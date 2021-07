Space Jam 2 : le film d'animation hollywoodien s'éveille -t-il enfin au problème du racisme ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La star afro-américaine Lebron James reprend le rôle joué par Michael Jordan dans les années 1990

Lorsqu'il s'agit de choisir les films les plus novateurs des années 90, Space Jam ne semble pas être le candidat le plus évident. Loufoque et très conceptuel, le film de 1996 de Warner Bros était une extension de la publicité Nike du Super Bowl de 1992, dans laquelle Jordan avait joué aux côtés de Bugs Bunny.

Avec l'aide de toute la bande des personnages de dessins animés Looney Tunes, le film crée une réalité alternative, imaginant ce que Jordan aurait pu faire entre sa retraite de la NBA en 1993 et son incroyable retour deux ans plus tard - c'est-à-dire aider Bugs et ses coéquipiers à gagner un match de basket contre des extraterrestres maléfiques afin d'assurer leur liberté.

Avec un mélange d'animation et d'action en direct de la part d'acteurs tels que Jordan, Bill Murray et Wayne Knight de Seinfeld, le film était joyeusement absurde et conçu pour nous en mettre plein les sens.

Cependant, au milieu de toutes ces bêtises, il a également offert quelque chose de plus profond : un moment décisif pour la représentation des Noirs au cinéma.

Au centre de ce film d'animation hollywoodien à gros budget se trouvait non seulement un personnage principal noir, mais aussi Jordan, une superstar noire, une icône et un père de famille américain. (En fait, Jordan était tellement connu à l'époque que, comme le montre la récente série documentaire Netflix qui lui est consacrée, The Last Dance, il a pu obtenir du studio qu'il construise un terrain pour s'entraîner, où il jouait avec d'autres stars de la NBA).

Le progressisme n'était peut-être pas sa première préoccupation, et le jeu d'acteur exigé de Jordan n'était guère extensible, mais dans le contexte des films d'animation familiaux d'Hollywood et de leur histoire d'effacement racial et de stéréotypes racistes, c'était révolutionnaire.

Cependant, une suite de Space Jam arrive maintenant dans un paysage au moins un peu différent. Sorti dans le monde entier cette semaine, Space Jam : A New Legacy est une reprise bruyante et effrontée de l'original, et met en vedette une autre légende du basket-ball, LeBron James, ainsi que des versions animées et CGI de l'équipe de Looney Toons.

Cette fois, cependant, la production compte un réalisateur noir (Malcolm D Lee remplace Joe Pytka), Ryan Coogler, célèbre pour Black Panther, parmi ses producteurs, et un casting en live-action presque entièrement noir.

Le résultat est une suite qui, sans trop en dire, traite la question raciale avec doigté. La caractérisation du protagoniste de James est plus nuancée que celle du sportif de Jordan. Il est montré comme un "nerd" secret qui regrette d'avoir refoulé son amour d'enfance pour les Gameboys et adore Harry Potter, tandis que la relation qu'il entretient avec son fils Dom (joué par Cedric Joe) est au centre de l'intrigue fantaisiste de cette fois-ci.

Tous deux sont aspirés dans les serveurs de Warner Bros où ils doivent jouer un match de basket pour vaincre le méchant Al-G Rhythm (Don Cheadle) qui contrôle le monde virtuel de Warner Bros.

Le seul véritable problème de ce film réside dans les clins d'œil incessants à d'autres propriétés de Warner Bros, avec l'apparition de personnages tels que La Famille Pierrafeu, King Kong et, de façon ahurissante, les droogs de Orange mécanique. Ces références ressemblent moins à des méta-blagues qu'à des publicités pour l'ancien catalogue du studio et entravent les plaisirs du film.

Alors qu'au milieu des années 1990, le Space Jam original faisait figure de pionnier solitaire, sa suite s'inscrit dans une ère de l'animation hollywoodienne qui commence à montrer des signes de changement.

