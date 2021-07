Emojis: le parcours étonnant pour en créer un nouveau

Par Sarah Treanor et Vivienne Nunis

Reporters Business

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour beaucoup, les emojis font partie du langage de l'envoi de messages, mais qui décide de ceux que nous pouvons utiliser ?

Avez-vous un emoji préféré ? Peut-être est-ce le clin d'œil ou le visage qui roule sur lui-même en pleurant de rire. Si vous vous sentez un peu plus sardonique, c'est peut-être le visage souriant avec des mains jazz.

Avec plus de 3 000 options, le choix est vaste.

Mais que se passe-t-il lorsque l'emoji que vous voulez n'existe pas ?

Rachel Murphy travaille chez DroneUp, une entreprise de services par drone basée à Virginia Beach, aux États-Unis.

Lire aussi:

Crédit photo, droneUp Légende image, Rachel Murphy et Amy Weigand ont envoyé des échantillons d'œuvres d'art à Unicode dans le cadre de leur plaidoyer en faveur d'un emoji pour les drones.

"Tous les jours, j'écris des tweets, je fais des posts, et ma réaction réflexe est de provoquer l'enthousiasme des gens en incluant un emoji", dit-elle.

Mais l'absence d'un symbole de drone sur la liste signifie que Rachel a été obligée d'utiliser l'hélicoptère ou la soucoupe volante à la place.

"Ceux-ci ne couvrent vraiment pas ce qu'est un drone, et ils ne servent pas vraiment à le remplacer de manière adéquate".

Rachel a commencé à faire des recherches pour savoir qui contrôle les emojis et comment elle peut faire ajouter un drone à la liste officielle des caractères, qui est mise à jour tous les ans environ.

Blancs et hommes

Les nouvelles propositions sont approuvées ou rejetées par un groupe connu sous le nom de sous-comité Emoji, qui fait partie du Consortium Unicode, une organisation à but non lucratif composée de représentants de la plupart des plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Google, Microsoft, Adobe et Huawei.

Ils se réunissent régulièrement à Silicon Valley, en Californie, et votent sur les projets d'emojis, les idées de nouveaux caractères pouvant provenir de n'importe qui et de n'importe où. Il s'agit d'un processus de soumission entièrement ouvert.

Mais qui sont les personnes assises autour de la table qui décident si une proposition est acceptée et ajoutée à chaque smartphone ou rejetée d'emblée ?

Le groupe est "majoritairement âgé, majoritairement blanc et majoritairement masculin", explique Jennifer 8 Lee, cofondatrice d'un groupe appelé Emoji Nation, qui aide les gens à proposer de nouveaux emojis. Elle a le chiffre 8 comme deuxième prénom.

Elle compare le fait de se présenter à une réunion du sous-comité Emoji à un rassemblement religieux. "C'est comme si on se rendait dans une nouvelle église pour la première fois, avec beaucoup de personnes âgées, blanches et gentilles", dit-elle.

Légende image, Rachel Murphy pense qu'Unicode a tort de ne pas inclure un emoji drone.

Les recherches de Rachel Murphy l'ont amenée, avec sa collègue de DroneUp Amy Weigand, à rédiger avec soin une proposition et à plaider en faveur d'un émoji de drone. Elles ont inclus des statistiques sur les recherches de drones en ligne, des exemples de dessins et un plaidoyer passionné auprès d'Unicode.

"Les principales raisons pour lesquelles les drones sont utilisés sont de sauver des vies, de mener des opérations de recherche et de sauvetage et de retrouver des personnes disparues", explique Mme Weigand.

Mais cela a échoué. Unicode a rejeté leur proposition.

"Nous avons été assez choqués lorsque nous avons appris la nouvelle", a déclaré Rachel. Le sous-comité Emoji a déclaré qu'un drone était une technologie assez récente et qu'il n'avait peut-être pas de longévité. "Respectueusement, nous ne sommes pas du tout d'accord", a-t-elle déclaré.

Le marché japonais

Faites défiler le clavier emoji et vous verrez de nombreuses images de technologies redondantes : un téléavertisseur, un télécopieur, voire une disquette, car une fois qu'un emoji est ajouté, il ne disparaît jamais. C'est pourquoi Unicode hésite à ajouter de nouveaux symboles qui risquent d'encombrer inutilement le clavier d'ici quelques années.

Mais pour Mme Weigand, il est déconcertant que tant d'appareils obsolètes puissent exister en tant que symboles sur tous les smartphones du monde, alors que les nouvelles technologies comme les drones sont rejetées.

"Je n'ai pas vu de disquette depuis les années 1980", dit-elle. Visiblement frustrée, Mme Weigand demande : "Qui êtes-vous, Unicode, et pour qui vous prenez-vous ?"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Emojis ont été introduits sur le marché japonais, où les caractères imagés avaient déjà du succès.

L'homme derrière ce groupe est Mark Davis, qui ressemble étrangement à l'emoji magicien. Cofondateur et président du Consortium Unicode, il a joué un rôle déterminant dans le lancement d'un jeu d'emoji mondial.

