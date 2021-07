Jeux olympiques 2021 : comment l'absence du public pourrait affecter les performances des athlètes

L'une des images les plus mémorables des Jeux olympiques de Tokyo sera peut-être celle des tribunes vides en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce seront les premiers Jeux olympiques depuis plus de cent vingt ans sans que les tribunes du stade ne soient remplies.

"Maintenant, il y a un élément en moins : le public, le bruit. Et cela influe également sur d'autres aspects, à bien des égards : sur les athlètes locaux, sur les étrangers, et même sur la performance des juges. Elle s'insinue partout", dit la psychologue, soulignant qu'"il y a une synchronisation entre le son et la performance".