vol en tant que pilote - et a appris à quelque 3 000 autres personnes à voler.

Ce ne sera pas une nouveauté pour Funk. À l'aube de l'exploration spatiale dans les années 1960, la jeune Funk, âgée de 20 ans, s'est entraînée durement, passant des tests médicaux et physiques rigoureux avec 12 autres femmes - mieux connues sous le nom de Mercury 13. Elles ont suivi le même entraînement que les astronautes masculins de l'époque.

"Chaque test était incroyable. Ils m'ont attachée sur une chaise et m'ont injecté de l'eau froide à une température de 10°C dans une oreille. Vous devenez fou - vous ne pouvez pas vous contrôler. Puis ils vous sortent de la pièce et, une heure plus tard, ils recommencent dans l'autre oreille", se souvient-elle dans une interview à la BBC.