Voyage dans l'espace : la quête à long terme d'une "civilisation galactique"

Par Richard Fisher

Journaliste sénior BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Nasa Ames Research Center Légende image, Depuis plus d'un siècle, les gens rêvent de créer une civilisation au-delà de l'atmosphère de la Terre.

Au milieu des années 1970, le physicien Gerard O'Neill réfléchissait à l'avenir de l'humanité dans l'espace et concluait que ses pairs avaient tort. Beaucoup de gens parlaient de coloniser d'autres planètes, mais Gerard O'Neill s'est rendu compte qu'il n'y avait en fait pas beaucoup de biens immobiliers appropriés dans le système solaire.

La plupart des surfaces planétaires propices à la construction de colonies se trouvent dans des atmosphères dures et éprouvantes, et comme les mondes rocheux et les lunes ont une gravité, les allers-retours seraient gourmands en carburant.

Au lieu de cela, O'Neill a imaginé d'énormes colonies flottantes, pas très éloignées de la Terre, en forme de cylindres. Les gens vivraient à l'intérieur, dans des villes vertes et boisées, des lacs et des champs. C'était une idée farfelue, mais grâce aux visualisations impressionnantes qui l'accompagnaient - comme celle ci-dessous - les rêves d'O'Neill allaient influencer toute une génération. Et l'une de ces personnes a fait la une des journaux internationaux cette semaine.

Crédit photo, Alamy Légende image, La vision de Gerard O'Neill pour une colonie spatiale

Dans les années 1980, un étudiant participant aux séminaires d'O'Neill, à l'université de Princeton, a pris bonne note des idées de son professeur. Il aspirait à devenir un "entrepreneur de l'espace" et voyait dans les colonies au-delà de la Terre un moyen d'assurer l'avenir à long terme de l'humanité. "La Terre est limitée", avait-il déclaré au journal de son lycée, "et si l'économie et la population mondiales doivent continuer à s'étendre, l'espace est la seule voie possible". Il allait ensuite amasser une énorme fortune, qu'il commencerait un jour à dépenser pour donner un coup de fouet à cette ambition.

Le nom de l'étudiant ? Jeffrey Preston Bezos.

Pour comprendre pourquoi des milliardaires comme Bezos veulent aller dans l'espace, il faut comprendre leurs influences. Pour les observateurs occasionnels, les efforts de Blue Origin et de ses concurrents peuvent sembler n'être que les projets de vanité de quelques hommes extrêmement riches, avec des fusées extrêmement coûteuses. Et pour beaucoup d'autres, le moment choisi pour ces escapades ne pourrait pas être plus mal choisi, dans un contexte de changement climatique, de pandémie, d'inégalités croissantes et de nombreux autres problèmes mondiaux graves.

Mais ces efforts sont sous-tendus par une motivation plus large qui mérite un examen plus approfondi : l'idée d'un salut à long terme grâce à l'espace. Bezos n'est pas la première personne à proposer que l'expansion dans le cosmos est le seul moyen de garantir l'avenir de l'humanité. Depuis plus d'un siècle, les gens rêvent de créer une civilisation au-delà de l'atmosphère de la Terre, et les générations futures continueront probablement à le faire longtemps après que Bezos et ses semblables auront disparu. Alors, que peuvent nous apprendre ces objectifs galactiques sur ce dernier chapitre ?

La conviction que la colonisation galactique pourrait contribuer à assurer l'avenir de l'humanité remonte à quelques centaines d'années. Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais les gens n'ont pas toujours cru que l'Univers était dépeuplé et ouvert à une colonisation potentielle.

Crédit photo, Nasa/Toby Ord Légende image, Ce n'est que récemment dans l'histoire de l'humanité que nous avons réalisé à quel point l'Univers est dépeuplé.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les chercheurs "pensaient que l'Univers était plein de valeurs et d'humanoïdes", explique Thomas Moynihan, qui étudie l'histoire intellectuelle à l'université d'Oxford. Comme il l'a écrit récemment, si les gens imaginaient d'autres mondes, ils se représentaient d'autres civilisations y vivant, plutôt que des planètes stériles au sein d'un vide morne. "Il n'y avait aucune motivation pour nous imaginer aller ailleurs et coloniser des espaces autrement inhabités, dit-il. Il y a des histoires de voyage vers la Lune et d'autres planètes, et même des mentions de conflits, mais ce ne sont que des voyages. Et ce sont des voyages pour aller voir les occupants curieux, mais finalement trop humains."

