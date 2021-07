Vaccins Covid : pourquoi une gigantesque pénurie de sacs en plastique ralentit-elle le déploiement ?

Bien que la production du vaccin Covid-19 soit passée de zéro à des milliards de doses en un temps record, une pénurie de matières premières et d'équipements a limité le nombre de doses pouvant être fabriquées.

Pour tenter d'éliminer certains de ces goulets d'étranglement, une place de marché a été lancée - une sorte d'équivalent pharmaceutique d'eBay - pour aider les fabricants et les fournisseurs à voir ce qui est disponible et leur permettre de faire des échanges en un seul endroit.

La plateforme permettra de mettre en relation les matériaux inutilisés et les stocks excédentaires avec les entreprises qui en ont besoin, en commençant par les produits qui subissent la plus forte pression.

Nous examinons ici certains des éléments clés à l'origine des goulets d'étranglement, ainsi que les questions plus générales entourant le déploiement, telles que la propriété intellectuelle.

1. Sacs en plastique géants

L'un des problèmes les plus urgents est la pénurie de grands sacs en plastique stériles utilisés pour la culture de cellules vaccinales dans de grands récipients appelés bioréacteurs.

Ils ressemblent un peu aux sacs utilisés dans le processus de brassage domestique, explique Matthew Downham, responsable de la fabrication durable pour la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) - un organisme mondial visant à accélérer la production de vaccins et l'une des principales organisations lançant le marché.

Les sacs en plastique géants, qui peuvent contenir jusqu'à 2 000 litres, sont nécessaires à la fabrication des quatre types de vaccins actuellement en cours de production.

2. Filtres et tuyaux en plastique

La disponibilité des filtres et des tuyaux en plastique - parfois appelés ensembles à usage unique - a également suscité des inquiétudes. Ces deux éléments sont, là encore, requis par les quatre types de jab en production.

Les tubes en plastique sont utilisés dans de nombreux processus biologiques, mais ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

3. Les matières premières

Les ingrédients essentiels au développement des cultures cellulaires - utilisées pour produire certaines des substances médicamenteuses - ont également fait défaut.

Il y a également eu des problèmes avec un ingrédient spécialisé appelé nanoparticules lipidiques - des particules ultra-minces qui sont cruciales pour les vaccins ARNm pionniers produits par BioNTech/Pfizer et Moderna.

Avant la pandémie, ces nanoparticules - qui servent à loger la substance médicamenteuse pour la faire pénétrer facilement dans l'organisme - n'étaient produites qu'en petites quantités pour la recherche clinique, et leur mise à l'échelle a donc constitué un défi de taille.

4. Des travailleurs formés

L'augmentation de la production de vaccins s'accompagne d'un besoin en personnel qualifié.

Les personnes impliquées dans le secteur affirment que certains sites ont du mal à trouver suffisamment de travailleurs qualifiés pour occuper des postes spécialisés.

Selon M. Downham, les entreprises ont du mal à déplacer leur personnel entre leurs propres sites, mais c'est "encore plus compliqué" lorsqu'il s'agit de transférer du personnel à une autre entreprise chargée de la fabrication.

Pour contribuer à résoudre ce problème, l'industrie pharmaceutique souhaite que les travailleurs puissent se déplacer plus facilement entre les sites internationaux.

5. La propriété intellectuelle ?

La question de savoir si la propriété intellectuelle et la protection des brevets sont considérées comme des obstacles au déploiement mondial actuel dépend beaucoup de la personne à qui vous demandez.

La propriété intellectuelle (PI) désigne les créations ou inventions protégées par la loi, notamment par des brevets, des droits d'auteur et des marques. Ils visent à garantir que l'auteur est récompensé par des bénéfices et que son invention conserve sa qualité et son intégrité.

Les États-Unis ont apporté leur soutien à une initiative de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - un organisme intergouvernemental qui promeut le commerce mondial - visant à lever temporairement la protection par brevet des vaccins contre le coronavirus.

Cette initiative fait suite à une campagne menée par l'Inde, l'Afrique du Sud et un groupe d'une soixantaine de pays qui soutiennent que la levée des protections de la propriété intellectuelle permettra de transmettre plus facilement le savoir-faire en matière de fabrication.

Mais les fabricants de vaccins affirment que même si la PI d'un vaccin breveté est libérée, de nouvelles entreprises ne seraient pas soudainement en mesure de fabriquer des vaccins.

Ils auraient toujours besoin des installations et de l'expertise spécialisées et seraient en concurrence pour le même nombre limité de personnel qualifié et de matériel.

Albert Bourla, directeur général de Pfizer, affirme qu'une dérogation pourrait en fait "faire dérailler les progrès" du déploiement mondial des vaccins.

Le Dr Liz Breen, lectrice en fonctionnement des services de santé à l'université de Bradford, convient que la libération de la propriété intellectuelle n'est pas une solution instantanée.

"Ce n'est qu'une partie du puzzle", dit-elle.

Quelle est la gravité de la situation et que fait-on ?

Les fabricants ont pour objectif de fournir au monde entier quelque 11 milliards de doses de vaccin contre le coronavirus d'ici à la fin de l'année 2021, ce qui représente une augmentation massive des capacités et un triplement de la production annuelle de vaccins.

Mais l'industrie affirme qu'elle ne pourra tenir ces engagements que si les pénuries actuelles de matériaux et de composants sont résolues parallèlement à des mesures visant à permettre la libre circulation des travailleurs dans le monde.

La Banque mondiale a même déclaré que les retards qui en résulteraient pourraient repousser la date de l'immunité collective mondiale, qui, selon elle, pourrait être atteinte en mars 2022.

Matthew Downham, du CEPI, affirme qu'"il y a une tonne d'activités en cours" pour tenter de soulager la pression sur les composants et matériaux clés, afin qu'ils soient fabriqués et expédiés aux fabricants de vaccins le plus rapidement possible.

Un groupe de travail mondial sur la fabrication - une émanation du projet Covax qui vise à garantir la disponibilité des vaccins partout dans le monde - a été mis en place pour tenter de remédier aux pénuries.

La place de marché Covax a été lancée. Il s'agit d'une plateforme sécurisée qui permettra aux fabricants et aux fournisseurs d'acheter et de vendre des produits en un seul endroit, ce qui contribuera à améliorer la visibilité de ce qui est disponible et à quel moment.

Elle se concentrera dans un premier temps sur six catégories de fournitures : sacs pour bioréacteurs, assemblages à usage unique, filtres, cultures cellulaires, lipides, flacons en verre et bouchons.

Mais, selon M. Downham, il faut également veiller à ce que les fabricants de vaccins utilisent à tout moment la totalité de leurs capacités. Par exemple, si les services de "remplissage et de finition" d'un fabricant - lorsque les vaccins sont mis en bouteille et emballés - ne sont pas disponibles, il faut trouver des moyens d'utiliser d'autres installations disponibles pour s'assurer que la fabrication ne ralentit pas ou ne s'arrête pas.

À plus long terme, le groupe de travail sur la fabrication vise à renforcer les capacités de fabrication - usines, personnel et expertise - dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Mais avec une demande mondiale de doses toujours inférieure à l'offre et des niveaux dévastateurs de Covid-19 dans des pays comme l'Inde et le Brésil, la pression pour trouver des solutions rapides n'a jamais été aussi forte.

Lors d'une réunion d'information de l'industrie, Thomas Cueni, de la Fédération internationale de l'industrie du médicament, s'est montré intransigeant quant à l'issue de la situation si cette demande n'était pas satisfaite.

"Nous décevrions le monde", dit-il.