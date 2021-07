La pollution lumineuse et ses effets néfastes sur les écosystèmes naturels

il y a 55 minutes

Crédit photo, Crédit : Kunakos/Getty Images Légende image, La plupart des gens sont conscients de l'effet que l'éclairage artificiel peut avoir sur les insectes, mais il peut également affecter d'autres espèces sauvages

Tout a commencé comme n'importe quel autre jour pour Stephen Maciejewski. Il s'est réveillé à 4h30 et à 5h30, il était dans le centre-ville de Philadelphie, prêt à commencer sa patrouille.

M. Maciejewski, bénévole au sein de l'association de protection de la nature Audubon Pennsylvania, suit exactement le même itinéraire depuis des années, à la recherche d'oiseaux gisant sur la chaussée.

Ces malheureuses créatures se retrouvent là après s'être écrasées contre les gratte-ciel brillamment éclairés de la ville. M. Maciejewski met en sac et étiquette les oiseaux morts et ramasse ceux qui sont simplement étourdis, les mettant à l'abri du passage des navetteurs pressés.

Mais le matin du vendredi 2 octobre 2020 était différent.

A lire également sur BBC Afrique:

M. Maciejewski était agenouillé sur le trottoir et ramassait un groupe d'oiseaux morts lorsque quelqu'un s'est approché en courant et a indiqué un autre groupe au coin de la rue. Quelques minutes plus tard, quelqu'un d'autre lui a parlé d'un tas plus loin dans la rue. "Au bout d'un certain temps, je n'arrivais plus à suivre... c'était tellement écrasant que j'ai arrêté de les mettre dans des sacs individuels", dit-il. "Je les ai juste mis dans un grand sac en plastique".

C'était clairement bouleversant pour Maciejewski - sa voix se fend d'émotion lorsqu'il révèle qu'il a fini par ramasser environ 400 oiseaux morts ce jour-là. D'habitude, il s'attend à en ramasser 20.

Les décès sont le résultat d'une collision massive, causée par une combinaison de conditions pendant la nuit : un plafond nuageux bas, du brouillard et de la pluie. "Les oiseaux volaient assez bas", explique Jason Weckstein, conservateur associé d'ornithologie à l'Académie des sciences naturelles de l'université Drexel.

Normalement, les oiseaux migrateurs utilisent des repères célestes tels que les étoiles pour s'orienter. Mais désorientés par les nuages et le brouillard, ils auraient été détournés de leur route par les lumières de la ville et se seraient écrasés contre les immeubles en verre.

Au total, environ 1 500 oiseaux sont morts cette nuit-là. "Ils étaient capables de voir les lumières [de la ville] et celles-ci les ont attirés", explique M. Weckstein.

Crédit photo, Stephen Maciejewsk Légende image, Voici quelques-uns des oiseaux recueillis par Stephen Maciejewski à Philadelphie le 2 octobre 2020

Les photos prises par Maciejewski des oiseaux néotropicaux multicolores gisant dans les rues de la ville ont fait le tour du monde. Ce fut un tournant pour Philadelphie, explique Connie Sanchez, responsable du programme des bâtiments respectueux des oiseaux à la National Audubon Society. "Il y a eu beaucoup d'attention médiatique, le public a vraiment remarqué".

Ces décès ont été le catalyseur d'un effort à l'échelle de la ville pour lutter contre l'impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux.

En mars, une coalition comprenant l'Audubon Society et l'Académie des sciences naturelles de l'université Drexel a annoncé "Lights Out Philly", dans le cadre de laquelle les propriétaires, gestionnaires, résidents et locataires d'immeubles ont accepté d'éteindre ou de tamiser les lumières de la ville entre minuit et 6 heures pendant les principales périodes de migration.

D'avril à fin mai, puis d'août à novembre, la ligne d'horizon de la ville s'obscurcira, à l'instar des 39 initiatives "Lights Out" lancées aux États-Unis.

On estime qu'entre 100 millions et un milliard d'oiseaux meurent chaque année en heurtant des bâtiments aux États-Unis, les lumières artificielles jouant un rôle majeur dans ce bilan. Mais les effets de la pollution lumineuse sur le monde naturel seraient encore bien plus importants.