L'idée que le cosmos est presque certainement vide - une vaste région dans laquelle nous pourrions nous étendre - est donc une prise de conscience relativement récente dans l'histoire de l'humanité, explique M. Moynihan. Ce qui a incité les chercheurs à réfléchir plus sérieusement à la colonisation du système solaire et au-delà, c'est aussi la prise de conscience que notre espèce pourrait un jour s'éteindre, par la mort du Soleil ou par un autre sort.

Pendant un certain temps, imaginer la fin de tout s'accompagnait d'un pessimisme, mais au début des années 1900, la découverte que l'atome renfermait d'énormes quantités d'énergie a suscité une nouvelle vague d'optimisme quant à la possibilité que la colonisation galactique soit la solution à long terme, explique M. Moynihan.

L'une des propositions les plus significatives émanait du fuséologue russe Konstantin Tsiolkovsky, qui imaginait s'installer sur des astéroïdes avec des vaisseaux spatiaux à propulsion nucléaire. "La meilleure partie de l'humanité, selon toute vraisemblance, ne mourra jamais, mais migrera de soleil en soleil en s'éteignant", écrivait Tsiolkovsky en 1911.

Ce "cosmisme" russe de Tsiolkovsky et de ses pairs était empreint de religiosité. Ils présentaient la colonisation de l'Univers comme un grand récit de la destinée humaine, appelant notre espèce à répandre la vie dans le cosmos. Mais comme Moynihan le souligne, il ne s'agissait absolument pas d'une vision capitaliste. En 1902, le mentor de Tsiolkovsky, Nikolai Fedorov, s'inquiétait du fait que "les 'millionnaires' pourraient 'infecter' d'autres planètes avec leur exploitation extractive", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le film de George Melies, "Un voyage sur la Lune" (1902), des astronomes y font une visite, mais ne s'y installent pas - et la Lune est déjà habitée.

En Occident, des visions séculaires de salut galactique ont commencé à émerger également. Un autre personnage influent est l'ingénieur américain Robert Goddard, qui a créé la première fusée à carburant liquide. En 1918, il a écrit un court essai peu connu intitulé "La migration finale", qu'il fait circuler parmi ses amis. "Il y affirme que si nous parvenons à déverrouiller l'atome, nous pourrons envoyer des humains au-delà du système solaire", explique M. Moynihan. Goddard envisageait des expéditions transportant toutes les connaissances de l'humanité, afin que, selon ses termes, une "nouvelle civilisation puisse commencer là où l'ancienne a pris fin". Et si cela n'était pas possible, il proposait l'idée radicale de lancer du "protoplasme" à la place, qui ensemencerait éventuellement de nouveaux êtres humains sur des mondes lointains.

Tout cela a conduit à l'idée que si l'humanité pouvait s'installer dans la Voie lactée, elle pourrait survivre pendant des dizaines de trillions d'années, explique M. Moynihan. Et à bien des égards, ces croyances ont sous-tendu les visions de la colonisation galactique depuis lors, y compris celles de Bezos et d'un autre milliardaire de l'espace, Elon Musk.

Adolescent, Bezos concevait ses ambitions comme une voie vers une énergie et des ressources infinies, ce qui serait impossible si nous restions sur Terre. Et cela n'a guère changé : il considère l'idée de colonies spatiales comme un moyen de sauver notre espèce de sa soif insatiable de croissance et de ressources. S'il n'en tenait qu'à lui, l'humanité déplacerait toutes les industries lourdes et polluantes hors de la planète et, à plus long terme, s'éparpillerait dans des cylindres O'Neill. Il reconnaît qu'il ne créera pas ce futur, mais se voit comme un "bâtisseur de route", fournissant l'infrastructure pour que les générations futures puissent le faire.

Musk est plus direct au sujet du risque d'extinction, affirmant que si nous devenons multiplanétaires - en nous installant sur Mars, en particulier - une catastrophe sur Terre ne doit pas nécessairement anéantir notre espèce entière. Le milliardaire de SpaceX est influencé par l'idée de transcender le "Grand Filtre", la proposition selon laquelle toutes les civilisations du cosmos sont confrontées à un point de rupture dans leur évolution qui les tue. Musk espère que nous pourrions être les premiers dans la galaxie à dépasser ce point de filtre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bezos et les passagers décollent, quittant la surface verdoyante de la Terre.

