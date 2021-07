Covid au Brésil : les villes gouvernées par des femmes comptaient 43 % de décès en moins, selon une étude

Par Mariana Sanches

BBC News Brésil

il y a 39 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Une nouvelle étude démontre que le leadership féminin peut sauver des vies en cas de pandémie

Le leadership féminin a reçu beaucoup d'attention dans cette pandémie, et pour de bonnes raisons.

Très tôt, des dirigeants de pays comme Jacinta Ardern (Nouvelle-Zélande), Tsai Ing-wen (Taïwan) et Sheikh Hasina (Bangladesh) ont été félicités pour avoir adopté des mesures précoces contre le Covid et empêché la maladie de se propager davantage.

Mais le lien entre le genre et les résultats des politiques de santé était surtout anecdotique - jusqu'à présent.

Une nouvelle étude menée au Brésil suggère que le fait d'avoir une femme à la tête d'une organisation peut sauver plus de vies en cas de pandémie que le fait d'avoir un homme aux commandes.

Les chercheurs ont constaté que les villes gouvernées par des femmes dans le pays ont enregistré 43 % de moins de décès dus au Covid et 30 % de moins d'admissions à l'hôpital que celles gouvernées par des hommes politiques.

L'explication, disent-ils, est liée à l'adoption de mesures non pharmacologiques - telles que le port obligatoire de masques faciaux et l'interdiction des grands rassemblements - que les femmes étaient plus enclines à faire appliquer.

"Nos résultats fournissent des preuves causales crédibles que les femmes dirigeantes ont obtenu de meilleurs résultats que les hommes lorsqu'elles ont traité une question de politique mondiale", écrivent les chercheurs.

"Nos résultats mettent également en évidence le rôle que les dirigeants locaux peuvent jouer pour contrecarrer les mauvaises politiques mises en œuvre par les dirigeants populistes au niveau national."

Sauver des vies

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au Brésil, les villes gouvernées par des femmes ont enregistré 43 % de moins de décès dus au Covid que celles dont le maire était un homme, tandis que les admissions à l'hôpital ont diminué de 30 %

Les chercheurs ont réduit leur analyse de 5 500 municipalités brésiliennes à 700 villes dans lesquelles l'élection de 2016 a vu une course serrée entre une femme et un homme.

Seules les villes où l'élection s'est déroulée sur une seule course ont été prises en compte, ce qui signifie des tailles de population inférieures à 200 000 résidents.

En appliquant ces règles, les chercheurs ont voulu simuler autant que possible une expérience "aléatoire".

Ils se sont retrouvés avec un groupe de villes comparables, petites et moyennes, dans lesquelles les chances d'avoir un dirigeant masculin ou féminin étaient les mêmes.

Sur la base des statistiques officielles, ils ont observé que les villes gouvernées par des femmes enregistraient 43,7 % de moins de décès dus au Covid pour 100 000 habitants que celles gouvernées par des hommes.

Les hospitalisations étaient inférieures de 30%.

Légende image, Les femmes leaders ont adopté des interventions non pharmaceutiques, comme l'utilisation obligatoire de masques faciaux, dans une plus large mesure que les hommes

Cela correspond aux choix politiques faits par les femmes au pouvoir.

Selon l'étude, les femmes maires ont adopté plus souvent que les hommes des interventions non médicales.

Elles étaient 5,5 % plus susceptibles d'interdire les grands rassemblements, 8 % plus susceptibles de rendre obligatoire le port de masques et 14 % plus susceptibles d'exiger des tests obligatoires pour entrer dans leur ville.

Les chercheurs ont voulu souligner l'importance de ces choix en estimant le nombre de vies qui auraient pu être sauvées si la moitié des villes brésiliennes étaient dirigées par des femmes (actuellement, seules 13 % environ ont des dirigeantes).

Le pays aurait pu compter 15% de décès en moins, ont-ils dit.

Ou, pour le dire autrement, ils estiment que 75 000 Brésiliens sur les 540 000 qui ont perdu la vie à cause du Covid pourraient être encore en vie aujourd'hui.

"Nous voulions montrer l'ampleur de la pertinence de ce phénomène lorsqu'il s'agit de définir une politique publique", explique à la BBC Alexsandros Cavgias, de l'université de Barcelone, l'un des coauteurs de l'étude.