Lorsqu'il a créé le Consortium au début des années 1990, l'objectif d'Unicode était de coder toutes les langues du monde dans un système universel qui permettrait de télécharger avec précision des textes numériques, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés et quel que soit le lieu ou l'appareil sur lequel ils sont lus.

"Avant cela, c'était vraiment une tour de Babel", explique M. Davis.

Avance rapide jusqu'à la fin des années 2000, lorsque les géants de la technologie Apple et Google ont voulu pénétrer le marché japonais avec des produits tels que Gmail et l'iPhone. L'entrepreneur technologique milliardaire Masayoshi Son a conseillé aux entreprises californiennes de proposer des emojis si elles voulaient réussir au Japon, car les "personnages-images" ou "e-moji" étaient déjà très appréciés des utilisateurs.

Céder le pouvoir ?

Unicode a accepté d'ajouter les emojis à son jeu de caractères et, en 2010, les 760 premiers emojis ont été mis à la disposition des utilisateurs de smartphones du monde entier. Presque du jour au lendemain, des millions de personnes disposaient d'un nouveau moyen de s'exprimer en ligne. "Et nous avons un peu pensé que ce serait la fin de tout ça", dit Mark Davis en soupirant. "De toute évidence, nous avions tort."

M. Davis admet que l'engouement pour les emojis a suscité plus d'intérêt du public pour le Consortium Unicode que le groupe n'aurait jamais pu l'imaginer. Le sous-comité Emoji se retrouve maintenant dans la position inattendue de devoir se prononcer sur l'ajout de propositions à la liste.

Et cela, selon Keith Winstein, professeur à l'université de Stanford, pose un problème.

Légende image, Tyler Schnoebelen est un linguiste qui pense qu'il y a des problèmes avec le système actuel.

"Aucun comité n'a l'expertise nécessaire pour vous dire si le Tyrannosaurus Rex, le Yerba Mate [une tisane] ou les menstruations sont ou non importants. Et certainement pas un comité d'experts techniques. Ce sont des experts de l'encodage de l'information", dit-il.

M. Winstein soutient qu'Unicode devrait renoncer à son pouvoir et confier la création des emoji au public ou aux développeurs d'applications. Il l'a même suggéré au comité lui-même.

Ils l'ont écouté très poliment et, deux ans plus tard, Mark Davis a écrit une réponse qui disait : "Nous n'avons pas envie de faire ça"", s'amuse M. Winstein.

"C'est difficile quand vous faites quelque chose d'un peu ingrat et dans un sous-sol depuis 30 ans et que soudain, vous avez des gens très intéressants qui viennent vous voir du monde entier", a-t-il ajouté. "Je parie que c'est beaucoup plus amusant maintenant que ça ne l'était auparavant".

Le linguiste Tyler Schnoebelen reconnaît que le système Unicode pose des problèmes. "Je pense que beaucoup de membres du comité travaillent dur pour essayer de prendre en compte d'autres points de vue. Mais bien sûr, c'est difficile et il est vraiment difficile de voir ses œillères."

L'actuelle présidente du sous-comité emoji est Jennifer Daniel, de Google.

Légende image, Jennifer Daniel dit qu'il est difficile de décider ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut exclure.

Elle admet qu'il est difficile de porter un jugement sur ce qui sera retenu et elle émet des hypothèses sur ce qui pourrait se passer si le drone est approuvé. "Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit : "Mais je suis une infirmière. Où sont mes fournitures d'infirmière ? Et la personne suivante dit : 'Je suis promeneur de chiens. Où sont toutes les races de chiens ?", n'est-ce pas ? Donc quand vous ajoutez quelque chose, vous excluez quelque chose d'autre."

Changement de couleur

Crédit photo, Getty Images Légende image, Apple et Google permettent aux utilisateurs de choisir différentes couleurs de peau, mais pour beaucoup, cela ne suffit pas.

Tafadzwa Tarumba est un animateur zimbabwéen. Trouvant peu d'emojis reflétant sa vie en Afrique australe, il a décidé de créer ses propres graphiques, appelés autocollants, qui peuvent être envoyés en ligne. Il a inclus des images telles que des gestes de la main et des aliments zimbabwéens.

"Il ne s'agit pas seulement de prendre un emoji jaune et d'en changer la couleur. Il s'agit de toute une série de dynamiques sociales qui n'existent peut-être même pas dans les communautés d'où proviennent les emojis actuels", a-t-il déclaré.

L'époque où l'on demandait patiemment à Unicode de créer de nouveaux emojis touche peut-être à sa fin. Dans cinq ans, nos doigts ne seront peut-être plus aussi prompts à saisir une image cartoonesque statique.

Alors que de plus en plus de designers créent leurs propres jeux d'autocollants en ligne, de nombreux utilisateurs de technologies choisissent désormais des clips animés ou des Gifs pour ajouter de la personnalité à leurs messages.

Pour l'instant, Unicode conserve sa position de force, et les auteurs d'emoji comme Amy et Rachel n'abandonnent pas.

"Aussi idiot qu'un emoji puisse être, c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux", déclare Rachel.

"Si le monde n'est pas prêt pour l'emoji drone, DroneUp continuera de postuler jusqu'à ce que le moment soit venu", ajoute Amy.