Les nouveaux films incluant des personnages de couleur sont plus nombreux, tout comme les tropes racistes de certains des anciens films les plus célèbres du genre sont remis en question - au point que certains d'entre eux sont même accompagnés d'avertissements lorsqu'ils sont accessibles sur les plateformes de streaming.

Derrière la caméra, le film se distinguait également par la présence d'un codirecteur de l'animation, Bruce W Smith, qui était l'un des rares animateurs noirs travaillant à Hollywood - ce qui, malheureusement, est encore le cas aujourd'hui. "Je me rends compte que notre secteur de l'animation est probablement composé de 3 à 5 % d'Afro-Américains", a déclaré Smith, qui a également créé la série de dessins animés noirs pionnière de Disney, La Famille fière, lors d'un événement l'année dernière. "Par conséquent, vous n'aurez pas beaucoup de contenu afro-américain à l'écran d'un point de vue afro-américain parce que les gens ne sont pas là à la table pour nous mettre dans les rôles principaux des films".

L'histoire enfouie des dessins animés

Le racisme dans le genre de l'animation est certainement profondément enraciné. En regardant Bugs Bunny et Mickey Mouse, il serait difficile d'imaginer autre chose qu'un amusement innocent, pourtant leur conception était entièrement basée sur des stéréotypes raciaux.

Comme Nicholas Sammond, professeur associé d'études cinématographiques à l'université de Toronto, l'a exploré dans son livre de 2015 intitulé Birth of an Industry : Blackface Minstrelsy and the Rise of American Animation, de nombreux personnages de dessins animés des débuts du cinéma et de la télévision, tels que Mickey et Bugs, trouvent leurs racines dans les spectacles de ménestrels. Il écrit comment ces personnages ont commencé à "agir visuellement et gestuellement comme des ménestrels, mais avec le temps, ils ont perdu leur association directe avec le 'blackface' lui-même". Cette influence explique aussi en partie pourquoi des personnages comme Mickey et Goofy sont toujours représentés avec des gants blancs.

Dans d'autres cas, le racisme historique est beaucoup plus apparent. Un film, qu'il n'est plus possible de regarder ou d'acheter sur aucune chaîne, illustre bien l'héritage qu'Hollywood doit réparer. Le film Song of the South, réalisé par Disney en 1946 - un mélange d'action réelle et d'animation, comme les Space Jams - raconte l'histoire des travailleurs des plantations après l'abolition de l'esclavage et contient tellement de représentations offensantes des Noirs qu'il a été surnommé "l'un des textes racistes les plus offensants d'Hollywood" par Jason Sperb dans son livre Disney's Most Notorious Film.

Après avoir décidé de ne pas le mettre sur son service Disney +, Disney a également annoncé l'année dernière qu'il réaménageait son attraction Splash Mountain, inspirée à l'origine du film, afin d'en retirer tout élément de Song of the South.

Bien que ce film ait été rayé de la liste des films familiaux, il existe encore de nombreux films qui entretiennent une relation assez troublante avec la race.

Prenez un autre film très apprécié de la même époque, Dumbo, sorti en 1941, qui met en scène des corbeaux jouant des routines de spectacles de ménestrels - menés par "Jim" Crow, un nom de personnage faisant allusion au terme péjoratif notoire pour désigner les Noirs qui a été associé aux lois sur la ségrégation raciale aux États-Unis - et une chanson avec les paroles "We slave until we're almost dead/ We're happy-hearted roustabouts" qu'on peut traduire par "Nous serons des esclaves à vie/ Nous sommes contents d'être des garçons à tout faire".

Et pendant tout le reste du XXe siècle, les personnes de couleur ont continué à faire l'objet de stéréotypes flagrants. "Le film qui m'a radicalisé contre Disney est Aladdin [1992]", explique Hemant Shah, professeur à l'université du Wisconsin-Madison, qui étudie les représentations de la race et de l'ethnicité dans les films et les médias. "Parce que c'est là que l'imagerie du Moyen-Orient était si problématique. Même la chanson thème [Les Nuits d'Arabie] parlait de la barbarie du Moyen-Orient et de la façon dont ils vous coupaient l'oreille s'ils n'aimaient pas votre visage." Le film comportait également un casting d'acteurs entièrement blancs.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le film Aladdin de Disney fait partie des classiques de l'animation qui ont véhiculé des stéréotypes raciaux flagrants

Au cours des dix dernières années environ, des progrès ont été réalisés.