Plus de 80 % de la population mondiale vit sous un ciel pollué par la lumière, un chiffre qui s'élève à plus de 99 % pour les populations européennes et américaines. Et la situation ne fait qu'empirer : la pollution lumineuse augmente deux fois plus vite que la population mondiale.

"En créant une pollution lumineuse, nous masquons l'un des plus importants donneurs d'informations qui nous est naturel", explique Seymoure.

En 2019, Seymoure a cosigné une étude qui a révélé que la lumière artificielle - des lampadaires et des feux de voiture aux énormes torchères de gaz provenant de l'extraction pétrolière - était un facteur clé de l' "apocalypse des insectes" - le déclin alarmant des populations d'insectes dans le monde.

La plupart des gens ont vu les ampoules attirer et piéger les papillons de nuit et d'autres insectes, qui finissent souvent par être mangés par des prédateurs à l'affût ou par mourir d'épuisement.

Mais la lumière artificielle a un impact sur presque tous les aspects du comportement des insectes. La pollution lumineuse, par exemple, peut modifier le comportement de recherche de nourriture des insectes nocturnes, ce qui leur rend la tâche plus difficile. Pour des créatures telles que les lucioles, qui utilisent la bioluminescence pour attirer un partenaire, la lumière artificielle peut troubler les mâles et les empêcher de trouver les femelles.

Les effets de la pollution lumineuse se font sentir dans presque tous les écosystèmes. La lumière artificielle peut affecter les poissons en supprimant la mélatonine, l'hormone qui contrôle les habitudes de sommeil et règle une horloge interne pour des processus tels que la reproduction et la croissance.

Elle perturbe le comportement de nidification des tortues et éloigne de la mer les tortues marines nouvellement nées, augmentant ainsi le risque qu'elles meurent avant d'atteindre l'eau.

Certaines espèces de chauves-souris associent la lumière artificielle à des prédateurs, ce qui signifie que dans les villes très éclairées, elles n'ont "nulle part où aller", explique Steph Holt, responsable de la formation en matière de biodiversité au Natural History Museum.

Des chercheurs de la mer Rouge ont constaté que même les récifs coralliens sont endommagés par la pollution lumineuse.

"Toutes les créatures qui ont été étudiées en termes de relation entre la lumière et leurs habitudes ont constaté des effets néfastes", déclare Ruskin Hartley, directeur exécutif de l'International Dark-Sky Association (IDA), l'autorité mondiale en matière de pollution lumineuse.

Nous en faisons partie. Les humains peuvent créer la pollution lumineuse, mais nous n'échappons pas à ses effets néfastes. La lumière artificielle affecte nos niveaux de mélatonine, ce qui modifie notre rythme circadien naturel et perturbe nos habitudes de sommeil. L'exposition à la lumière artificielle la nuit a également été liée au diabète, aux troubles de l'humeur et à un risque accru de cancer du sein, de la prostate et d'autres cancers.

"Il y a aussi d'énormes coûts intangibles", a déclaré Paul Bogard, auteur de The End of Night : Searching for Natural Darkness in an Age of Artificial Light. "Que perdons-nous lorsque nous ne pouvons pas sortir et nous retrouver face à face avec l'univers ?".

Les scientifiques commencent tout juste à comprendre les innombrables répercussions de la pollution lumineuse. Mais si le problème est complexe, la solution ne l'est pas et nous pourrions la mettre en œuvre dès maintenant. "Une fois que vous faites écran à la lumière, que vous l'atténuez, que vous l'éteignez, elle disparaît", dit Ruskin. Non seulement cette solution permet d'éviter les dommages causés à la faune et aux personnes, mais elle est également plus efficace, ce qui permet d'économiser de l'argent et de réduire les émissions de carbone qui réchauffent la planète.

Mais il ne s'agit pas d'éteindre toutes les lumières la nuit. "La vie moderne a besoin d'éclairage, cela a changé tellement de choses dans nos vies", dit West. "Ayons de la lumière", ajoute M. Bogard, "mais utilisons-la de manière responsable et intelligente plutôt que de la projeter partout".

