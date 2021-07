Pourquoi les poissons deviennent dépendants aux drogues

Une fois qu'ils sont jetés dans la nature, les médicaments et leurs sous-produits peuvent affecter la faune. Dans une étude récente publiée dans le Journal of Experimental Biology, des chercheurs de la République tchèque ont examiné comment la méthamphétamine - un stimulant dont le nombre de consommateurs est en augmentation dans le monde entier - pouvait affecter la truite brune sauvage.

Pourquoi s'inquiéter ?

L'une des caractéristiques de la toxicomanie est la perte d'intérêt pour les autres activités, même celles qui sont habituellement très motivées, comme manger ou se reproduire. Il est possible que les poissons commencent à modifier leur comportement naturel, ce qui entraîne des problèmes d'alimentation, de reproduction et, finalement, de survie. Ils peuvent, par exemple, être moins enclins à échapper aux prédateurs.

Les médicaments sont aussi de la partie

Les médicaments ne se décomposent pas complètement dans notre organisme et arrivent dans les stations d'épuration des eaux usées, dans les matières fécales et l'urine.

La toxicomanie est un problème de santé mondial qui peut dévaster des communautés, et la lutte contre ses conséquences environnementales sera coûteuse. Une étude a estimé qu'il en coûterait plus de 50 milliards de dollars US pour moderniser les stations d'épuration des eaux usées en Angleterre et au Pays de Galles afin qu'elles puissent éliminer ces produits chimiques.

Mais ce problème est potentiellement bien plus étendu et complexe. Nous ne savons même pas si les produits chimiques synthétiques présents dans les produits ménagers quotidiens, tels que les cosmétiques, les vêtements et les produits de nettoyage, peuvent affecter le comportement des personnes et des autres espèces. Un groupe international de scientifiques a exhorté les entreprises et les organismes de réglementation à vérifier leur effet toxique sur le comportement dans le cadre des évaluations des risques des nouveaux produits chimiques.