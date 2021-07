Jeux olympiques 2021 : des artistes japonais dépeignent les pays en samouraïs

Un groupe d'artistes japonais espère aider les gens à embrasser à la fois l'esprit olympique et la culture japonaise en réimaginant les drapeaux des pays en compétition sous la forme de personnages samouraïs.

Des nations grandes et petites sont représentées dans le projet "World Flags", notamment l'Inde, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, le Sri Lanka, le Salvador et la Turquie.

"Les samouraïs n'existent qu'au Japon, et nous voulons que tout le monde apprenne à connaître la culture traditionnelle japonaise", a déclaré le créateur Kamaya Yamamoto.

Il commence par faire des recherches sur la signification et l'histoire du drapeau d'un pays, ainsi que sur les couleurs et le dessin, puis il étudie sa culture.

Par exemple, comme le drapeau mexicain représente un aigle perché sur un cactus, mangeant un serpent, M. Yamamoto a mélangé ces éléments pour créer un samouraï avec un insigne de serpent et un compagnon aigle.

Chaque personnage est également accompagné d'un court texte sur sa personnalité, ses forces et ses faiblesses, un peu comme un personnage de jeu vidéo.

Chaque personnage reprend les symboles et les couleurs associés au pays, comme le trèfle irlandais.

La voie du guerrier

Les soldats samouraïs jouent un rôle important dans l'histoire du Japon depuis au moins le XIIe siècle. Bien que les samouraïs eux-mêmes n'existent plus, le "bushido" - la voie du guerrier, fondée sur l'honneur et la discipline - est un système de valeurs considéré comme important dans la culture japonaise, même aujourd'hui.

Même si cette initiative en ligne semble être une campagne promotionnelle appropriée pour les Jeux olympiques de Tokyo, les 15 personnes à l'origine du projet ne gagnent pas d'argent et le font pendant leur temps libre.

Pour ce qui est de la conception des personnages, ils ont adopté une approche plus collaborative en organisant parfois des sondages sur Twitter et en demandant aux gens de voter pour le symbole ou l'objet le plus emblématique d'un pays.