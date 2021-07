Covid : le vaccin peut-il être pris sous forme de comprimé ?

Par Maddy Savage

BBC News, Stockholm

il y a 51 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Serait-ce la façon dont nous prendrons les vaccins Covid à l'avenir ?

Actuellement, la protection contre le Covid-19 se fait par injection. Mais à l'avenir, ces vaccins pourraient être administrés par inhalation ou même sous forme de pilules.

Dans un laboratoire blanc et aéré de Medicon Village, l'un des plus grands parcs scientifiques du sud de la Suède, la chimiste Ingemo Andersson brandit un inhalateur en plastique fin, de la taille d'une boîte d'allumettes.

Son équipe espère que ce minuscule produit pourrait jouer un rôle important dans la lutte mondiale contre le coronavirus en permettant aux gens de prendre chez eux des versions en poudre des futurs vaccins.

"C'est facile et sa production est vraiment bon marché", explique Johan Waborg, PDG de l'entreprise, qui fabrique habituellement des inhalateurs pour les patients asthmatiques.

"Il suffit de retirer une petite fiche en plastique pour que l'inhalateur de vaccin soit activé et il suffit de le mettre dans la bouche, de prendre une grande inspiration et de respirer."

Légende image, Ingemo Andersson avec l'inhalateur de vaccin d'Iconovo

La société Iconovo collabore avec une start-up de recherche en immunologie de Stockholm, ISR, qui a mis au point un vaccin en poudre sèche contre le Covid-19.

Il utilise des protéines fabriquées du virus Covid-19 (contrairement à Pfizer, Moderna et Astra Zeneca qui utilisent de l'ARN ou de l'ADN codant pour ces protéines), et peut résister à des températures allant jusqu'à 40C.

Il s'agit là d'un contraste important avec les conditions nécessaires au stockage des vaccins contre le coronavirus actuellement disponibles et approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui sont tous sous forme liquide.

Ils doivent être conservés dans des flacons en verre résistant à des températures aussi basses que -70°C, avant d'être transférés dans des réfrigérateurs, faute de quoi ils perdent leur efficacité - c'est ce qu'on appelle la "chaîne du froid".

"Ce qui change la donne, c'est que l'on peut distribuer le vaccin [en poudre] extrêmement facilement, sans chaîne du froid, et qu'il peut être administré sans l'intervention de prestataires de soins de santé", explique le fondateur de l'ISR, Ola Winquist, professeur d'immunologie à l'Institut Karolinska, l'une des principales universités médicales de Suède.

Aliments lyophilisés

La société teste actuellement ses vaccins sur les variantes Beta (Afrique du Sud) et Alpha (Royaume-Uni) du Covid-19.

Elle pense qu'il pourrait s'avérer particulièrement utile pour accélérer le déploiement des vaccins en Afrique, où il n'y a actuellement aucun fabricant de vaccins locaux, et où les climats chauds et les approvisionnements limités en électricité ont entraîné des difficultés majeures pour le stockage et la livraison des vaccins Covid-19 avant leur expiration.

Il reste encore du chemin à parcourir avant que les essais n'indiquent tout le potentiel du vaccin séché à l'air de l'ISR, notamment s'il peut offrir le même niveau de protection que la liste actuelle des vaccins approuvés par l'OMS.

Jusqu'à présent, il n'a été testé que sur des souris, mais l'ISR et Iconovo ont réuni suffisamment de fonds pour commencer des études sur des humains dans les deux prochains mois.

Légende image, Stefan Swartling Peterson, ancien responsable de la santé mondiale à l'Unicef, affirme que les vaccins en poudre pourraient éviter aux gens de devoir transporter des glacières "sur des bicyclettes et des chameaux".

Mais la communauté médicale est déjà optimiste : si des vaccins en poudre comme celui-ci s'avèrent efficaces, ils pourraient révolutionner la réponse mondiale à la pandémie de coronavirus, et faciliter le stockage et la distribution de vaccins pour d'autres maladies.

"Cela ouvrirait vraiment des possibilités pour les zones difficiles à atteindre et nous éviterait peut-être d'avoir des gens qui transportent des glacières sur des vélos et des chameaux", déclare Stefan Swartling Peterson, chef de la santé mondiale de l'Unicef de 2016 à 2020, aujourd'hui professeur de transformation mondiale pour la santé à Karolinska.

Il compare l'impact potentiel à celui des aliments lyophilisés, qui se sont révélés "formidables pour aller dans toutes sortes d'endroits bizarres qui sont hors de portée de l'électricité", qu'ils soient utilisés par le personnel médical ou simplement par des campeurs aventureux.

Alors que des entreprises du monde entier étudient les vaccins en poudre, M. Swartling Peterson signale une autre start-up dotée d'une "technologie prometteuse", située à 10 minutes à pied d'Iconovo.

Ziccum teste une technologie conçue pour sécher à l'air les vaccins liquides existants ou futurs sans en limiter l'efficacité.

Cette technologie pourrait faciliter la mise en place d'installations de remplissage et de finition dans les pays en développement, leur permettant ainsi d'achever les dernières étapes de la production de vaccins sur leur sol.

La poudre de vaccin serait mélangée à une solution d'eau stérile juste avant l'immunisation, puis injectée à l'aide de flacons et d'aiguilles.

Toutefois, la technologie "ouvre la voie à divers autres types d'administration", des pulvérisations nasales aux comprimés, explique son PDG, Göran Conradsson.

"Cela nécessite beaucoup de recherche et de développement pour cela. Mais en principe, oui".

Une alternative plus "écologique"

Janssen, qui fabrique le vaccin unidose Covid dont l'utilisation a été approuvée au Royaume-Uni par l'autorité de réglementation des médicaments le mois dernier, travaille déjà sur un projet pilote destiné à analyser les capacités de séchage à l'air du Ziccum.

Le géant pharmaceutique n'a pas voulu dire si ce projet était lié au coronavirus ou à d'autres maladies infectieuses, mais un porte-parole a déclaré que la recherche s'inscrivait dans le cadre d'une attention particulière à "l'exploration de nouvelles technologies susceptibles de faciliter la distribution, l'administration et la conformité" des futurs vaccins.

La technologie des poudres pourrait également aider les personnes qui ont peur des aiguilles et offrir une alternative plus écologique aux vaccins liquides, en réduisant la consommation d'électricité nécessaire pour alimenter les réfrigérateurs et les congélateurs habituellement utilisés pour stocker les flacons de vaccin.

Légende image, Goran Conradsson

Et cela pourrait contribuer à la couverture vaccinale mondiale.

"Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas", déclare M. Conradsson. "Vous ne savez jamais ce qui va se passer si vous avez [encore] le coronavirus qui circule quelque part dans une partie du monde".

"Nous devons être en mesure de fournir des vaccins aux populations dans tous les contextes pour lutter contre les épidémies et les pandémies à l'échelle mondiale", convient Ingrid Kromann, porte-parole de la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies (Cepi), une organisation mondiale à but non lucratif qui s'efforce d'accélérer le développement des vaccins.

Elle reste prudente, affirmant que les vaccins en poudre n'en sont encore qu'à un stade précoce de développement et qu'il y a "encore beaucoup de travail à faire", par exemple pour rationaliser et mettre à l'échelle le processus de fabrication.