M. Moynihan souligne toutefois que l'argument "aller dans l'espace, sauver l'humanité" n'est pas aussi fort que les milliardaires le présentent, surtout à ce moment précis. Au cours de ce siècle, nous sommes confrontés à une myriade de menaces existentielles qui ne sont pas localisées et pourraient facilement se propager, qu'il s'agisse de pandémies issues de la bio-ingénierie ou d'une intelligence artificielle mal placée. Il est possible que ces menaces dépassent les frontières de la Terre. "Se précipiter pour devenir multi-planétaire pourrait ne pas fournir une sécurité contre tous les pires risques, dit Moynihan. Dans l'immédiat, susciter une conversation mondiale sur la question des risques extrêmes pourrait être plus rentable que de sprinter vers Mars."

Et la question du changement climatique ? S'il est peu probable qu'il constitue un risque existentiel, il promet de causer une énorme quantité de souffrances à des milliards de personnes à court terme - et il n'y a pas grand-chose que le tourisme spatial ou un projet de colonisation galactique dans un futur lointain puisse faire pour éviter cela aujourd'hui.

Au milieu des inondations, des incendies de forêt et des canicules, les critiques de l'ère des milliardaires en matière de voyage spatial ne manquent pas. Compte tenu de la gravité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, certains préfèreraient aujourd'hui abandonner toute idée de colonie galactique, du moins à court terme.

Ce sentiment a été exprimé dans un essai récent de l'écrivain de science-fiction Sim Kern, qui a fait remarquer que l'espace peut offrir l'idéal séduisant du salut et d'un nouveau départ, mais qu'en réalité, "il est impossible de laisser notre désordre derrière nous, quel que soit le nombre d'années-lumière que nous parcourons".

Et de toute façon, écrit Kern, nous avons déjà une jolie colonie en orbite : "Elle est énorme, assez grande pour que nous y amenions tous nos amis et notre famille. Elle bénéficie d'une excellente gravité et d'une protection contre les radiations sous la forme d'une atmosphère respirable. Elle est dotée d'une source d'énergie renouvelable quasi illimitée - le Soleil - qui devrait durer encore un milliard d'années avant de devenir trop chaud et de nous brûler.

"Notre vaisseau spatial est peuplé de plus de huit millions de formes de vie extraterrestres différentes que nous pouvons étudier et dont nous commençons à peine à comprendre les comportements, les langages et les intelligences. Ces amis d'autres espèces nous fournissent de l'air, de la nourriture, des médicaments, des filtres à eau - certains chantent même pour nous, parfument notre air et rendent notre vaisseau d'une beauté à couper le souffle."

Si nos descendants devaient se mettre d'accord, on parlerait alors du "scénario Bullerby", du nom d'une localité de la Suède, dans les livres pour enfants d'Astrid Lindgren. Il imagine que l'humanité décide finalement d'ignorer l'espace et de se concentrer sur la Terre, en construisant une société stable avec des énergies vertes, une agriculture durable, etc. Si des civilisations extraterrestres intelligentes ont également fait ce choix, cela pourrait expliquer pourquoi nous n'en avons pas encore vu : peut-être vivent-elles plutôt la vie de Bullerby...

Mais qu'en est-il du très long terme ? Si nous parlons de centaines de milliers d'années, alors la propagation à travers le système solaire et la Voie lactée peut être prise plus sérieusement comme un argument pour assurer l'avenir de l'humanité. Même ceux qui ne sont pas d'accord pour lancer le projet maintenant auraient du mal à justifier un report jusqu'au moment où l'humanité s'effondre - ce serait un désastre d'une ampleur inimaginable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les milliardaires d'aujourd'hui ne décideront pas de la manière dont la galaxie sera explorée - les générations de demain le feront.

L'espèce mammifère moyenne a une durée de vie d'un million d'années, ce qui laisse penser qu'à un moment donné, notre heure viendra si nous ne faisons rien pour l'empêcher. Les catastrophes susceptibles de nous anéantir sont inévitables dans le temps... Mais contrairement à d'autres animaux, nous sommes dotés d'une intelligence avancée, de sorte que de nombreux chercheurs pensent qu'emprunter la voie "astronomique" au-delà de la Terre promet un avenir bien plus long à notre espèce. Si nous avons des colonies dans toute la galaxie, l'humanité devient beaucoup plus robuste.