Une étude récemment publiée par des biologistes qui ont passé deux décennies à étudier comment la pollution lumineuse d'un immeuble de Chicago affectait les oiseaux a révélé qu'éteindre les lumières la nuit pouvait avoir un effet spectaculaire. En réduisant de moitié le nombre de fenêtres éclairées pendant les heures d'obscurité, les collisions d'oiseaux ont diminué de 11 fois pendant la migration de printemps et de 6 fois pendant la migration d'automne. Dans l'ensemble, les chercheurs estiment que l'obscurcissement du bâtiment de cette manière a réduit de 60 % la mortalité des oiseaux.

Mais certains affirment que nous devrions essayer de réduire la quantité de lumière que nous produisons à une bien plus grande échelle.

Samyukta Manikumar a grandi entouré de cieux sombres au Kenya. Une profonde appréciation du pouvoir de l'obscurité l'a conduite à une carrière de conceptrice d'expériences d'astrotourisme, enseignant aux gens la signification spirituelle des étoiles.

Le ciel nocturne est profondément ancré dans certaines communautés kenyanes, explique Manikumar. "Les tribus locales et les cultures locales élaborent des visions du monde à partir de l'observation des cieux", explique-t-elle. Certaines s'en servent pour prédire les pluies et les récoltes ou pour planifier des rituels tels que les mariages. "C'est une histoire tellement riche qui est en train de se perdre parce que nous perdons la capacité de voir le ciel", ajoute Mme Manikumar.

Crédit photo, Dneutral Han/Getty Images Légende image, La nuit, la lueur émise par les grandes villes est souvent visible à des kilomètres à la ronde

Au Kenya, comme dans de nombreux pays, il existe une forte association entre l'éclairage et le développement, explique Mme Manikumar. Mais elle aime à considérer la protection du ciel étoilé comme une opportunité pour le Kenya, qui peut ainsi tirer parti d'un secteur astro-touristique en plein essor.

L'astrotourisme a également des racines au Royaume-Uni. Le parc national des Yorkshire Dales organise des festivals de ciel noir depuis 2016 et, en décembre 2020, le parc ainsi que les North York Moors deviendront des "réserves de ciel noir" - une désignation donnée par l'IDA dans le cadre de son programme "international dark sky places".

"À nous deux, nous sommes la zone la plus sombre d'Europe", explique Kathryn Beardmore, directrice des services du parc national des Yorkshire Dales. Elle espère que la désignation contribuera à augmenter le nombre de visiteurs hors saison pour admirer le ciel étoilé. "Il y a quelque chose de très profond à regarder le ciel nocturne en ce qui concerne notre place dans la galaxie", dit Mme Beardmore.

Ce lien avec les étoiles ne devrait pas se limiter aux endroits les plus sombres de la planète, selon Mme Hartley. L'IDA travaille également avec les villes qui s'engagent à protéger leur ciel par des mesures telles que le blindage des lumières afin qu'elles soient dirigées vers le bas au lieu de se déverser dans le ciel, l'ajout de minuteries et de gradateurs, et l'évitement du spectre lumineux bleu-blanc, qui augmente l'éblouissement et a un impact négatif plus important sur la faune.

Flagstaff, en Arizona, montre ce que les zones urbaines peuvent faire, affirme Megan Eaves, écrivain basée à Londres et déléguée de l'IDA. Cette petite ville du sud-ouest des États-Unis est la première place internationale de ciel noir au monde, ayant reçu sa désignation IDA en 2001. "Tout a été modifié et fait de manière réfléchie, avec les bons types d'ampoules, les bons types de blindage et les bons types de minuteurs", explique Eaves. "Et en fait, c'est tellement agréable d'être là".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'extinction des feux qui a lieu chaque année à l'occasion du Jour de la Terre réduit considérablement la pollution lumineuse dans les villes du monde entier

Un avantage supplémentaire de la réduction de la pollution lumineuse est qu'elle peut réduire les coûts. Tucson, en Arizona, qui abrite à la fois l'IDA et des observatoires astronomiques, a fini de convertir près de 20 000 lampadaires au sodium en lumières LED à gradation et à faible consommation d'énergie en 2018. Depuis lors, la ville a réduit ses émissions totales de lumière de 7 % et a fait tomber plus de 2 millions de dollars (1,4 million de livres sterling) sur ses factures énergétiques annuelles.

