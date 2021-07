Jeux olympiques de Tokyo 2020 : l'histoire du drapeau japonais et les raisons de la controverse à son sujet

Analía Llorente

BBC News Mundo

il y a 9 minutes

Crédit photo, Getty Images

Tous les quatre ans - s'il n'y a pas de pandémie - les athlètes exceptionnels qui participent aux Jeux olympiques défilent dans des tenues de couleurs différentes, représentatives de chaque pays, et brandissent leur drapeau.

Le drapeau du Japon, pays hôte des jeux de Tokyo 2020, est peut-être l'un des plus distinctifs dans sa conception, puisqu'il ne comporte ni étoile ni rayure et ne comporte que deux couleurs.

On pourrait supposer qu'en tant que peuple ayant des siècles d'histoire, le Japon aurait eu un symbole officiel représentatif depuis des centaines d'années.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Drapeau japonais historique du 16e siècle à côté d'une armure de samouraï dans l'exposition "The Art of the Samurai : Japanese Arms and Armour, 1156-1868" en 2009 au Metropolitan Museum of Art de New York

Toutefois, le Japon n'a un drapeau national officiel que depuis 1999, date à laquelle il a été établi par la Chambre des représentants de la Diète nationale, l'assemblée législative.

Le drapeau national du Japon s'appelle le Hinomaru. Son nom vient du mot japonais hinomaru, qui signifie littéralement "cercle solaire".

Le Japon étant une grande île située à l'extrémité ouest de l'océan Pacifique, le soleil se lève au-dessus de la mer. C'est la source d'inspiration pour la conception du drapeau.

On ne sait pas exactement quand le symbole du cercle solaire a été utilisé pour la première fois sur des drapeaux et des bannières.

Au 12e siècle, des guerriers samouraïs (bushi) sont apparus et pendant la lutte pour le pouvoir entre les clans Minamoto et Taira, les bushi ont dessiné des cercles solaires sur des éventails pliants appelés gunsen, note le ministère japonais des affaires étrangères sur son site web.

Ce drapeau avec le soleil ou le disque rouge sur un fond blanc est celui qui a été adopté par la suite par les militaires japonais, les navires commerciaux et, plus tard, au niveau officiel.

Cependant, ce n'est pas le seul à flotter comme un symbole japonais.

L'autre drapeau

Le drapeau du Soleil levant ou Kyokujitsu-ki, son nom japonais, présente un disque rouge similaire, mais avec 16 rayons de la même couleur qui en sortent.

Crédit photo, Getty Images

Il n'est pas officiel, mais son utilisation est répandue dans le pays. En fait, les deux drapeaux ont été utilisés simultanément pendant des siècles lors de conflits.

Au cours du XIXe siècle, le drapeau du Soleil Levant est devenu le symbole de l'armée. En tant que tel, il a flotté pendant l'expansion impérialiste du Japon, lorsque celui-ci a occupé la Corée et une partie de la Chine.

Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le drapeau de la marine et sa réputation a changé après que les troupes japonaises eurent occupé une grande partie de l'Asie et commis des atrocités contre la population locale.

Entre 1946 et 1948, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient - chargé des procès de Tokyo ou des procès contre les criminels de guerre japonais après la Seconde Guerre mondiale - a révélé les crimes de guerre du Japon, notamment le massacre de Nanjing, qui comprenait le viol et le massacre de civils et de prisonniers en Chine.

Crédit photo, Getty Images

"Les termes de la défaite dénigraient les symboles nationaux, notamment le drapeau que la plupart des gens reconnaissent comme le drapeau national du Japon, le Hinomaru", explique Alexis Dudden, professeur à l'université du Connecticut aux États-Unis et spécialiste de l'histoire du Japon.

Malgré cela, l'Hinomaru est devenu un insigne officiel il y a un peu plus de 20 ans et le drapeau du Soleil Levant a continué à être utilisé dans l'armée.

"Pour beaucoup, le drapeau du Soleil levant et le drapeau national actuel du Japon, l'Hinomaru, ne sont rien d'autre qu'offensants et leur rappellent le colonialisme et les atrocités du Japon pendant la guerre", analyse Takashi Yoshida, professeur d'histoire à l'université Western Michigan aux États-Unis, dans un article publié dans The Conversation.

Le conflit

Aujourd'hui, l'utilisation de l'Hinomaru suscite encore la résistance de certains milieux.

À plusieurs reprises, de nombreux enseignants, en particulier ceux affiliés au syndicat des enseignants japonais de gauche, ont refusé de s'incliner devant l'Hinomaru, qu'ils considèrent comme un héritage du Japon impérial.

Mais le conflit le plus latent aujourd'hui est celui du drapeau du Soleil Levant.

Crédit photo, Getty Images

Malgré son utilisation militaire, le drapeau du Soleil levant est largement associé aux extrémistes de droite qui affirment que la "Grande guerre d'Asie de l'Est", nom officiel de la Seconde Guerre mondiale avant la défaite du Japon, était une guerre sacrée.

"Ce drapeau est un symbole politique de l'extrême droite au Japon qui nie l'histoire", déclare le professeur Dudden à BBC Mundo.

