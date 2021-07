Jeux olympiques 2021 : Ahmed Hafnaoui et 4 autres grosses surprises

1. Une mathématicienne gagne en cyclisme

A 30 ans, L'Autrichienne, qui faisait ses débuts aux Jeux Olympiques, a créé la surprise, et remporté la plus grande victoire de sa carrière et obtenu la première médaille de cyclisme pour l'Autriche en 125 ans.

2. Le Tunisien qui a nagé le plus vite

Ahmed Hafnaoui a bouclé la course en 3 min 43 sec 36, devant les favoris, l'Australie et les États-Unis.

"Je ne peux pas y croire. C'est un rêve et il est devenu réalité. C'était génial, c'était ma meilleure course", a-t-il déclaré.

Tamara Gil, envoyée spéciale de BBC Mundo à Tokyo, a rapporté qu'une seule et même question s'est répétée encore et encore parmi les journalistes et les spectateurs dans le centre aquatique après la course était : "Mais qui est-ce ?"