Les principaux nouveaux films d'animation, de La Princesse et la Grenouille (2009) à Soul (2020), mettent en scène des personnages noirs et des personnages de couleur. Et Disney, en particulier, a manifestement essayé de se corriger : il y a deux ans, Aladdin a fait l'objet d'un remake en prises de vues réelles, avec Will Smith dans le rôle du génie, au sein d'une distribution diversifiée comprenant de nombreux acteurs d'origine moyen-orientale, et les paroles les plus problématiques ont été supprimées de son répertoire.

On peut toutefois se demander si ces efforts sont vraiment progressistes.

Dans le cas d'Aladdin, on pourrait dire que l'esthétique même du film est intrinsèquement raciste, selon Dan Hassler-Forest, théoricien de la culture pop et professeur adjoint d'études des médias à l'université d'Utrecht. "Pour satisfaire les fans, [Disney] fait des ajustements mineurs, mais [il n'en reste pas moins] que le cadre entier d'Aladin est ce terrain de jeu occidental orientaliste qui est présenté comme une sorte de parc d'attractions de stéréotypes.

La princesse et la grenouille de 2009, avec son personnage principal, Tiana, la première princesse afro-américaine de Disney, a certes remis en question la tradition des princesses blanches et blondes, mais cette tentative de diversité a souffert du fait que Tiana a été transformée en grenouille pendant la majeure partie du film et de l'utilisation de tropes stéréotypés sur le plan racial, comme le vaudou, et d'un décor de jazz cliché de la Nouvelle-Orléans.

De même, le film Soul de Pixar a un personnage principal noir, Joe, professeur de musique et pianiste de jazz, mais il le tue presque immédiatement et le transforme en un blob posthume, tout en plaçant une autre âme, interprétée par une femme blanche, Tina Fey, dans son corps. De plus, dans une scène, Joe est confondu avec un autre homme noir, une micro-agression raciste archétypale, qui semble avoir été scriptée sans aucune conscience de ce fait.

Pourquoi de tels ratés se produisent-ils encore ? C'est peut-être parce qu'à un niveau systémique, l'industrie n'a pas changé autant qu'elle voudrait le montrer. Les réalisateurs des grands films d'animation sont encore majoritairement des hommes blancs, tandis que des sociétés comme Disney sont des machines à gagner de l'argent qui suivent des formules basées sur des succès antérieurs. Soul a bien eu un co-réalisateur noir, Kemp Powers, mais il n'a été intégré que tardivement dans le processus de production.

Toutefois, Disney maintient qu'il consacre des ressources à la correction de cette inégalité systémique. "Nous avons plusieurs programmes qui soutiennent le développement de divers talents créatifs [dans l'animation], notamment Pixar Spark Shorts [et] Launchpad", explique un porte-parole de Disney à BBC Culture. Ils ajoutent que le studio a également lancé récemment Onyx Collective, une plateforme de contenu pour présenter le travail des créateurs de couleur et d'autres voix sous-représentées, tandis qu'au Royaume-Uni, ils ont "collaboré avec le programme Future Skills de la BFI", qui est conçu pour aider à fournir une formation et des opportunités aux jeunes de divers horizons.

Les signes de progrès

À l'écran, des signes montrent également que des sociétés comme Disney tentent d'aborder l'héritage raciste de l'animation de manière plus approfondie. Le film de Disney Raya et le dernier dragon en est un exemple récent. Sorti en mars, ce film raconte l'histoire d'une jeune princesse guerrière. Il s'agit du premier film Disney dont le rôle principal est tenu par une Asiatique du Sud-Est et qui est coécrit par Adele Lim, d'origine malaysienne et chinoise.