Et c'est ce drapeau, le drapeau du Soleil levant, qui flotte actuellement aux côtés de l'Hinomaru aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La confrontation clé avec la Corée du Sud

En 1905, le Japon a occupé la Corée, exploitant économiquement le peuple coréen. Des centaines de milliers de Coréens ont été soumis au travail forcé pour aider l'expansion japonaise dans d'autres régions d'Asie.

Le régime brutal a également forcé des milliers de filles et de femmes à travailler dans des bordels militaires avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient connues sous le nom de "femmes de réconfort".

Crédit photo, Getty Images

Outre les victimes coréennes, les militaires japonais ont également contraint des jeunes filles de Taïwan, de Chine et des Philippines à travailler dans des maisons closes.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La Corée du Nord, un grand cauchemar pour le Japon

De nombreux Sud-Coréens associent le drapeau du Soleil levant à une longue liste de crimes de guerre et d'oppression.

"Il fait particulièrement souffrir les Coréens mais aussi les Chinois, les Philippins, les Indonésiens, les Indochinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens... Ce drapeau a provoqué des atrocités. Pensez aux prisonniers de guerre qui ont été torturés dans des casernes qui arboraient ce drapeau", dit M. Dudden.

"Il est comparable au drapeau confédéré (des États-Unis, qui suscite le débat car c'est un symbole lié à l'esclavage et à la suprématie blanche) car il fait souffrir ceux qui n'ont pas encore pu se réconcilier avec le Japon à cause de cette histoire et de la douleur qu'eux et leurs prédécesseurs ont endurée", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Armée japonaise en 1939 avec le drapeau du Soleil Levant.

Mais les autorités japonaises défendent son utilisation.

"Comme tout le monde le sait, le motif du drapeau du Soleil levant reprend la forme du soleil comme drapeau national du Japon et est largement utilisé dans tout le Japon comme drapeau de bonne prise utilisé par les pêcheurs et de célébration pour les naissances et les festivités saisonnières", indique une déclaration du ministère japonais des affaires étrangères le 18 mai de cette année.

"Les affirmations selon lesquelles le drapeau est l'expression de déclarations politiques ou discriminatoires sont fausses", ajoute-t-elle.

"Le gouvernement du Japon a expliqué, et continuera d'expliquer à chaque occasion à la communauté internationale, y compris à la République de Corée, son point de vue selon lequel le déploiement du drapeau du Soleil Levant n'est pas une promotion politique", conclut le document.

La guerre des drapeaux

Les appels à l'interdiction du drapeau du Soleil Levant dans les compétitions sportives internationales ne sont pas nouveaux.

Crédit photo, EPA Légende image, Un membre du groupe d'extrême droite japonais tient un drapeau du Soleil levant devant le bâtiment abritant l'équipe olympique sud-coréenne au village olympique de Tokyo, au Japon, le 16 juillet 2021.

Mais les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'interdiraient pas leur déploiement..

"Le drapeau du 'Soleil levant' est largement utilisé au Japon et nous pensons que l'affichage du drapeau n'est pas une déclaration politique", ont-ils déclaré dans un communiqué en 2019.

Il est intéressant de noter que la situation inverse s'est produite le 17 juillet.

L'équipe sud-coréenne a dû retirer les drapeaux et bannières faisant référence à un conflit historique avec le Japon des balcons de son village olympique à Tokyo, à la demande du Comité international olympique (CIO).

L'équipe sud-coréenne a accroché une bannière dans le village olympique avec la phrase en coréen : "Nous comptons toujours sur les applaudissements et le soutien de nos 50 millions de personnes" dans le village olympique. Cette phrase fait référence à "Je possède encore 12 navires de guerre", une remarque célèbre de l'amiral coréen légendaire Yi Sun-sin de la dynastie Joseon, qui a vaincu quelque 330 navires japonais avec seulement 12 navires dans le détroit de Myeongryang en Corée du Sud en 1597.

Crédit photo, EPA Légende image, Drapeaux de l'équipe olympique de la Corée du Sud

"Les directives disent très clairement que le village olympique est l'une des zones protégées où les athlètes peuvent vivre ensemble pacifiquement sans avoir à faire face à un quelconque message de division", a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, lors d'une conférence de presse.

Selon le professeur Alexis Dudden, des protestations contre le drapeau du Soleil Levant ont également lieu au Japon, mais en sourdine, et l'intention est d'adoucir l'histoire du siècle dernier.

"Ce même mouvement de protestation existe chez les Japonais. Et pourtant, ils sont réduits au silence, tant en interne qu'en externe. Il semble qu'une fois de plus, les Sud-Coréens soient en colère contre le Japon et ce n'est pas vraiment toute la dimension de l'histoire", dit-il.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Japon : pénurie de Ninjas

"Nous voyons encore et encore, au cours des 10 à 15 dernières années, une version aseptisée du passé historique du Japon être présentée comme la vérité, alors qu'en fait, il y a 30 ans, il y avait un débat beaucoup plus complexe et dynamique sur ce qui se passait au Japon", analyse Dudden.

Pour le professeur Yoshida, l'interdiction du drapeau n'est pas la solution.