Des choix contrastés

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Brésil a enregistré plus de 540 000 décès dus au Covid, soit le deuxième chiffre le plus élevé au monde

Mais qu'est-ce qui fait que les femmes sont de meilleurs décideurs que les hommes, selon cette étude ?

Les chercheurs ont examiné une série de facteurs possibles, tels que l'âge et le niveau d'instruction, mais n'ont trouvé aucune corrélation.

Ils ont également constaté que les résultats n'étaient pas liés aux mesures prises avant la pandémie et susceptibles de modifier les résultats sanitaires, comme l'augmentation du nombre de lits d'hôpitaux ou les investissements dans la santé publique.

Il est intéressant de noter que les dirigeantes ont adopté des mesures restrictives même dans les municipalités où le président d'extrême droite brésilien, Jair Bolsonaro, a reçu une part plus importante des votes.

Bolsonaro s'est farouchement opposé à l'utilisation de masques faciaux et à toute forme de restriction, allant jusqu'à bafouer personnellement les règles de distance sociale.

"La vérité est que, lorsque vous regardez les données sur le parti et l'affiliation politique, les femmes maires ont eu tendance à être même un peu plus conservatrices par rapport à leurs pairs masculins", explique le co-auteur Raphael Bruce, de l'Institut Insper.

Crédit photo, EPA Légende image, Bolsonaro (au centre) à la tête d'un groupe massif de partisans sur des motos en juin 2021, les masques ne sont pas visibles

Selon Mme Gagete-Miranda, chercheuse en politique publique à l'Università' degli Studi di Milano Bicocca en Italie (qui n'était pas liée à la recherche), les explications pourraient se trouver dans les caractéristiques souvent associées aux femmes : une plus grande aversion au risque.

"Des recherches ont déjà montré que les femmes, en général, adhéraient davantage à des mesures non pharmacologiques pour lutter contre le Covid-19, comme la distanciation sociale et l'utilisation de masques", explique-t-elle à la BBC.

"Si les femmes en général le font, les femmes maires doivent aussi le faire, et ces dernières ont le pouvoir politique d'exiger que la population suive", ajoute Mme Gagete-Miranda.

Le pouvoir politique

Légende image, Les femmes dirigeantes dont on a fait l'éloge au début de la pandémie sont (dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du haut à gauche) : Jacinda Ardern (Nouvelle-Zélande), Tsai Ing-wen (Taiwan), Erna Solberg (Norvège), Angela Merkel (Allemagne) et Mette Frederiksen (Danemark)

L'étude a été menée par des chercheurs des universités de Sao Paulo et de Barcelone, ainsi que par l'Insper. Elle est encore sous forme de préimpression et n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs.

Mais ses résultats vont dans le sens d'autres études qui aboutissent à des conclusions similaires ailleurs.

Un article publié en 2020 dans le Journal of Applied Psychology a révélé que les États américains gouvernés par des femmes enregistraient également moins de décès que ceux gouvernés par des hommes.

Une analyse plus poussée a montré que les femmes faisaient également preuve de plus d'empathie et de confiance lors de leurs briefings avec la presse.

Une autre étude publiée cette année par des chercheurs des universités de Liverpool et de Reading a révélé que les pays dirigés par des femmes obtenaient systématiquement de meilleurs résultats que les pays dirigés par des hommes face à la Covid-19.

Les chercheurs ont attribué ce résultat à la façon dont ces dirigeants ont réagi à la pandémie, de manière proactive et coordonnée.

Il est souvent souligné que malgré leurs bons résultats, les femmes ont moins d'espace politique que les hommes, ce qui pourrait affecter leur gestion en cas de crise.

"Nous savons que la politique brésilienne est encore très dominée par les hommes. Cela peut mettre la barre plus haut pour qu'une femme soit élue que pour un homme. Ainsi, seules les femmes les plus qualifiées finissent par remporter les élections ou par être proches de la victoire", explique Mme Gagete-Miranda.

M. Bruce (co-auteur de l'étude) reconnaît que cela pourrait être une possibilité.

"Peut-être que les femmes maires finissent par prendre de meilleures décisions sous pression parce qu'elles sont déjà confrontées à plus de pression et à des défis supplémentaires dans leur carrière politique", dit-il.