Il a été très bien accueilli par les spectateurs d'Asie du Sud-Est pour les détails de sa représentation, notamment le spectre des teintes de peau de ses personnages, l'adoption précise de significations culturelles, comme l'utilisation de la nourriture pour l'hospitalité, et sa représentation réaliste des arts martiaux.

Plus tard dans l'année, le prochain grand film d'animation du studio sera Encanto, dont l'histoire se déroule en Colombie et s'inspire de ce pays. Le film est notamment composé de doubleurs colombiens ou d'origine colombienne et d'une coréalisatrice latino, la Cubano-américaine Charise Castro Smith.

La pré-publicité a tenu à affirmer son authenticité en soulignant que "les réalisateurs ont été profondément inspirés par leur voyage de recherche en Colombie au cours du développement initial du film, ainsi que par leur travail continu avec un groupe de consultants experts".

Crédit photo, Alamy Légende image, Le récent film de Disney, Raya et le dernier dragon, a été acclamé pour le détail de sa représentation de l'Asie du Sud-Est

Le visionnage de Raya et le dernier dragon a eu un impact particulièrement personnel sur moi : ma mère est malaisienne et voir le plat de riz nasi lemak représenté avec amour dans un film Disney a été un moment décisif pour moi, qui ai grandi avec le sentiment que ma culture était négligée dans les animations que j'aimais.

Le film a été critiqué pour avoir regroupé toute la culture de l'Asie du Sud-Est en cinq groupes et pour avoir utilisé des doubleurs ayant des origines est-asiatiques, mais dans l'ensemble, Raya semble être une véritable tentative d'Hollywood de respecter une culture non occidentale et l'outil parfait pour apprendre à ma fille de cinq ans que les princesses ne doivent pas nécessairement ressembler à Elsa de Frozen.

Il contraste avec un autre film qui a récemment prétendu célébrer la culture asiatique, mais l'a fait de manière plus superficielle : Over the Moon de Netflix, qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans un village chinois qui tente de construire une fusée pour aller sur la lune. Bien qu'il représente à la fois la culture chinoise et la culture sino-américaine, le film dévie parfois vers des clichés - les adultes participent à des exercices de gymnastique en plein air, on boit beaucoup de bubble tea - qui suggèrent une vision blanche des Asiatiques de l'Est, ce qui n'est pas surprenant puisque le film a été réalisé et écrit par des Américains blancs, avec des "éléments supplémentaires" ajoutés par deux scénaristes asiatiques-américains.

Les plus grands progrès ont été réalisés dans la représentation des Noirs. Bien que Soul ait eu ses défauts, il a dépeint la communauté noire de New York de manière touchante, notamment dans son portrait du salon de coiffure du quartier de Joe, tandis qu'il a tout autant évoqué la scène musicale du jazz avec soin et attention, tant dans ses visuels que dans sa bande-son.

Avant cela, en 2018, le film d'animation de Marvel et Sony Pictures, Spider-Man : Into the Spider-Verse, a offert un modèle progressiste sur la façon de créer avec succès une histoire plus diversifiée qui aborde la race et les préjugés raciaux de manière subtile mais réfléchie.

Coréalisé par le pionnier Peter Ramsey, qui a été le premier Afro-Américain à être nommé et à remporter l'Oscar du meilleur film d'animation pour ce film, il raconte l'histoire d'un jeune Afro-Latino, Miles Morales, qui est mordu par une araignée radioactive et acquiert des pouvoirs similaires à ceux de Spiderman.

Parmi les pitreries des super-héros, le film montre que Miles Morales a du mal à s'intégrer dans son école d'élite majoritairement blanche, tandis qu'il entretient une relation touchante avec son père policier, qui s'efforce d'offrir à son fils des possibilités d'études, et qui réfute les stéréotypes négatifs sur la paternité noire. "C'est un excellent exemple de la façon dont une histoire peut s'inspirer [d'une franchise familière] tout en la recadrant de manière à aborder la question de la race de manière significative sans être didactique", déclare Hassler-Forest.