Malgré cela, une étude publiée l'année dernière sur la quantité de lumière de Tucson visible depuis l'espace a révélé que les lampadaires de la ville ne contribuaient qu'à 18 % de la pollution lumineuse. L'éclairage public intelligent a réduit ce pourcentage à 13 %, mais la majeure partie de la lumière émise par la ville provenait des panneaux publicitaires, des projecteurs, des bâtiments allumés, de l'éclairage des façades, des parkings et des stades.

La lumière artificielle est peut-être en augmentation, mais la prise de conscience de ses effets et les mesures à prendre le sont tout autant. "Nous avons l'impression d'être à un point de basculement", déclare M. Holt.

Dans certains pays, cette prise de conscience s'est traduite par une législation. La Slovénie a adopté en 2007 une loi nationale visant à réduire la pollution lumineuse, qui exige que les éclairages extérieurs soient ombragés et ne dépassent pas certains niveaux de luminosité. Porto Rico, qui compte trois baies bioluminescentes, a adopté une loi sur la pollution lumineuse en 2008.

La France a introduit des lois sur l'éclairage extérieur en 2019, entraînant une diminution de 6 % de la pollution lumineuse, et la même année, la Croatie a adopté une loi restreignant les niveaux d'éclairage. Au moins 17 États américains et le district de Columbia ont une forme de législation sur la pollution lumineuse.

Au Royaume-Uni, les politiciens ont formé un groupe parlementaire pour la protection du ciel noir, qui a publié en décembre un plan politique visant à réduire la pollution lumineuse et à soutenir davantage de lieux de ciel noir dans le pays.

Les particuliers peuvent aussi agir, dit M. West. Nous pensons souvent que la pollution lumineuse concerne les lampadaires, les panneaux publicitaires et les bâtiments commerciaux très éclairés, mais nous ne pensons pas à l'impact de nos maisons. Des mesures simples peuvent faire une grande différence. Fermer les rideaux la nuit pour que la lumière ne s'échappe pas dans le domaine naturellement sombre du jardin arrière, n'éclairer que ce qui doit l'être et orienter soigneusement les lumières de sécurité.

Crédit photo, Credit: Getty Images Légende image, La ville de Tucson, en Arizona, a diminué l'intensité de ses lampadaires afin de réduire la pollution lumineuse, mais la majeure partie de celle-ci provient d'autres sources

Cependant, pour que les gens fassent réellement ces changements, il faudra peut-être qu'ils modifient leur relation avec la nuit.

M. Seymoure aime plaisanter en disant qu'il a décidé d'étudier la pollution lumineuse parce que, contrairement à des problèmes épineux comme la pollution plastique ou le changement climatique, la solution est facile. "En théorie, ce soir, nous pourrions ne pas avoir de pollution lumineuse", dit-il. Il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte à quel point il est difficile de motiver les gens à agir.

Cela peut être dû en partie à la façon dont les gens comprennent l'obscurité. On part du principe que plus de lumière est meilleur et plus sûr, car nous n'avons pas la capacité de voir la nuit. Mais, de manière contre-intuitive, dit Seymoure, une lumière abondante la nuit peut en fait diminuer la sécurité, en créant des ombres et des éblouissements.

"Nous avons cette idée sociale ancrée que l'obscurité est synonyme de mal et je pense que cela nous perturbe vraiment", a déclaré Eaves, qui a organisé l'année dernière un mouvement massif d'observation des étoiles en ligne. Elle veut déraciner ces conceptions en incitant les gens à regarder vers le haut.

Les fermetures de Covid ont peut-être aidé sa mission. Les gens "ressentent davantage le désir de se connecter à la nature, en particulier ceux d'entre nous qui sont coincés dans des zones urbaines et des quartiers exigus", explique-t-elle. "Je pense que nous avons tous ressenti cette perte au cours de l'année dernière et l'observation des étoiles a été l'un des moyens par lesquels les gens ont commencé à se connecter." Ils ont aussi pu voir davantage.

Un comptage national des étoiles mené par l'organisation caritative britannique pour la campagne, la CPRE (anciennement connue sous le nom de Campaign to Protect Rural England), a révélé une diminution de 10 % de la pollution lumineuse grave en février 2021 par rapport au même mois de l'année précédente.