"J'aime beaucoup le fait de ne pas avoir tous les œufs dans les mêmes paniers relativement fragiles", déclare Anders Sandberg, également de l'université d'Oxford. "Les colonies spatiales sont beaucoup plus fragiles que les planètes, et vulnérables, mais vous pouvez en construire davantage", dit-il. "Une fois que vous serez réellement en mesure d'en construire de grandes, vous serez en mesure d'en construire beaucoup de petites aussi. Et à ce stade, il semble que vous puissiez réduire les risques."

Moynihan est d'accord. "Il reste vrai que pour que l'humanité réalise son potentiel à plus long terme, elle doit finalement aller au-delà", écrit-il. "La Terre finira par devenir inhabitable avec le vieillissement de notre soleil. Mais l'Univers au sens large restera capable d'accueillir la vie - et la richesse de la conscience - pour des lustres encore."

Le problème est que, même dans un avenir lointain, il y aura toujours des raisons de ne pas lancer le projet. Il y aura toujours des problèmes urgents à régler, de retour sur Terre. "Devenir multi-planétaire est une grande vision et une bonne chose à long terme, mais cela pourrait ne jamais être vraiment une chose rationnelle à faire", dit Sandberg.

"Je pense qu'il pourrait même y avoir une sorte de sélection bizarre pour les personnes légèrement exubérantes et irrationnelles". Il cite le dicton selon lequel "tout progrès dépend de l'homme déraisonnable". "Il se pourrait que ce que font Bezos ou Musk soit en fait déraisonnable, mais que ce soit quand même une bonne chose" (sur le long terme, du moins).

Quelle que soit l'opinion que l'on a de la génération actuelle de milliardaires - leurs priorités, leur personnalité, leur richesse, leur attitude à l'égard des inégalités ou du changement climatique, ou encore le traitement qu'ils réservent à leurs employés - on ne peut nier qu'ils ont réalisé des progrès considérables dans le domaine de la navigation spatiale en un court laps de temps. Aurait-il pu être laissé aux générations futures ? Peut-être. Mais cela ne rend pas leurs contributions sans valeur.

Sandberg se souvient d'une conversation avec Musk, bien des années avant que SpaceX n'envoie des fusées dans l'espace et en revienne, lorsque l'entrepreneur lui a rendu visite, ainsi qu'à ses collègues, à l'Institut du futur de l'humanité de l'Université d'Oxford. "Il était littéralement en train de faire des dessins sur une serviette de table au Grand Café, ici à Oxford, pour m'expliquer comment il pensait pouvoir faire quelque chose de beaucoup moins cher que ce que faisait la Nasa, se souvient Sandberg. Je hochais la tête en disant 'J'espère que vous avez raison'. Eh bien, il a fait ses preuves."

Cependant, Sandberg souligne que si l'humanité se lance dans la construction d'une civilisation galactique qui sauve son avenir à long terme, elle n'a pas besoin d'être construite selon les caprices et les désirs d'un ou deux milliardaires du début du 21e siècle. "Si nous ne voulons pas que l'espace soit déterminé par les visions de quelques personnes en particulier, alors le reste d'entre nous devrait également faire connaître ses souhaits", dit-il.

Ceux qui critiquent la génération des milliardaires s'inquiètent du fait que leurs visions ne tiennent pas compte de nombreuses préoccupations actuelles, telles que la justice sociale et l'inégalité. Pourtant, il pourrait être possible d'intégrer certaines de ces questions dans les plans d'exploration spatiale. Par exemple, la linguiste Sheri Wells-Jensen plaide depuis longtemps en faveur de l'intégration d'astronautes handicapés dans les programmes spatiaux. Cette année, l'Agence spatiale européenne a apparemment suivi son conseil en lançant un appel au recrutement de "parastronautes".

Et si beaucoup d'entre eux souhaitent concentrer leur énergie sur le changement climatique et d'autres problèmes à court terme, les générations futures qui sont aidées par leurs efforts pourraient bien décider de rejoindre le projet spatial dans un avenir plus lointain. Après tout, les priorités des explorateurs spatiaux et des écologistes n'ont pas toujours été incompatibles. Les images de la Terre en tant que "point bleu pâle" ont contribué à montrer ce qui valait la peine d'être préservé sur notre planète, et Sandberg souligne que sans les satellites, notre compréhension scientifique du changement climatique serait beaucoup plus faible.