Le mois dernier, il a été annoncé qu'Issa Rae incarnerait une Spiderwoman noire dans la suite du film, qui ouvrira une nouvelle fois la voie à l'animation hollywoodienne en mettant en scène non seulement une femme noire, mais aussi une héroïne d'action plutôt qu'une princesse.

Pourquoi cela est si important en tant que parent

L'importance d'une représentation diversifiée dans l'animation m'a vraiment frappé depuis que je suis devenu parent. Malheureusement, Spider-Man : Into the Spider-Verse s'adresse à un groupe d'âge plus élevé que celui de ma fille et, même s'il est encourageant qu'un film comme Raya et le dernier dragon existe maintenant, il est difficile d'amener un enfant de cet âge à s'écarter de ce qui lui est familier lorsqu'il est déjà obsédé par un mastodonte culturel comme Frozen, dont les produits dérivés et le marketing sont partout.

Cette obsession est devenue un problème plus important que je ne le pensais car, dans son amour pour Elsa, ma fille a commencé à assimiler la blondeur à la beauté, au pouvoir et à la force, ce qui l'a conduite à toujours chercher des amies blanches.

Crédit photo, AFP Légende image, Spider-Man : Into the Spider-Verse (2018) était un parfait exemple de la façon de créer une animation pour enfants plus diversifiée

"Il est difficile de lutter contre le pouvoir d'Elsa", explique Sarah Coyne, directrice associée de l'école de vie familiale de l'université Brigham Young (Utah). "Mais il est important de souligner la perception erronée selon laquelle les personnes blondes sont meilleures que tout autre type de personnes. Il faut parler à l'enseignant et aborder ce problème au niveau de l'école, afin qu'il l'entende de la part de nombreuses personnes différentes".

Cependant, bien que mon partenaire et moi ayons effectivement essayé de nous attaquer à ce problème avec l'aide des enseignants, nous avons obtenu des résultats mitigés, car il s'agit d'un problème systémique tellement important qu'il ne peut être résolu par quelques conversations dans la cour de récréation.

Shah pense cependant que Disney peut faire beaucoup plus pour aider à résoudre ce problème. Actuellement, la seule ressource pédagogique sur les stéréotypes négatifs que la société de médias fournit est un site web qui passe en revue l'historique des images offensantes de ses animations.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la société fournit également des avertissements avant certains films sur les plateformes de streaming, comme Aladdin, mais ceux-ci n'auront un impact réel que s'ils sont accompagnés d'un adulte expliquant pourquoi les représentations mises en garde sont offensantes. "Ce qui manque, c'est un volet plus complet d'éducation aux médias", explique M. Shah. "Ils pourraient créer du matériel qu'ils pourraient partager avec les écoles et les parents pour parler des raisons pour lesquelles [certaines] images sont problématiques."

Une alternative à la culture blanche

En attendant, nous nous retrouvons avec une situation dans laquelle les nouveaux films d'animation poussent à créer un paysage plus diversifié, avec des résultats mitigés, alors que le racisme systémique jette toujours une ombre sur le genre.

Les films Space Jam sont en fait l'amalgame parfait de ce problème, puisqu'ils mettent en scène à la fois des modèles noirs forts et des personnages de dessins animés dépassés, comme Speedy Gonzales (basé sur des stéréotypes mexicains offensants) et Bugs Bunny, qui, comme nous l'avons mentionné plus haut, était à l'origine inspiré par des artistes de ménestrel. "[Avec Bugs Bunny aux côtés de Michael Jordan et LeBron James], nous voyons deux versions différentes de la façon dont l'Amérique voit les Noirs et une version qui ne reconnaît pas vraiment leur race ou leur identité raciale", comme le dit Hassler-Forest.

Néanmoins, si la présence de Bugs Bunny peut être un retour à la bigoterie historique, Space Jam et maintenant sa suite montrent au moins une partie de la voie à suivre pour l'animation hollywoodienne en reconnaissant son problème racial et en mettant au centre des histoires des personnages de couleur forts et nuancés.